Publika želi više komedija, dječjih filmova i krimića, ali njih je i teško napisati i financirati

Ona je najuspješnija hrvatska producentica, žena čije ime stoji iza najnagrađivanijih hrvatskih filmova u posljednjih dvadesetak godina. Ona je Ankica Jurić Tilić, osnivačica produkcijske kuće Kinorama, profesorica na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, profesionalka gotovo nepogrešivog instinkta i njuha za dobar film, u čijem radu se može osjetiti da joj je do filma kao umjetnosti doista stalo. Nazivaju je neprekidno (i zasluženo) najmoćnijom ženom hrvatskog filma, no na to uvijek bez imalo lažne skromnosti odgovara: "Ja se nikako ne bih tako nazvala, ni moćnom ni utjecajnom, utjecaj i moć su zaista neke kategorije koje mi nisu nimalo bliske. Mogu samo reći da bi mi bilo lijepo da mogu nekome biti motivator ili još ambicioznije – inspiracija".