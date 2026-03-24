najbolja filmska ostvarenja iz 2025.

Objavljeni dobitnici nagrade Oktavijan: Slave 'Fiume o morte!' i 'Bog neće pomoći', a Zlatni Oktavijan ide animatoru Zdenku Gašparoviću

Zagreb: Susret s ekipom filma "Fiume o morte" u Kaptol Boutique Cinema
Neva Zganec/PIXSELL
24.03.2026.
u 12:04

Dodjela ovogodišnjih Oktavijana održat će se 30. ožujka u zagrebačkom kinu Kinoteka, nakon čega slijedi projekcija nagrađenih kratkometražnih filmova i videospotova. Ulaz je slobodan uz preuzimanje ulaznica na blagajni kina

Između više od 130 filmova u konkurenciji Hrvatsko društvo filmskih kritičara odabralo je deset dobitnika nagrada Oktavijan za najbolja filmska ostvarenja iz 2025., dok je Zlatni Oktavijan za životno djelo dodijeljen Zdenku Gašparoviću koji na animiranom filmu radi od 1957. godine.

Filmski redatelj, crtač, animator i scenarist Zdenko Gašparović (Pakrac, 1937.) svoj je najveći uspjeh postigao „Satiemanijom”, slobodnom autorskom fantazijom na glazbene motive E. Satieja i djelom koje je uvršteno među vrhunske domete Zagrebačke škole crtanog filma i moderne animacije uopće, ističu iz Društva. Režirao je i kao glavni crtač realizirao šest filmova Profesora Baltazara, te surađivao s američkim studijima King Features Syndicate (serijal Mornar Popaj) i Hanna-Barbera (Scooby Doo, Where Are You!), sve do kultnog filma „Heavy Metal” i kasnije serijala „Rugrats”, „All Grown Up!”, „Rocket Power” i „As Told by Ginger”.

Najboljim dugometražnim dokumentarnim filmom kritičari su ove godine proglasili „Fiume o morte!” Igora Bezinovića, a najboljim dugometražnim igranim filmom „Bog neće pomoći” Hane Jušić.

U kategoriji namjenskog filma Oktavijana je osvojio videospot „Brijalo normalno” izvođača IDEM, u režiji Pavla Kocanjera, ravnopravno s videospotom „Potpuno je nevažno” Urban&4, u režiji Milice Czerny Urban i Damira Urbana.

Najboljim eksperimentalnim filmom proglašen je „Proplakat će kiša” Damira Čučića, dok je nagradu za najbolji animirani film osvojio „Fačuk” Maide Srabović.

U kategoriji kratkometražnog i srednjometražnog dokumentarnog filma najvišu ocjenu kritike podijelili su filmovi „Crveni tobogan” Nebojše Slijepčevića i „Terenska nastava” Joze Schmucha.

U kategoriji kratkometražnog i srednjometražnog igranog filma najbolji je „Dobro je sve, dobro je sve, dobro je sve” Rine Barbira, a manjinske koprodukcije „Dobre djevojke” redateljice Urške Djukić i hrvatske koproducentice Katarine Prpić (365 Films).

Nagradu Ante Peterlić za najbolje ostvarenje u području filmologije te doprinos istraživanju filmske kulture za 2024. i 2025.  osvojila je Irena Paulus za knjigu „Audiovizija hrvatskog filma: primjeri suvremene skladateljske prakse”, u izdanju Hrvatskog filmskog saveza.

Dodijeljene su i godišnje nagrade Vladimir Vuković za najbolje filmske kritičarke i kritičare. Najboljim hrvatskim filmskim kritičarom u 2025. proglašen je Marko Stojiljković za tekstove objavljene u emisiji Filmoskop Trećeg programa Hrvatskog radija, na portalima Lupiga i Zona filma te u časopisu Hrvatski filmski ljetopis. Nagradu za najbolju novu kritičarku dobila je Ramona Boban Vlahović za radove objavljene u emisiji Filmoskop, na portalu Dokumentarni.net te u časopisu Hrvatski filmski ljetopis.

Dodjela ovogodišnjih Oktavijana održat će se 30. ožujka u zagrebačkom kinu Kinoteka, nakon čega slijedi projekcija nagrađenih kratkometražnih filmova i videospotova. Ulaz je slobodan uz preuzimanje ulaznica na blagajni kina.

Nagrada Oktavijan utemeljena je 1992. godine, a nosi ime po Oktavijanu Miletiću, prvom hrvatskom filmskom autoru koji se sustavno bavio filmom i smatra se utemeljiteljem hrvatske i jugoslavenske kinematografije.

kultura dodjela nagrada Kinoteka Zdenko Gašparović bog neće pomoći Hana Jušić Fiume o morte! Igor Bezinović nagrada film Oktavijan

druga sezona na netflixu

'One Piece': Kako je kultna serija postala simbol otpora na prosvjedima diljem svijeta

Netflixova igrana adaptacija kultne japanske mange ruši rekorde gledanosti, a uspjela je razbiti i prokletstvo koje je do sada pratilo igrane adaptacije popularnih animea i mangi. No, njen utjecaj seže i izvan virtualnog svijeta, jer zastava s lubanjom i slamnatim šeširom postala je neočekivani simbol otpora mladih, kako diljem svijeta, tako i u Hrvatskoj, gdje se vijorila na prosvjedu Ujedinjeni u antifašizmu

"Bog neće pomoći"
film hane jušić

'Bog neće pomoći' bit će prikazan na najvećem filmskom festivalu u Bugarskoj, a zatim i u Brazilu te Minneapolisu

Svjetsku premijeru film "Bog neće pomoći" imao je na 78. Filmskom festivalu u Locarnu, a glavne glumice Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić osvojile su nagradu Leopard za najbolje glumačko ostvarenje u glavnom natjecateljskom programu. Regionalnu premijeru film je imao na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio Specijalnu nagradu za promicanje spolne ravnopravnosti

