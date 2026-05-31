Jedan svijet, mnogo priča: Zagreb u lipnju slavi interkulturalnost, zajedništvo i prijateljstvo

Lipanj u Zagrebu ove godine miriše na najfiniju kavu s drugog kraja svijeta, odzvanja ritmovima koji spajaju kontinente i isprepleten je najljepšim nitima zajedništva. Peta, jubilarna godina obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica ove se godine održava pod nazivom „Jedan svijet, mnogo priča“, a po drugi se put realizira udruženim snagama zagrebačkih kulturnih centara.

Ono što je započelo kao topla inicijativa Centra kulture Ribnjak, ove je godine preraslo u pravi gradski mozaik solidarnosti u koji se uključio veliki broj inicijativa i udruga civilnog društva, od brojnih centara za kulturu i dječje knjižnice do snažne podrške Grada Zagreba. Naš prepoznatljivi simbol, ptičica s kućicom na leđima, ponovno leti gradom i podsjeća nas da je dom tamo gdje se osjećamo prihvaćeno, sigurno i voljeno, a ove godine prelijeće čak deset gradskih lokacija.

Interkulturalno putovanje započinje u Kulturnom centru Travno gdje se tijekom cijelog lipnja, pod stručnim i toplim vodstvom Maryne Zhuravel, održava tečaj tradicijskog ukrajinskog veza pod nazivom „S baštinom na ti“. U subotu, 6. lipnja, na Trgu Dragutina Domjanića u Sesvetama, očekuju vas uzbudljivi „Kulturni mostovi“ ispunjeni radionicama friziranja, plesa i izrade papirnatih ukrasa. Ovaj kvartovski praznik kreativnosti upotpunit će predstava Naš zeleni svijet te nastupi izvođača iz Ukrajine, Ugande, Senegala, Nepala i Irana, uz svečane i vesele tonove Zagrebačkog orkestra ZET-a. Posebno nježan trenutak očekuje vas u srijedu 10. lipnja u Dječjoj knjižnici Marina Držića gdje će se uz predstavljanje slikovnice Crna ribica pripovijedati na farsiju, otvarajući našim najmlađima vrata čudesne iranske kulture kroz maštu i igru.

Sredina mjeseca donosi čaroliju interkulturalnog „Kulturplaca“ na Tržnici Trnje, koja 12. i 13. lipnja postaje središte susreta uz filmske projekcije, radionice iranskog veza i oslikavanja keramike. Posjetitelji će se moći prepustiti mirisima i okusima autentične etiopske ceremonije kave te ispijanju attaya čaja, dok će tržnicom zavladati energija suvremenog cirkusa i solidarnog shoppinga afričkih rukotvorina. Kulturni centar Travno ponovno će postati mjesto učenja i smijeha u nedjelju 14. lipnja uz predstavu Gospođica Neću i glazbenu radionicu Melodije prijateljstva, a srijedu 17. lipnja bit će domaćin važne konferencije o interkulturalnim kompetencijama koja će završiti koncertom Urikača i Gorana Glada. Za sve one koji vole stvarati rukama, Centar za kulturu Novi Zagreb priprema besplatne radionice keramike u suradnji s kolektivom Žene ženama, dok će Susedgrad 19. lipnja zamirisati na irački čaj uz koncerte sastava Flo, Maku i Mara Marketa (kamerunsko- malavijsko- hrvatski trio).

Veliki finale i vrhunac manifestacije zakazan je za subotu 20. lipnja, kada se Park Ribnjak pretvara u pravi „Park kultura svijeta“ s cjelodnevnim programom koji traje od jutra do mraka. Subotnje prijepodne bit će ispunjeno mirisima Bliskog istoka i slatkim stolovima naših novih susjeda, dok će posjetitelji moći isprobati pletenje afro pletenica, pisanje arapskog pisma ili posjetiti salon ljepote By Samane. Popodne je rezervirano za zaigrano učenje kroz plesne radionice, forum kazalište Lijepa naša i kulinarske susrete, a sve to uz glazbenu podlogu dječjeg orkestra El Sistema. Našu zajedničku proslavu pod krošnjama drveća svečano ćemo zatvoriti koncertom TradinEtno Orkestra.

Manifestacija se održava uz slobodan ulaz na većinu programa, s ciljem promicanja solidarnosti, interkulturalnosti i zajedništva kroz susrete, radionice, glazbu, umjetnost i razmjenu različitih iskustava i priča.

Sve detalje o terminima, lokacijama i prijavama za radionice možete pratiti na službenom Facebook eventu Jedan svijet, mnogo priča te na web stranicama Centra kulture Ribnjak i partnerskih ustanova.



