Plavi izvanzemaljci vraćaju se na veliko platno u nastavku hita "Avatar"

Ovogodišnji Disneyjev D23 Expo protekao je u znaku nastavka kultnog filma "Avatar" redatelja Jamesa Camerona. Publika je tamo prvi put imala priliku vidjeti snimke iz spektakularnog i dugoočekivanog filma "Avatar: The Way of Water", čija je premijera najavljena za prosinac ove godine.

Radnja nastavka kinohita koji je vratio 3D u kina diljem svijeta te zaradio nevjerojatne i dosad nepremašene tri milijarde dolara prati poznate nam junake Jakea Sullyja (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldana) deset godina nakon događaja iz prvog "Avatara". Sully, bivši vojnik paraplegičar koji je u prethodnom filmu odlučio od čovjeka postati Na'vi, jedan od golemih plavih domorodaca s planeta Pandora, koji su napali ljudski eksploatatori, i njegova Na'vi družica Neytiri, od ljudi su bili primorani pobjeći na obalu Pandore, a gledatelje na D23 Expo zapanjili su realistični prizori izvanzemaljske morske flore i faune.

Megalomanski nastrojeni James Cameron u početku je planirao dva nastavka filma, da bi se na kraju odlučio za njih čak pet. Prvi "Avatar" izašao je 18. prosinca 2009. godine, drugi stiže 16. prosinca 2022. godine, treći u isto vrijeme 2024., četvrti dvije godine poslije, a peti je planiran za 2028.

Uz glavne junake u filmu "Avatar: The Way of Water" ponovno će glumiti Sigourney Weaver i Stephen Lang, što je mnoge iznenadilo budući da su njihovi likovi u prethodnom nastavku umrli. Međutim, Cameron je i to zaobišao pa sada Weaver glumi kćer Jakea i Neytiri, a Lang – vlastitog klona. Među zvijezdama koje će ostvariti veće uloge su i Kate Winslet i Cliff Curtis kao članovi Na'vi plemena Metkayina, a u još nepoznatoj ulozi pojavit će se Vin Diesel.

Redatelj Cameron nedavno je najavio i da će "Avatar 2", koji je koštao oko 250 milijuna dolara, trajati više od tri sata te svim nezadovoljnicima poručio kako ga "nije briga moraju li tijekom filma otići na WC" jer, ako mogu gledati serije osam sati, mogu istrpjeti i tri sata njegova filma.