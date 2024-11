Osnivačica Međunarodne zaklade za hrvatske spomenike posjetila HAZU

Lady Jadranka Njerš Beresford-Peirse, osnivačica Međunarodne zaklade za hrvatske spomenike, posjetila je Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti u četvrtak, 31. listopada 2024., a ondje se sastala s akademikom Velimirom Neidhartdom, predsjednikom HAZU. Tom je prilikom Akademiji donirala crtež "Klečeći redovnik" koji se pripisuje hrvatskom baroknom slikaru Federiku Benkoviću. Crtež je nedavno Međunarodna zaklada za hrvatske spomenike kupila na jednoj aukciji u Velikoj Britaniji te će biti pohranjena u Kabinetu grafike HAZU. Na sastanku je bila i voditeljica Kabineta grafike Vesna Kedmenec Križić.

Lady Jadranka Njerš Beresford-Peirse rođena je u Hrvatskoj, no veći dio života provela je u Velikoj Britaniji. Ona i njezin suprug, sir Henry Grant de la Poer Beresford-Peirse, osnovali su 1991. Međunarodnu zakladu za hrvatske spomenike (International Trust for Croatian Monuments) kao reakciju na goleme nanesene hrvatskim znamenitostima, muzejima i baštini tijekom srpske agresije na Hrvatsku.

Prvi donator Zaklade bio je sadašnji britanski kralj Charles III. i ta su sredstva uložena u obnovu Arboretuma HAZU u Trstenom. Također je napisao i apel za spas hrvatske kulturne baštine. Zahvaljujući Zakladi i lady Beresford-Peirse u međunarodnoj je zajednici povećana svijest o bogatstvu hrvatskog povijesnog i kulturnog nasljeđa. Zaklada je u posljednje 33 godine prikupljala novac te organizirala stručne razmjene za obnovu i zaštitu hrvatskih povijesnih spomenika i kulturne baštine ugrožene ratom, prirodnim katastrofama, zapuštenošću ili nedostatkom sredstava.

Projekti Zaklade uključuju podršku obnovi Dvorca Eltz u Vukovaru, popravak osječke konkatedrale (pogođene 1991. s više od 100 granata), popravak krova Palače Dubrovačkog ljetnog festivala, Franjevačkog samostana i crkve svetog Vlaha u Dubrovniku, kao i Zbirke Baltazara Bogišića u Cavtatu koja je dio Hrvatske akademije. Lady Beresford-Peirse je putem Zaklade također osigurala pomoć knjižnicama i drugim kulturnim institucijama u Zagrebu i Petrinji nakon devastirajućih potresa 2020. godine, a osigurala je i kupnju umjetničkih djela za muzeje. Zaklada je osigurala i brojne stručne radionice te stipendije za stručne poslijediplomske studije.

Foto: HAZU

Britanski kralj Charles III. je u lipnju ove godine dodijelio lady Jadranki Njerš Beresford-Peirse titulu MBE – Member of the Most Excellent Order of the British Empire (Najviši red izvrsnosti Britanskog imperija) za više od 30 godina predanosti i rada na razvoju odnosa između Velike Britanije i Hrvatske, filantropije te zaštite kulturnog nasljeđa Hrvatske.