Platno Luciana Freuda prodano na dražbi za rekordnih 29 milijuna dolara

Platno Luciana Freuda prodano je za 29 milijuna dolara na dražbi što je rekordna cijena koju je postigao taj britanski umjetnik u Londonu, objavila je dražbovna kuća Sotheby's.

Freud, koji je preminuo 2011., naslikao je "Portret na bijelom prekrivaču" kad je imao 80 godina.

Slika prikazuje zaposlenicu izdavačke kuće Tate Sophie Lawrence, koju je Freud upoznao kad je radila na retrospektivi njegove karijere 2002.

Lawrence je nastanak akta objasnila: "Ni za koga drugog to ne bih učinila no on je jedan od najboljih umjetnika koji su ikad živjeli".

O poziranju za slikara kazala je. "Bilo je nevjerojatno nelagodno no on mi je to olakšao. Bio mi je vrlo drag".