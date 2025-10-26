Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 74
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Zagreb Jazz Festival

Ono što je Gregory Porter pokazao lani, Ledisi je u SC-u napravila ove godine

Autor
Hrvoje Horvat
26.10.2025.
u 11:35

Vidjeli smo i čuli autentičnu soul/R&B reviju u kojoj naravno ima i podosta elemenata jazza i gospela

Kad je prateći sastav Ledisi u subotu navečer počeo svirati uvodnu temu „Keep Ypu In Mind“ u dvorani Studentskog centra, nakon DJ seta kojim je domaći Phat Phillie zagrijao atmosferu, bilo je sasvim jasno da je to najglasniji koncert Zagreb Jazz Festivala, ne samo ove godine. Otprilike, ono što je Gregory Porter pokazao lani, Ledisi je na malo drugačiji način napravila ove godine. A nije nemoguće da će poput skorašnjeg nastupa Portera u Vatroslavu Lisinskom 23, siječnja sa Zagrebačkom filharmonijiom, baš ona biti idući kandidat za sličan projekt. Zašto? Jer oboje razumiju i osjećaju i tradiciju i modernu glazbu.

U sto minuta nastupa Lediusi vidjeli smo i čuli autentičnu soul/R&B reviju u kojoj naravno ima i podosta elemenata jazza, i u vokalima Ledisi i svirci sjajnih glazbenika. Kako je u uvodnoj riječi rekao Dražen Kokanović, Zagreb Jazz Festival do pred dvije godine bio je možda i posljednji jazz festival u Europi koji se „držao striktno jazza“. No, današnje kategorije i programi festivala dozvoljavaju priličan odmak od takve koncepcije, pa smo u subotu vidjeli program koji je dušu, stil i mogućnosti suvremene soul glazbe doveo u Zagreb.
 Bio je to zapravo pravi party ovogodišnjeg festivala, „tečaj komunikacije“ sa publikom.

Kako može pjevati žena koja je u filmovima glumila Mahaliju Jackson, Patti LaBelle i Gladys Knight? Ili, koju je Prince na svojoj snimci „Ain't Gonna Miss U When U're Gone“ izrijekom potpisao „featuring Ledisi“? Ukratko, Ledisi može sve i može to napraviti i izvesti kako god poželi. Jasno se to čulo na nastupu gdje su red modernog R&B-ja smjenjivale sjajne vokalne izvedbe „korijenskog“ materijala, poput dueta Ledisi sa gitaristom u legendarnoj filmskoj temi Dimitri Tiomkina „Wild Is the Wind“ – mnogima najpoznatijoj po izvedbi Davida Bowieja na albumu „Station to Station“ – koji je dio njenog projekta pjesama Nine Simon, kao i „See-Line Woman“. Dotakla se Ledisi i novog albuma s reinterpretacijama pjesama Dianah Washington u „You Go To My Head“ i „This Bitter Earth“.

Bogati bendovski aranžmani kretali su se od jazzy-soula do funk-gospela među kojima su bili i „dueti“ Ledisi s bubnjarem ili basistom u produženim vokalizama koje su lakoćom i šarmom pokazivale da imamo posla sa ektremno talentiranom pjevačicom koja na sceni pršti energijom i voljom. „Ovo je moja prva 'zlatna ploča'“, rekla je za „Pieces of Me“, ili „ova je nagrađena Grammyjem“ („Anything For You“), očito ponosna što su godine truda donijele i takve rezultate.

Zajedno s vrhunskim pratećim sastavom – čija vizualna neobaveznost ide pod ruku s ogromnim sviračkim znanjem – opet se pokazalo da glazba nije samo sviranje i pjevanje, nego i scenski nastup, poznavanje tradicije, dodavanje vlastitih sastojaka, poput netipičnog gitarista ili basista koji je brutalnim dionicama „napumpao“ atmosferu u SC-u, ujedno i animirajući publiku kratkim konverzacijama.

Klavijaturist kao „ravnatelj“ sastava očito je multitalentirani svirač koji podjednako razumije klupski funk i jazz klasiku, pa smo od Ledisi dobili pravi tečaj modernog scenskog showa popunjenog vrhunskom glazbom. Šteta da više domaćih glazbenika nije došlo to vidjeti, ili da dvorana nije bila rasprodana, jer se ovakvi moderni, cjeloviti i svirački odlični, prilično poučni programi ne vide često kod nas, mada bi „htjeli biti kao New York“, ili barem Broadway.

Ključne riječi
Zagreb jazz festival Ledisi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Max Cenčić
Premium sadržaj
Max Emanuel Cenčić

U Bayreuthu nema zaposlenih, nema tehnike, radionica... scena ima sve što je potrebno za izvedbe, ali to je zapravo muzej

Hrvatski kontratenor, redatelj i producent Max Emanuel Cenčić jedan je od vodećih svjetskih interpreta barokne glazbe danas u svijetu. Godine 2020. pokrenuo je Barokni operni festival Bayreuth, koji je u samo nekoliko godina postao jedno od najvažnijih okupljališta ljubitelja barokne glazbe i operne umjetnosti, a samim time njegov cilj – stvoriti internacionalni festival koji će privlačiti publiku iz cijelog svijeta – je postignut

Dražen Kokanović
Dražen Kokanović, utemeljitelj Zagreb Jazz Festivala

Govorili su mi da nisam normalan, a ja sam u 20 godina organizirao 260 jazz koncerata

Dražen Kokanović, utemeljitelj Zagreb Jazz Festivala i Jazzarelle od Zagreba je napravio meku jazza, a 23. siječnja u Lisinski dovodi jednog od najpopularnijih vokala današnjice, Gregoryja Portera. Što nas još očekuje na narednom Zagreb Jazzu, kako je nastala ideja za festival te s kojim se izazovima susreće u organizaciji ispričao nam je upravo Dažen Kokanović

Mimika Orchestra
piše Hrvoje Horvat

Mak Murtić i Mimika Orchestra nude novu zvučnu kartu Primorja, Mediterana i Balkana

Mimika Orchestra u svojoj glazbeno-scenskoj viziji briše granice između teatra, koncerta i performansa pa će njihov nastup 20. studenog u dvorani Kina SC u Zagrebu biti prilika na sceni skupiti sve sastavne dijelove ove netipične postave koja baš pred publikom dobiva dodatnu dimenziju životnosti i izvedbene euforije. A čuje se to i na albumu "Medzotermina" koji će uskoro dobiti i vinilno izdanje

Učitaj još

Kupnja