Tabui se mijenjaju, ali seksualna znatiželja ista je od početaka civilizacije

Narednih dana puno ćemo zbog nadolazećeg Interlibera pisati o knjigama, ali evo noviteta koje ovog tjedna izdvaja V.B.Z. S ponosom predstavljaju svoja četiri nova publicistička naslova koji pokrivaju teme od psihološkog samorazvoja, seksualnosti i osobne vrijednosti do povijesti velikih ideja u psihologiji te nude svjež pogled na unutarnje i društvene fenomene.

Jedna od njih je knjigaautorice globalnog bestselera „Pravilo 5 sekundi”, u svojoj novoj knjizidonosi jednostavnu, ali snažnu metodu za svakodnevni život. Kroz motivirajuće savjete i osobne primjere, Robbins pokazuje kako nas sposobnost da ‛pustimo’ tuđa očekivanja, drame i mišljenja može osloboditi i usmjeriti prema vlastitim ciljevima.

Nama je svakako najzanimljivija britanska povjesničarka i predavačica dr. Kate Lister koja u knjizi „Zanimljiva povijest seksa” vodi čitatelja na duhovito, poučno i otvoreno putovanje kroz seksualne običaje i percepciju intimnosti kroz stoljeća. Knjiga razotkriva mitove, tabue i kulturne norme, pokazujući kako su se ideje o seksu mijenjale kroz povijest i što nam govore o današnjem društvu. Knjiga na duhovit, informiran i vizualno intrigantan način razotkriva kako se mitovi, norme i moć prelamaju u seksualnim običajima od osvita civilizacije do danas. Polazeći od činjenice da smo jedina bića koja stigmatiziraju određene prakse, Lister sve stavlja u uvjerljiv povijesni kontekst i otvara razgovor bez srama, ali s činjenicama. Tabui se mijenjaju, ali seksualna znatiželja kroz stoljeća ostaje ista, neki je rezime njene knjige.

Inače, dr. Kate Lister sveučilišna je profesorica koja istražuje povijest seksualnosti i vodi internetski istraživački projekt Whores of Yore (Kurve iz davnine). Kate je također kolumnistica za iNews i Wellcome Trust gdje piše o povijesti seksa. Osvojila je Nagradu za seksualnu slobodu za 2017. godinu.

Potom, autorica i poduzetnica Jamie Kern Lima u inspirativnom naslovu „Vrijedim” dijeli vlastito životno putovanje od konobarice do osnivačice uspješne kozmetičke tvrtke IT Cosmetics. S iskrenošću i toplinom potiče čitatelje da prepoznaju svoju vrijednost, prestanu sumnjati u sebe i nauče vjerovati u vlastiti glas.

Knjiga „50 klasika psihologije” Toma Butler‑Bowdona donosi pregled ključnih djela i ideja koje su oblikovale razumijevanje ljudske psihe i ponašanja. Autor sažima spoznaje od Freuda i Junga do suvremenih autora poput Golemana, čineći ovu knjigu savršenim polazištem za sve koji žele razumjeti temelje psihološke misli.