Pjevačica s najelegantnijim glasom naše estrade bila je primjer svevremenske dive

Tragičnu situaciju da je na desetu godišnjicu smrti Arsena Dedića preminuo Matija Dedić još je više pogoršao odlazak Gabi Novak. Njezina karijera bila je primjer mnogima, sve do nekoliko godina unazad, kad je održala neke od svojih najzanimljivijih koncerata i dokazala da je s godinama samo dobivala na kvaliteti. A ona je od početka njezine karijere bila sasvim jasna. Pjevačica s najelegantnijim domaćim glasom, tijekom duge karijere nije se gubila među prijetećim raspuklinama domaće estradne svakidašnjice. Prvi je put javno nastupila sa Zabavnim orkestrom Bojana Adamiča u Ljubljani 8. travnja 1957. Adamič je Gabi Novak zapazio te godine u studiju Zagreb filma – u kojem je radila na ilustriranju crteža, ali i pjevala teme u crtanim filmovima – pri odabiru glazbe za animirani film "Gost".

Iduće godine pjevala je pjesmu "Sretan put" Ljube Kuntarića u filmu "H-8" Nikole Tanhofera i kao debitantica na Zagrebu '59, gdje je s pjesmom "Ljubav ili šala" Milutina Vandekara osvojila prvo mjesto. "Da sve odjekne snažnije" – zapisao je Škarica o tom festivalu u bilješci reizdanja CD-a "Pjeva Gaby Novak 1958.-1960." i u knjizi o Jugotonu "Tvornica glazbe – priče iz Dubrave" – "prvi put u izravnom prijenosu, posredstvom radija i televizijskih kamera, koje su, istina, donosile sliku tek rijetkim domovima s čarobnom kutijom. Iznenadna životna dilema, crtanje ili pjevanje, bila je zaključena".

No, budućnost Gabi Novak baš je tu bila otključana. Sve je zapravo išlo brzo i temeljito. Godine 1959. Gabi Novak objavljuje prvi EP u aranžmanima Miljenka Prohaske, na kojem su i spomenute "Sretan put" i "Ljubav ili šala". Već na "Zagrebu 60" s pjesmom "Ti si moja obala" osvaja prvu nagradu žirija, a s "Meštrovićevim zdencem" prvu nagradu publike i iste godine objavljuje prvi album. Naslovljen "Pjeva Gaby Novak", svjedočio je o majstorskim interpretacijama, ali i tome kako se i u ranoj fazi karijere znala orijentirati prema ambicioznim putokazima.

Osim gostovanja s big bandom Radiotelevizije Zagreb u Frankfurtu gdje je pjevala i "Intimu" Miljenka Prohaske, na Splitskom festivalu 1964. s budućim životnim partnerom Arsenom Dedićem, pjevala je u alternaciji njegovu pjesmu "Kuća pored mora". No, "Gabi" je 1970. bio njezin prvi "pravi" album s 11 pjesama od kojih je mnoge potpisao Dedić, a na njemu su i klasici poput "Malo riječi treba kad se voli", "Pusti me da spavam", "Vino i gitare", "Sve što znaš o meni", koje i danas čujete na koncertima i u čestim izvedbama drugih pjevačica i pjevača.

Iako su mnogi materijali Gabi Novak već bili objavljeni, Siniša Škarica 2020. skupio ih je na jednom mjestu, u velikom box setu "Diskobiografija" sa 116 snimaka na šest diskova

Jednostavno naslovljen "Gabi", snimljen je u studenome 1969. u Jugotonovu studiju u Jadran filmu pod producentskom i dirigentskom palicom jazz pijanista Kreše Oblaka kojem su dirigiranjem zabavnim orkestrom i Kvartetom Admira pomagali Nikica Kalogjera i Miljenko Prohaska. Popratni tekst koji je Zvonimir Golob napisao na originalnom izdanju komotno bi se mogao prepisati i danas, ali još dopunjen godinama uspjeha između, s posebno istaknutom činjenicom da je Gabi Novak "posvajala" pjesme koje su za nju pisali drugi:



"Gabi Novak, bez sumnje, pripada interpretatorima koji zvuče i kao autori pjesama koje pjevaju. Samo je tako moguće objasniti postojanost njezina mjesta na vrhu među najboljima, samo je tako moguće objasniti ugled koji ona uživa i među onima koji inače nisu pasionirani ljubitelji zabavne glazbe. Njezin promukli, zasjenjeni, i ako mi je dopušteno da se poslužim sinestezijom, obli, topao glas, pun suzdržane senzualnosti, podjednako uzbudljiv u dvorani kao i u intimom prostoru, samo je instrument u službi interpretacije, samo je sredstvo koje će ostvariti cilj koji nadilazi. I ako kažem da je to glas prijatelja, jedva bih mogao poželjeti nešto više."

Iako su mnogi njezini materijali već bili objavljeni, Siniša Škarica 2020. skupio ih je na jednom mjestu, velikom box setu "Diskobiografija" sa 116 snimaka na šest diskova, koji nisu koristili samo poznate dionice rada, nego i one neobjavljene. Iduće godine pojavila se i "Diskobiografija Vol. 2". Ono što je o Gabi Novak bilo poznato, poznato je odavno, ali nikad nije bilo suvišno isticati vrijednosti prve dame domaće pop glazbe i elegantne domete koje možete čuti na ovih ukupno 12 diskova s ukupno 23 ranije neobjavljene snimke. Neke presnimke s televizijskih festivala ili iz ranih filmova donijele su i dodatna poglavlja u poznatom opusu, dok je "Knjigu o Gabi" Škarica proširio iz detaljnih bilješki pisanih za ova izdanja.

Još bolje, "Diskobiografija", koja je započela 1957. godine, nije donijela samo najpoznatije zimzelene evergrine Novakove, nego i manje slušane filmske i jazz teme, ranije na diskovima neobjavljene nastupe sa zabavnoglazbenih festivala, suradnje s kolegama, novije nastupe s Matijom Dedićem, ukratko, povijesne snimke koje su svjedočile o impozantnoj karijeri.

Nakon mnogih uspjeha, album "Pjesma je moj život" 2002. revitalizirao je karijeru Gabi Novak početkom dvijetisućitih, a vinilno reizdanje krajem 2023. našao se na vrhu popisa najprodavanijih albuma u Hrvatskoj. Kombinacija u kojoj Arsenove pjesme u jazz aranžmanima Matije Dedića izvodi Gabi Novak teško da je mogla podbaciti, ali su početkom dvijetisućitih mnogi već bili zaboravili da se Gabi Novak tijekom duge karijere bavila i jazzom. Obiteljska manufaktura Dedićevih napokon je bila i cjelovito zabilježena na jednom mjestu, nakon nekoliko dotadašnjih suradnji na albumima Matije i Arsena. Povratnički album "Pjesma je moj život" mogao se protumačiti i kao nova glazbena iskaznica i početak nove faze rada Gabi Novak. Izvanvremenski vokal koji se nikada nije uklapao u glib domaće estradne svakodnevice opet je superiorno procvjetao na temeljima pjesama koje je Gabi ionako osjećala kao svoje. Koliko je materijal bio posveta gospodskim autorskim navikama Arsena Dedića, toliko je jazz nadogradnja Matije Dedića i brojnih instrumentalista bila savršena ovojnica za elegantnu Gabi koja je i tijekom karijere dovoljno puta pokazala da je osoba s delikatnim ukusom. Na ovako koncipiranom albumu istaknute su ponajbolje strane njezine vokalne interpretacije, koje su u nekim trenucima podvrgnute novim vrhuncima. Duet s Arsenom "Slavit ćemo sami" isticao je životnu povezanost dvoje ljudi, ali Gabi Novak nipošto nije slavila sama. Iako je bila uključena i antologijska "Ono sve što znaš o meni", album je tada pokazao da baš nismo znali sve o Gabi ili da smo neke stvari zaboravili.

Gabi i Matija Dedić na promociji knjige "Arsen – Sjećanja" 2023. godine Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Podatak da je nakon toliko godina rada bila u stanju otkriti nove, bitne stvari o svom glazbenom umijeću, dovoljno je govorio da se radilo o imenu koje je biralo pravi trenutak i čija sudbina nije bila određena uobičajenim voznim redom domaće estrade.

Nakon nekoliko koncerata "Diva" s Terezom Kesovijom i Radojkom Šverko, kao i nastupa s Arsenom i Matijom, od kojih je onaj 2014. na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila bio njihov prvi zajednički u Šibeniku – taj iznenađujući podatak otkrio mi je sam Matija prije koncerta – zadnji put uživo sam je gledao 2018. u dvorani Vatroslava Lisinskog na koncertu 'Dva glasa i dva klavira', s Biserom Veletanlić, Matijom Dedićem i pijanistom Vasilom Hadžimanovom.



Kraće rečeno, do samog završetka profesionalne karijere Gabi Novak bila je jedinstvena i neponovljiva pojava domaće scene.