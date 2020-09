Počeo je jubilarni Animafest, evo što nas sve čeka

Umjetnički ravnatelj festivala Daniel Šuljić, rekao je kako nije isto gledati animirane filmove na velikom platnu i online, pa iako su razmišljali da se kao i neki drugi festivali festival održi online, prevagnula je odluka da idu uživo. "Lijepo vas je vidjeti i dobrodošli", poručio je publici.

"Idemo u jesenjem izdanju, no nadam se da ste zadržali proljetni žar za animaciju", dodala je producentica Paola Orlić.

Producentica Matea Milić istaknula je kako je važno da se kulturni događaji idu uživo jer vojska ljudi živi od ovog posla i da pokažemo da se ovakve stvari moraju održavati na ovaj način. Ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Christopher Peter Marcich, složio se kako je bolje da se u Animafestovim sadržajima uživa offline.

"Nastanku animiranih filmovima korona nije stala na put, a o uspjesima hrvatskih autora svjedoče brojne nagrade koje dobivaju na inozemnim festivalima", dodao je.

Otvorivši festival pročelnica Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba Milana Vuković Runjić smatra kako je odgoda Animafesta s lipnja na rujan bila izvanredna odluka "jer je nemoguće zamijeniti iskustvo zajedničkog gledanja filmova, a potom i razmjene doživljaja nakon toga".

Nagradu za životno djelo švicarskom animatoru Georgesu Schwizgebelu, uručila je na otvorenju predsjednica Vijeća Animafesta Margit Antauer, rekavši kako je on jedan od onih koji se jako dobro sjećaju početaka tog festivala, jer je još 1974. za prvijenac "Ikarov let" dobio svoju prvu nagradu na Animafestu, a s ukupno sedam nagrada i tri posebna priznanja najnagrađivaniji je autor u povijesti zagrebačkog festivala.

Zahvalivši na nagradi, Schwizgebel, koji danas slavi 76. rođendan, rekao je da je sretan što je tako puno puta ovdje dobio nagradu, a osobita mu je čast što je sada primio i Nagradu za životno djelo.

Animafest mu je priredio i retrospektivu, a u Galeriji Kranjčar otvorit će mu se i izložba "Majstor poetskih vizija", sa šezdeset sličica, slika i crteža iz njegovih filmova.

Svoju ovogodišnju Nagradu za izniman doprinos proučavanju animiranog filma dodijelio je Chrisu Robinsonu, kanadskom animacijskom kritičaru i umjetničkom ravnatelju Međunarodnog festivala animiranog filma u Ottawi. Robinson, koji će na međunarodnom znanstvenom skupu Animafest Scanner imati predavanje "Did Animation Stop Being Funny?", zahvalio je video-porukom, poručivši da je, kada su mu javili da je upravo on dobitnik te nagrade, mislio da je riječ o šali jer "nikada ništa ne dobiva".

Nagradu za najbolju školu animacije u ime Poljske škole za film, televiziju i kazalište u Łódźu primila je Joanna Agata Jasińska-Koronkiewicz. Riječ je o jednoj od najstarijih i najprestižnijih filmskih škola u svijetu koja će se na festivalu odabranim filmovima predstaviti 1. listopada.

Animafest u utorak, svom prvom 'radnom danu' u sva kina i izložbene prostore donosi gust program, počevši od Svjetske panorama, revijalnog programa originalnih i inovativnih naslova koji pomiču granice medija i upoznaju gledatelje s globalnim animacijskim trendovima, stilovima i zapletima. Svjetska panorama predstavlja ove godine 25 filmova iz 20 zemalja, među kojima su i novi filmovi Reinholda Bidnera, Adriaana Lokmana, Yanna Le Bota, Tae-woo Kim, Pietera Coudyzera.

Slijedi još jedan program "Mađarske u fokusu", u okviru kojega će se prikazati i prvi film iz serijala o popularnom Gustavu, ali i druga 'blaga' mađarske animacije u velikom povijesnom rasponu od 1942. do 2016. godine, poput Oscarom nagrađene "Muhe" Ferenca Rófusza ili intrigantno psihodeličnog "Njam-njama" Istvána Bányaija.

Tu su i dvije velike retrospektive, s 15 djela iz opusa dobitnika Animafestove Nagrade za životno djelo Georgesa Schwizgebela, uz sudjelovanje samog laureata. Među filmovima koje će ponovno pokazati u Zagrebu klasici su poput "Godine jelena", "Čovjeka bez sjene", "Igre", "Romanse" i "Kralja vilenjaka".

Nakon Natjecanja studentskog filma i Velikog natjecanja kratkometražnog filma dan završava retrospektivom Yoriko Mizushiri, jedne od najdistinktivnijih japanskih umjetnica mlađe srednje generacije i animatorica svjetskoga glasa "kojoj je s tek nekolicinom filmova jedinstvene i posebne, samosvojne i prepoznatljive estetike i poetike već pošlo za rukom izvršiti nezaobilazan umjetnički utjecaj na globalna animacijska strujanja od SAD-a do Hrvatske."

Iz Natjecanja studentskog filma izdvaja se "Portret žene" Natalije Durszewicz temeljen na pjesmi nobelovke Wisławe Szymborske i ekspresionističkom slikarstvu, diplomski američko-kineski film iznimno žarkih boja "Bilo nas je četvero" Cassie Shao te humorni "SH_T HAPPENS" sa slavne praške FAMU.

Konkurencija donosi i audiovizualne spektakle, poput novog eksperimentalnog filma mladog genija "slikane animacije" Shunsakua Hayashija "Život izmiče" i "Opere", pobjednika Annecyja i oskarovskog kandidata Ericka Oha, te "Ispeglaj me" Ivana Rabbiosija, "Toomas ispod doline divljih vukova" Chintis Lundgren, "Dijete-drvo i skrivena šumska majka" Stephena Irwina te dokumentarni film o ovisnosti o poker-aparatima "Blještava svjetla" Charbyja Ibrahima.

U Galeriji ULUPUH postavljena je izložba "Iza kulisa 2", making-of grupna izložba radova autora čiji su filmovi ušli u Veliko natjecanje, njih 13 sa slikama, skicama, crtežima, grafikama, kolažima, lutkama, dijelovima scenografija, instalacijama i videoigrama.

U hibridnoj, online i off-line, formi Teatar &TD od utorka je domaćin 7. međunarodnog znanstvenog simpozija o suvremenoj animaciji Animafest Scanner.

Jutarnji panel bavi se animacijom kao sredstvom prilaza izazovima suvremenog svijeta, s temama poput apokalipse, pandemije, društvene panike i kaosa, masovnih protesta, a poslijepodne je na rasporedu predavanje putem videoveze na temu "Je li animirani film prestao biti smiješan?" dobitnika Nagrade za izniman doprinos proučavanju animacije Chrisa Robinsona.

Program &TD-a nastavlja se filmskim poslijepodnevom trećim programom Natjecanja studentskog filma koji donosi, između ostalog, njemački film "Ljepota" Pascala Schelblija, dobitnika Oscara u studentskoj kategoriji za 2020. godinu, koji se bavi zagađenjem oceana plastikom; rotoskopsku, alogičnu psihoterapijsku seansu minimalne scenografije "Helfer" Anne Szöllősi, energični "I'm Not Feeling Very Well" Sunčane Brkulj, makabrični, heavy metal prikaz raspjevanih pticolikih kostura "Goli" Kirila Hačaturova te 'slatkiš za oči' Ida Hartmanna "Sjena sunca".

Iz Velikog natjecanja 6 ističe se "Običan tip" Shoko Hare, glinamacijski dokumentarac s elementima arhivskog filma i kolaža o hibristofiliji iz perspektive triju žena koje održavaju odnose sa serijskim ubojicom Richardom Ramirezom te još jedna machinima "Kako nestati", film-esej o prirodi ratnih videoigara prikazan i na Berlinaleu. Tu je i "Poriv" Pedra Casavecchije te "The Closing Door" Lucije Mrzljak, spot za istoimenu pjesmu irskog kantautora, oskarovca i dobitnika Grammyja Glena Hansarda.

Od 20 sati u &TD-u iz Hollywooda će se javiti oskarovac Peter Ramsey, redatelj filma "Spider-Man: Into the Spider-Verse", koji će nakon prezentacije razgovarati s publikom. Ramsey je prvi Afroamerikanac dobitnik Oscara za dugometražni animirani film, a osim Spider-Mana režirao je i Pet legendi (Rise of the Guardians).