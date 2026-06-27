Više od 15 tisuća ljudi na Bundeku plesalo uz sjajne Black Eyed Peas!

Više od 15 tisuća posjetitelja iz Hrvatske i cijelog svijeta okupilo se u petak na Bundeku, gdje je održan najveći Lollipop spektakl u povijesti. Zagreb je po prvi put ugostio legendarne Black Eyed Peas, a njihov prvi hrvatski koncert pretvorio se u večer koju će publika još dugo pamtiti.

Od samog otvaranja vrata u 17 sati Bundek je živio u festivalskom ritmu. Posjetitelji su pristizali iz svih krajeva Hrvatske i regije, Njemačke, Italije, Amerike, Australije te brojnih drugih europskih i svjetskih destinacija. Tisuće ljudi tijekom cijelog dana uživale su u DJ programu, bogatoj gastro ponudi, festivalskim sadržajima i odličnoj atmosferi, čime je još jednom potvrđeno da je Lollipop prerastao okvire klasičnog koncerta i postao pravi glazbeni festival.

Sjajnu uvertiru u večer priredio je Baby Lasagna, koji je svojim energičnim nastupom rasplesao publiku i savršeno pripremio atmosferu za dolazak jednog od najvećih bendova 21. stoljeća.

A onda je uslijedio trenutak koji se dugo iščekivao. Izlaskom Black Eyed Peasa na pozornicu Bundek je eksplodirao. Will.i.am, Apl.de.Ap i Taboo nizali su hit za hitom – od "Let's Get It Started", "Pump It", "Boom Boom Pow" i "Don't Phunk With My Heart", preko "Where Is The Love?", pa sve do nezaobilaznog "I Gotta Feeling", koji je uglas pjevalo više od 15.000 ljudi.

No, ono što je posebno oduševilo publiku nije bila samo glazba. Black Eyed Peas još su jednom pokazali zašto već više od tri desetljeća slove za jedan od najboljih live bendova na svijetu. Tijekom cijelog koncerta neprestano su komunicirali s publikom, silazili među fanove, plesali, improvizirali, vozili bicikle po pozornici i širili nevjerojatnu pozitivnu energiju, stvarajući atmosferu kakva se rijetko doživljava na domaćim koncertima.

Posebno impresivna bila je i produkcija. Velika pozornica, više od 170 četvornih metara LED ekrana, vrhunski svjetlosni efekti, jedan od najboljih koncertnih razglasnih sustava na svijetu i više od 200 rasvjetnih tijela pretvorili su Bundek u koncertnu arenu svjetske razine i pružili publici doživljaj kakav se može vidjeti na najvećim europskim festivalima.

Najveći Lollipop dosad još je jednom potvrdio da Zagreb može organizirati događaje svjetske razine te ugostiti najveća glazbena imena današnjice. Više od 15.000 zadovoljnih posjetitelja, vrhunska organizacija, impresivna produkcija i energija koja je tijekom cijele večeri vladala Bundekom najbolja su potvrda da je Hrvatska dobila novi glazbeni spektakl koji će još dugo ostati upamćen.