nakon tri godine

Otvoren Muzej grada Splita: Uzbudljivo putovanje od doba starih Rimljana do turističke ere

Ivo Ćagalj/PIXSELL
Autor
Maja Pejković Kaćanski
25.09.2025.
u 11:26

Nakon tri godine obnove te radova koji su zadavali glavobolje Splićanima, Muzej grada Splita predstavio je svoj novi stalni postav u prizemlju Velike Papalićeve palače

Ovo je zaista jedan od vrijednih projekata u Splitu, ulaganje u Split. Ovaj put u gradski muzej koji mi nekako držimo zajedničkim našim muzejem jer upravlja Dioklecijanovim podrumima. U tome smo posebno kao Ministarstvo povezani. Veseli me jako i ovaj sada prvi dio novog postava i segment obnove Muzeja grada Splita, ali svakako i sve što ćemo dalje raditi i što se tiče državnih muzeja u Splitu. U obnovi su Muzej hrvatskih arheoloških spomenika i Galerija Meštrović. Od sljedeće godine kreće i obnova Arheološkog muzeja u Splitu. Ovo je grad koji nakon Zagreba sigurno ima najveće investicije u muzeje u Hrvatskoj, naglasila je među ostalim Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija, na otvaranju novog stalnog postava Muzeja grada Splita.

Stalni postav dio je projekta Europske unije pod nazivom "Palača života, grad mijena". Nalazi se u prizemlju Velike Papalićeve palače, u srcu stare gradske jezgre u kojoj posjetitelji mogu pratiti odvijanje kontinuiteta života u Splitu. Od antičkih zidina i srednjovjekovnih prilagodbi do renesansnog humanističkog kruga Dmine Papalića i Marka Marulića.

Obnova Muzeja grada Splita trajala je više od tri godine i za strpljenje koje su pokazali tijekom danonoćnih bučnih i intenzivnih radova svakako treba pohvaliti one Splićane, a nažalost sve ih je manje, koji su ostali živjeti i uspijevaju preživjeti u samom središtu Marulova grada, u gabaritima koje zovemo stara gradska jezgra.

Svečanosti otvaranja Muzeja grada Splita koju su uveličali nastupi Gradskog zbora Brodosplit, folklornog ansambla i mandolinsko-tamburaškog orkestra KUD "Salona" iz Solina, koji su izveli Splitske plesove, operne pjevačice Ivone Bosančić Lasić i pijanistice Marije Župić, nazočili su gradonačelnik Tomislav Šuta, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, kulturnjaci i uzvanici.

U kratkom obraćanju župan Boban istaknuo je važnost očuvanja kulturne baštine, dok se gradonačelnik Tomislav Šuta zahvalio na doprinosu projektu prethodniku Ivici Puljku. Poručio je kako Muzej grada Splita predstavlja srce kulturne baštine Splita i temelj kulturnog turizma.

Novi stalni postav osmislili su dr. sc. Josip Belamarić, Vesna Bulić Baketić i Vedrana Supan, arhitekturu i likovni postav potpisali su Damir Gamulin, Antun Sevšek i Ivo Vojnović, dok su multimediju realizirali Bruno Babić i Ivan Slipčević. Projekt sufinancira Europska unija, a nositelj je Grad Split uz partnere Muzej grada Splita i Turističku zajednicu grada Splita.

Na svečanom otvorenju Muzeja grada Splita priređenom u dvorištu Velike Papalićeve palače, na popularnoj Carrarinoj poljani, povjesničari umjetnosti, oni koji su definitivno stručni i mjerodavni, istaknuli su kako je u sklopu europskog projekta "Palača života, grad mijena" prizemlje muzeja doživjelo temeljitu obnovu i kako sada otvara svoja vrata u sasvim novom ruhu. Recentna arheološka istraživanja koja su vršena tijekom proteklih nekoliko godina otkrila su do sada nepoznate rimske i ranosrednjovjekovne strukture, cisterne i vrijedne nalaze koji svjedoče o neprekinutom kontinuitetu života na ovome prostoru – od 3. stoljeća pa sve do današnjih dana.

Novi stalni postav Muzeja grada Splita temelji se na suvremenim muzeološkim načelima muzeja in situ, jer ova renesansna palača nije samo prostor. Puno je više od toga. Ona je sama glavni nositelj priče. Posjetiteljima se tako otvara slojevita povijest Splita: od antike i srednjovjekovnih prilagodbi, preko humanističkog kruga Dmine Papalića i Marka Marulića, pa sve do našeg današnjeg doživljaja grada.

Integracijom multimedije, interaktivnih sadržaja i edukativnih cjelina, u sprezi s povijesnim slojevima same zgrade, Muzej grada Splita stvara živi dijalog s vlastitom baštinom.

– Ovaj postav ne završava unutar muzejskih zidova, on poziva da priču o Splitu nastavimo istraživati i doživljavati u njegovim ulicama, trgovima i prostorima, gdje bogata prošlost i danas oblikuje svakodnevni život – poručili su splitski muzealci.

Iznimno emotivan u svom pozdravnom govoru bio je dr. sc. Joško Belamarić, autor muzeološke koncepcije koji je među ostalim približio ideju i vrijednosti na kojima je novi postav izrađen. Istaknuo je kako je sve u Splitu dragocjeno. I, gdje god da arheolozi nešto prokopaju, pronađu iznimne nalaze neprocjenjive vrijednosti.

Valja podsjetiti da se u sklopu ovog projekta EU nalazi i Stara gradska vijećnica na splitskoj Pjaci i Jugoistočna kula Dioklecijanove palače. U idućim mjesecima najavljena je i njezina temeljita obnova.

Nina Obuljen Koržinek kultura umjetnost povijest Muzej grada Splita

