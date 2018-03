Neprijatelji - Pucali jedan na drugog, a nakon rata postali prijatelji

"Neprijatelji" - bosanskohercegovački dokumentarni film premijerno prikazan na ovogodišnjem ZagrebDoxu, nesvakidašnja je i mnogima nezamisliva priča o dvojici neprijatelja koji su nakon rata postali prijatelji i kojima je, kako je rekao jedan od autora Sead Kreševljaković, od prošlosti sada puno važnija budućnost.

Bošnjak i Srbin, Daut i Dane za potrebe filma pristali su rekonstuirati svoj prvi susret tijekom jedne od ratnih akcija u šumi, gdje su se našli oči u oči s napunjenim puškama, no Daut je bio brži i ispalio rafale na Danu. Dugo je bio uvjeren da ga je ubio, no jednog dana slučajno ga je prepoznao u lokalnoj kavani. Prišao mu je i rekao, "Ja sam tebe ubio", a Dane je odmah shvatio o čemu je riječ. Počeli su se češće viđati, s vremenom postali su pravi prijatelji i partneri u poslu s distribucijom gljiva.

"Kada smo ih našli već su bili dovoljno dobri prijatelji da što vjernije s drugima podijele svoju priču jer ju smatraju važnom kao primjer dobre komunikacije", rekao je za Hinu Kreševljaković, koji je s Emirom Zumbulom Kapetanovićevem, režirao film. "Ono što je još važnije je da ljudi mogu prijeći preko svojih trauma, dok su političari u stanju napraviti sve da onemoguće jedno takvo prijateljstvo", dodao je.

Kreševljaković je bio fasciniran njihovim glumačkim talentom, bili su vrlo profesionalni, slušali sugestije redatelja i sve intenzivno proživjeli. "Oni su iskreni, a ne lažni prijatelji, pa svako malo između njih dođe do konflikta kada se dotaknu neke teme, no ubrzo se smire i nastave normalno", kaže. Ipak, kada krene tema o tome tko je počeo rat zavlada šutnja. "Svatko ima svoju istinu, ja sam siguran da postoji jedna istina koju će na povijesnoj distanci definirati povjesničari, no običnim ljudima je važno da znaju što treba raditi poslije rata", istaknuo je.

Slažu se kada je riječ o političarima, o njima nemaju dobro mišljenje što, smatra redatelj, nije ni čudno. "Kada putujete u području Srebrenice padnete u depresiju koliko je tamo siromaštva i zaostalosti, zastrašujuće nizak životni standard, a to najviše odgovara bosanskim partitokracijama koje u mjestima bez ikakvog sadržaja najlakše pokrenu ratne teme i priče o simbolima. Iz tog konflikta crpe svoju moć do danas", ustvrdio je. Sead Kreševljaković (1973., Sarajevo) radio je kao producent i montažer za dokumentarni i informativni program Televizije Sarajevo i nezavisni producent i filmski redatelj. Sada radi kao urednik nezavisnih produkcija u programskom odjelu Al Jazeere Balkans.