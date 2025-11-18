Opijala se, pušila, ljubila mnoge i 30 godina nakon što je postala heroina nesavršenih žena, dobila je spomenik

London je odao počast jednoj od svojih najdražih fiktivnih stanovnica. Gotovo četvrt stoljeća nakon što je prvi put osvojila srca publike pjevajući "All By Myself", Bridget Jones je i službeno postala besmrtna. U ponedjeljak, 17. studenog, na znamenitom Leicester Squareu, središtu londonske filmske industrije, otkriven je brončani spomenik posvećen simpatično nespretnoj heroini koju je u četiri filmska hita nezaboravno utjelovila američka glumica Renée Zellweger.

Svečanoj ceremoniji prisustvovala je i sama glumica, odjevena u elegantnu crnu haljinu-kaput i bijele cipele s potpisom Christiana Louboutina, vidno dirnuta počašću koja je ukazana liku koji joj je obilježio karijeru. Događaj je ujedno proslavio i 25. obljetnicu izlaska prvog filma, "Dnevnik Bridget Jones", koji je pokrenuo globalni fenomen.

Spomenik, djelo londonskog studija 3D Eye, prikazuje Bridget u prepoznatljivoj pozi, kako u rukama drži svoj dnevnik i olovku, a oko vrata nosi privjesak sa slovom "D", suptilnom posvetom njezinoj najvećoj ljubavi, Marku Darcyju. Statua je postavljena u sklopu projekta "Scenes in the Square", staze skulptura koja slavi najveće filmske ikone. Bridget Jones tako se našla u doista legendarnom društvu, uz bok kipovima Harryja Pottera, Mary Poppins, medvjedića Paddingtona, Batmana, Wonder Woman, Genea Kellyja iz klasika "Pjevajmo na kiši" te Charlieja Chaplina. Posebno je značajno što je ovo prvi put da je jedan lik iz žanra romantične komedije dobio ovakvo priznanje, čime je potvrđen njezin status ne samo filmske, već i kulturne ikone.

Ceremoniju otkrivanja vodila je glumica Sally Phillips, koja u filmovima glumi Shazzer, Bridgetinu odanu prijateljicu, a podršku su došli pružiti i Chiwetel Ejiofor te Leo Woodall, koji su glumili njezine udvarače u posljednjem nastavku, "Bridget Jones: Luda za dečkom". Eric Fellner, supredsjedatelj produkcijske kuće Working Title koja stoji iza franšize, nije krio svoje oduševljenje. "Izvan sebe sam od uzbuđenja. Bridget je prava londonska heroina i ideja da će zauvijek biti prisutna na ovoj briljantnoj lokaciji u centru Londona je zaista nevjerojatna. Nikada nam se nešto ovakvo nije dogodilo", izjavio je Fellner, ističući kako je fascinantno da je lik koji je nastao prije 30 godina u novinskoj kolumni danas ovjekovječen u bronci.

Put Bridget Jones od papira do vječnosti započeo je 1995. godine, kada je autorica Helen Fielding počela pisati anonimnu kolumnu za novine The Independent, satirično prikazujući život slobodne tridesetogodišnjakinje u Londonu devedesetih. Kolumna je prerasla u bestseler roman "Dnevnik Bridget Jones" 1996. godine, a ostalo je povijest. Četiri filma – "Dnevnik Bridget Jones" (2001.), "Na rubu pameti" (2004.), "Drugo stanje Bridget Jones" (2016.) i "Luda za dečkom" (2025.) – zajedno su na svjetskim blagajnama zaradila gotovo 900 milijuna dolara. Sama autorica, Helen Fielding, s oduševljenjem je komentirala spomenik: "Činjenica da je Bridget dobila ovakvu čast kao britanska ikona, uz Paddingtona i Mary Poppins, ogroman je razlog da svi podignemo čašu Chardonnaya i nazdravimo tome da budemo 'baš onakvi kakvi jesmo'".

Otkrivanje spomenika neizbježno je potaknulo pitanja o budućnosti franšize. Na radost milijuna obožavatelja, čini se da priča o Bridget Jones još nije završena. Renée Zellweger je na premijeri posljednjeg filma jasno dala do znanja da se ne oprašta od voljenog lika. "Nikad neću završiti s Bridget. Ako Helen napiše nešto, ja sam unutra", izjavila je glumica. S njom se složio i producent Eric Fellner, koji je ideju o petom filmu nazvao "divnom". Ipak, upozorio je da postoji jedan izazov: prethodni filmovi temeljili su se na već objavljenim romanima Helen Fielding, a pete knjige zasad nema. "Ne postoji prirodna priča za peti film. Ali ako se pojavi sjajna ideja, ako Helen ima sjajnu ideju, bilo bi nevjerojatno to snimiti. Moramo vidjeti što će se dogoditi", objasnio je Fellner.

Optimizam za nastavak potaknut je i velikim uspjehom četvrtog filma, "Bridget Jones: Luda za dečkom". Iako je u Sjedinjenim Američkim Državama film objavljen izravno na streaming platformi Peacock, na međunarodnom tržištu postigao je izvanredan uspjeh, zaradivši više od 100 milijuna dolara. Radnja filma prati Bridget kao udovicu i samohranu majku dvoje djece nakon tragične smrti Marka Darcyja, što je publici predstavilo zreliju i drugačiju stranu omiljene junakinje. Postavljanje spomenika na Leicester Squareu nije samo priznanje prošlosti, već i zalog za budućnost, potvrđujući da je priča o Bridget Jones, sa svim njezinim nesavršenostima i pobjedama, i dalje relevantna i voljena diljem svijeta.