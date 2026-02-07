Od aplauza do sindikata: Kao poduzetnik ste odgovorni za svoje radne uvjete, osvijestite ih

U mojih dvadeset godina umjetničkog djelovanja, koje su počele i ostale freelancerske, svjedočila sam nekolicini pokušaja okupljanja nezavisnih kazalištaraca u mrežu, udrugu, sindikat ili neku drugu strukturu koja bi nam svima olakšala rad i poboljšala radne uvjete. Iako se zasad nije formiralo pravno tijelo koje nam je uspješno i osjetno poboljšalo radnu svakodnevicu, svaki od tih pokušaja je podigao svijest o potrebi za boljim radnim uvjetima, o komuniciranju uvjeta rada, imao pozitivan efekt kroz razmjenu znanja i iskustava, kroz brainstorminge o tome kako ojačati nezavisnu scenu te kroz pokušaje zajedničkog lobiranja za bolje uvjete rada

Život samostalnih umjetnika obilježen je prekarnošću: stalnim miješanjem privatnog i poslovnog vremena, ogromnom količinom prekovremenog – najčešće neplaćenog – rada, kroničnom potplaćenošću i, posljedično, trajnim nedostatkom kapaciteta koji bi omogućio ne samo kvalitetniji umjetnički rad, nego i dugoročnost, rast i razvoj na poslovnom planu. Postoji organizacija koja se tim pitanjem već godinama sustavno bavi, polazeći od vlastitih uvjeta rada i vlastite pozicije na nezavisnoj sceni: udruga BLOK.

Nisam ih mogla zaobići jer, kao i moji Tragači, intenzivno rade i stvaraju na području zagrebačke Trešnjevke, gdje se bave društveno angažiranom umjetnošću i suvremenim angažiranim pristupima baštini Trešnjevke. U tom okviru već osam godina razvijaju kulturno-umjetnički program inspiriran prošlošću, sadašnjošću i budućnošću Trešnjevke pod nazivom „Muzej susjedstva Trešnjevka“. Uz to, BLOK provodi edukacijske i izdavačke programe te povremene izložbe - sve ih povezuje društveni angažman, a najdugovječniji i ključni program unutar te cjeline je „Politička škola za umjetnike“. Treća važna linija njihovog djelovanja posvećena je radu i radničkim pravima u kulturnoj industriji, s naglaskom na edukaciju, zagovaranje i radne kampanje.

U sklopu potonje su nedavno izdali priručnik o radu u kulturi "Od aplauza do sindikata". Smatram da je on abeceda svim honorarno zaposlenim umjetnicima i da bismo ga svi koji radimo na nezavisnoj kulturnoj sceni trebali pročitati. Dunja Kučinac, njegova glavna urednica i suautorica, objasnila mi je kako su prepoznali potrebu za njime: „Godinama radimo edukaciju Aplauz ne plaća stanarinu, namijenjenu primarno mladima, ali dolaze i stariji. Kroz nju prolazimo razne aspekte rada u kulturnom sektoru. Stalno su se ponavljale iste teme – da ugovor treba potpisati na početku, da to što je netko mlad ne znači da mora raditi besplatno, da se honorar mora komunicirati unaprijed, da se treba referirati na postojeće cjenike, da se suradnje ne bi trebale dogovarati na šanku, nego se razgovor treba prebaciti na mail ili sastanak… Ljudi su stalno postavljali vrlo praktična pitanja: možeš li mi pogledati ugovor, trebam li tražiti dnevnicu, dogovara li se honorar u brutu ili netu… Vraćala su nam se ista pitanja i nismo htjele da odgovori na njih ostanu samo usmeni, nego da budu na papiru. Htjele smo napraviti jedan konkretan proizvod.“

Priručnik pokriva širok raspon tema, od osnovnih pitanja što uopće znači raditi u kulturi i pod kojim se sve oblicima rada taj rad pojavljuje, preko ugovora, honorara, razlike između bruta i neta, cijene rada i strukovnih cjenika, do radnog vremena, prekovremenog rada, prava na odmor i bolovanje. Bavi se i širim pitanjima radničkog organiziranja, sindikata, kolektivnog pregovaranja i mogućnosti zajedničke borbe za bolje uvjete rada. Otvara teme mentalnog i fizičkog zdravlja, sagorijevanja, diskriminacije, uznemiravanja i zloupotrebe moći u kulturnom radu i brojne druge važne teme.

Autori priručnika su Nina Gojić, Sven Janovski, Jakov Kolak i Dunja Kučinac, a kao suautorica za segment o seksualnom uznemiravanju sudjelovala je i Karla Crnčević. Priručnik je tiskan u 300 primjeraka, od kojih je većina već podijeljena, te će uskoro u tisak i drugo izdanje. Interes za priručnik je velik te je promoviran u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Beogradu, a dostupan je za besplatno čitanje ili preuzimanje na web stranici BLOK-a na linku: https://www.blok.hr/system/publication/pdf/45/prirucnik_web.pdf

Uz njega, tamo ćete naći pregršt zanimljivih besplatnih online izdanja, među kojima ponovo ističem i studiju “Od projekta do projekta: rad i zaposlenost u kulturnom sektoru” o kojoj sam već pisala, u kojoj sociologinja Jaka Primorac analizira polje kulture iz perspektive rada i radnih uvjeta kulturnih proizvođača.

Priručnik „Od aplauza do sindikata“ BLOK će koristiti i u novom izdanju edukacije „Aplauz ne plaća stanarinu“ koja će se održati u ožujku, a poziv za nju će biti objavljen za desetak dana. Za sada se edukacija održava u Zagrebu, a na pitanje hoće li se možda u budućnosti održavati i u drugim gradovima ili online, Dunja se samo smiješi: „Ideja je uvijek pregršt, pitanje je samo kapaciteta za provedbu.“