svjetski dan izbjeglica

Jedan svijet, mnogo priča: Zagreb u lipnju slavi interkulturalnost, zajedništvo i prijateljstvo

Foto: Sanjin Kaštelan
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
31.05.2026.
u 15:06

Peto izdanje obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica ove godine okuplja zagrebačke kulturne centre, udruge i umjetnike na deset gradskih lokacija kroz mjesec programa posvećenih solidarnosti, umjetnosti, glazbi i susretima različitih kultura

Lipanj u Zagrebu ove godine miriše na najfiniju kavu s drugog kraja svijeta, odzvanja ritmovima koji spajaju kontinente i isprepleten je najljepšim nitima zajedništva. Peta, jubilarna godina obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica ove se godine održava pod nazivom „Jedan svijet, mnogo priča“, a po drugi se put realizira udruženim snagama zagrebačkih kulturnih centara.

Ono što je započelo kao topla inicijativa Centra kulture Ribnjak, ove je godine preraslo u pravi gradski mozaik solidarnosti u koji se uključio veliki broj inicijativa i udruga civilnog društva, od brojnih centara za kulturu i dječje knjižnice do snažne podrške Grada Zagreba. Naš prepoznatljivi simbol, ptičica s kućicom na leđima, ponovno leti gradom i podsjeća nas da je dom tamo gdje se osjećamo prihvaćeno, sigurno i voljeno, a ove godine prelijeće čak deset gradskih lokacija.

Interkulturalno putovanje započinje u Kulturnom centru Travno gdje se tijekom cijelog lipnja, pod stručnim i toplim vodstvom Maryne Zhuravel, održava tečaj tradicijskog ukrajinskog veza pod nazivom „S baštinom na ti“. U subotu, 6. lipnja, na Trgu Dragutina Domjanića u Sesvetama, očekuju vas uzbudljivi „Kulturni mostovi“ ispunjeni radionicama friziranja, plesa i izrade papirnatih ukrasa. Ovaj kvartovski praznik kreativnosti upotpunit će predstava Naš zeleni svijet te nastupi izvođača iz Ukrajine, Ugande, Senegala, Nepala i Irana, uz svečane i vesele tonove Zagrebačkog orkestra ZET-a. Posebno nježan trenutak očekuje vas u srijedu 10. lipnja u Dječjoj knjižnici Marina Držića gdje će se uz predstavljanje slikovnice Crna ribica pripovijedati na farsiju, otvarajući našim najmlađima vrata čudesne iranske kulture kroz maštu i igru.

Sredina mjeseca donosi čaroliju interkulturalnog „Kulturplaca“ na Tržnici Trnje, koja 12. i 13. lipnja postaje središte susreta uz filmske projekcije, radionice iranskog veza i oslikavanja keramike. Posjetitelji će se moći prepustiti mirisima i okusima autentične etiopske ceremonije kave te ispijanju attaya čaja, dok će tržnicom zavladati energija suvremenog cirkusa i solidarnog shoppinga afričkih rukotvorina. Kulturni centar Travno ponovno će postati mjesto učenja i smijeha u nedjelju 14. lipnja uz predstavu Gospođica Neću i glazbenu radionicu Melodije prijateljstva, a srijedu 17. lipnja bit će domaćin važne konferencije o interkulturalnim kompetencijama koja će završiti koncertom Urikača i Gorana Glada. Za sve one koji vole stvarati rukama, Centar za kulturu Novi Zagreb priprema besplatne radionice keramike u suradnji s kolektivom Žene ženama, dok će Susedgrad 19. lipnja zamirisati na irački čaj uz koncerte sastava Flo, Maku i Mara Marketa (kamerunsko- malavijsko- hrvatski trio).

Veliki finale i vrhunac manifestacije zakazan je za subotu 20. lipnja, kada se Park Ribnjak pretvara u pravi „Park kultura svijeta“ s cjelodnevnim programom koji traje od jutra do mraka. Subotnje prijepodne bit će ispunjeno mirisima Bliskog istoka i slatkim stolovima naših novih susjeda, dok će posjetitelji moći isprobati pletenje afro pletenica, pisanje arapskog pisma ili posjetiti salon ljepote By Samane. Popodne je rezervirano za zaigrano učenje kroz plesne radionice, forum kazalište Lijepa naša i kulinarske susrete, a sve to uz glazbenu podlogu dječjeg orkestra El Sistema. Našu zajedničku proslavu pod krošnjama drveća svečano ćemo zatvoriti koncertom TradinEtno Orkestra.

Manifestacija se održava uz slobodan ulaz na većinu programa, s ciljem promicanja solidarnosti, interkulturalnosti i zajedništva kroz susrete, radionice, glazbu, umjetnost i razmjenu različitih iskustava i priča.

Sve detalje o terminima, lokacijama i prijavama za radionice možete pratiti na službenom Facebook eventu Jedan svijet, mnogo priča te na web stranicama Centra kulture Ribnjak i partnerskih ustanova.

Pridružite se i budite dio priče koja spaja, gradi i veseli, jer jedan je svijet, a u njemu ima mjesta za sve nas!

Ključne riječi
Kulturni centar Travno Centar kulture Ribnjak kultura Svjetski dan izbjeglica

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Apsurd teatra piše Bojana Radović

Svaki ravnatelj kazališta mora znati s novcem i s ljudima. Ali došla su vremena u kojima treba znati i ljude štititi od nasilja

Ravnatelji i intendanti naših kazališta ljudi su o kojima publika u pravilu najmanje razmišlja jer ih (s pravom) zanimaju glumci (pjevači, plesači) i redatelji, umjetnici s kojima su u doticaju, ljudi s kojima dijele emocije, dišu isti zrak za trajanja svake predstave. Tek skandali, imenovanja, smjene, odazivi na natječaje, stvarne ili umišljene političke veze... prilike su u kojima šira javnost barata i imenima ravnatelja. I pri tome ih se najčešće doživljava tek kao osobe koje "slože" neki program i upravljaju novcem. Istina ne može biti drugačija ni složenija

