Podsjetnik na vrijeme kada je Madonna bila božica koja ruši granice

Mnogi se danas, najblaže rečeno, lecnu na svako novo Madonnino pojavljivanje u javnosti. Ganjajući nedostižnu vječnu mladost, nekadašnja kraljica provokacije pretvorila se u karikaturu koju je teško gledati. No njezino mjesto u povijesti glazbe i pop-kulture ostaje nedodirnuto, čemu će posvjedočiti i reizdanje legendarne knjige "Sex", koja je 1992. sablaznila svijet, a pojavila se kako bi dodatno podgrijala vruću atmosferu oko njezina albuma "Erotica".

Fotografije ukoričene u ovoj monografiji djelo su tada (a i sada) jednog od najboljih fotografa svijeta Stevena Meisela. On je Madonnin bliski prijatelj, a ove smo godine imali priliku vidjeti njegovu modnu kampanju za Fendace, tj. modele koji su nastali 2021. godine kada su dvije najveće talijanske modne kuće Fendi i Versace predstavile svoju suradnju Fendi by Versace i Versace by Fendi. A te 1992. godine knjiga "Sex" bila je pljuska u lice građanskom društvu koje se dičilo svojim liberalnim stavovima, jer mnogi su ostali zatečeni, pa i zgroženi fotografijama koje su se bavile doslovno svim oblicima seksa (neke i vrlo eksplicitno) i u kojima je, ponajprije zbog obilja kožne "odjeće", lanaca, zakovica, ali i poza, bio izuzetno jak sado-mazo naglasak. I sve to devetnaest godina prije pojave romana "50 nijansi sive" E. L. James, koji je u umove milijuna žene usadio ideju da sado-mazo seks prakticiraju i fine djevojke i gospoda iz visokog društva najbogatijih.

Madonnin i Meiselov "Sex" tada je bio dokaz koliko snažno ova pjevačica osjeća bilo društva u kojem živi i koliko je spremna ne ići niz dlaku tom istom društvu. Danas, kada knjiga slavi 30 godina, svijet se uvelike promijenio, a bilo kakve seksualne konotacije plešu na tankoj granici društvene prihvatljivosti. Na izdanje knjige odlučila se kuća YSL, a bit će to limitirano izdanje u svega 800 primjeraka, čija cijena još nije poznata. No pratit će ga i izložba Meiselovih fotografija na Art Baselu (od 29. studenoga do 4. prosinca), koju kao kustosi potpisuju Madonna i Anthony Vaccarello.