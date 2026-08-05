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Filmovi u susjedstvu

Hrvatska queer drama "Zečji nasip" ide na Festival europskog filma Brežice

Autor
Milena Zajović
05.08.2026.
u 18:54
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Treće izdanje festivala održat će se od 26. do 29. kolovoza u Brežicama, a program donosi 15 pažljivo odabranih filmova, među kojima su slovenske i festivalske premijere te naslovi nagrađeni na najvećim svjetskim filmskim festivalima.

Festival europskog filma Brežice i ove će godine okupiti neka od najzanimljivijih recentnih ostvarenja europske kinematografije, s naglaskom na autorski film, festivalske uspješnice i susrete publike s filmskim autorima. Treće izdanje festivala održat će se od 26. do 29. kolovoza u Brežicama, a program donosi 15 pažljivo odabranih filmova, među kojima su slovenske i festivalske premijere te naslovi nagrađeni na najvećim svjetskim filmskim festivalima. 

Ovogodišnje izdanje otvara "Gorki Božić" Pedra Almodóvara, koji će u Sloveniji biti prikazan kao festivalska premijera. Među najiščekivanijim naslovima programa nalazi se i "Milost"  Paola Sorrentina, dok će publika imati priliku pogledati i "Dva tužitelja" Sergeja Loznice, političku dramu smještenu u vrijeme Staljinovih čistki.

Posebnu pozornost privlače filmovi koji su obilježili aktualnu europsku festivalsku sezonu. Na rasporedu su "Ljubav koja ostaje" Hlynura Pálmasona, "Što Marielle zna" Frederica Hambaleka, "Karavan" Zuzane Kirchnerove, slovenska premijera rumunjskog filma "Odraz rijeke" redateljice Andreee Cristine Bortun, kao i "Fjord" Cristiana Mungiua, koji će u Brežicama imati slovensku festivalsku premijeru. Program uključuje i novi film "Franz" Agnieszke Holland, posvećen životu i djelu Franza Kafke.

Regionalnu produkciju predstavlja hrvatsko-slovensko-litavska koprodukcija "Zečji nasip" redateljice Čejen Černić Čanak, jedan od najzapaženijih hrvatskih filmova godine. Film je svjetsku premijeru imao u službenom programu Berlinalea, a nastao je prema scenariju Tomislava Zajeca. Radnja prati dvojicu mladića u slavonskom selu koji se, u vrijeme kada selo podiže nasipe kako bi se obranilo od poplava, suočavaju s vlastitim osjećajima i pritiscima konzervativne sredine. Nakon berlinske premijere film je osvojio Veliku zlatnu arenu za najbolji hrvatski film na Pulskom filmskom festivalu te se prometnuo u jedno od najhvaljenijih domaćih ostvarenja ove godine, a nedavno je izbio skandal jer ga nisu htjeli prikazati na slovenskoj televiziji.

Za najmlađu publiku pripremljena je sinkronizirana animirana pustolovina "Tafiti: Pustolovina u pustinji", dok će festival zatvoriti slovenski dokumentarni film "Braća s igrališta: Početak" redatelja Gašpera Pavlija i Alena Đorđevića, koji će biti prikazan na otvorenom u dvorištu brežičkog dvorca. U programu je i posebna projekcija klasika "Stranputice" Alexandera Paynea, kao i novi film "Novi val" Richarda Linklatera.

Većina projekcija održat će se u Posavskom muzeju Brežice, dok će dio programa biti smješten na atraktivnim otvorenim lokacijama, uključujući imanje Istenič i dvorište brežičkog dvorca. 

Ključne riječi
filmovi film Almodovar filmski festival brežice zečji nasip

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
18:57 05.08.2026.

Normalno da se takav film gura i da dobija nagrade. Sve je jasno i zašto se gura i tko ga gura

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