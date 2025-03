Nebojša Slijepčević oglasio se nakon dodjele Oscara, objavio je fotografiju: 'Glavni krivci...'

Film "Nisam robot" dobio je Oscara u kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma, pobijedivši hrvatskog predstavnika, film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" Nebojše Slijepčevića. Nizozemski film "Ik ben geen robot" Victorije Warmerdam govori o glazbenoj producentici Lari koja postaje opsjednuta pitanjem "je li možda ona robot". Film je dosad osvojio niz nagrada, među kojima i one na festivalima u Bruxellesu, Sitgesu, Palm Springsu i San Franciscu. Uz film "Nisam robot" u kategoriji kratkometražnog igranog filma bili su nominirani i "Čovjek koji nije mogao šutjeti" Nebojše Slijepčevića, "Anuja" Adama J. Gravesa , "A Lien" Sama i Davida Cutler-Kreutza i "The Last Ranger" Cindy Lee.

"Čovjek koji nije mogao šutjeti", nastao u produkciji Antitalenta, Katarine Prpić i Danijela Peka, prvi je hrvatski film od osamostaljenja koji je bio nominiran za Oscara. Dosad je prikazan na stotinjak festivala, a osvojio je, među ostalim, Zlatnu palmu u Cannesu, Europsku filmsku nagradu te nagradu César francuske Akademije filmske umjetnosti i tehnike.

Nebojša Slijepčević kratkom se porukom oglasio na Facebooku nakon dodjele Oscara te poručio: "Bit će vremena za analize, ali jedna stvar je sigurna - glavni krivci što nismo dobili Oscara su Danijel Pek i Katarinica Prpić koji su, umjesto da ostanu doma kao tri puta do sada, odlučili doći baš na ovu dodjelu!!"

Uz režiju, Slijepčević potpisuje scenarij koji je nastao prema istinitom događaju iz 1993. godine, kada su srpske paravojne snage zaustavile vlak na relaciji Beograd-Bar i na stanici u Štrpcima u BiH, izdvojili 19 muslimana. Dok odvode nevine civile, samo jedan od pet stotina putnika 'nije mogao šutjeti', bio je to Kaštelanin Tomo Buzov, umirovljeni oficir JNA.

Glume Goran Bogdan, Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko i Robert Ugrina. Hrvatski film za Oscara bio je nominiran zahvaljujući Zlatnoj palmi, Grand Prixu Međunarodnog filmskog festivala u Melbourneu, te uvrštenju u selekciju festivala Manhattan Short. Za kategoriju u kojoj je izborio nominaciju bilo je kvalificirano 180 filmova iz cijeloga svijeta.

Slijepčević je uoči dodjele prestižne svjetske nagrade na svom Facebook profilu napisao: "Za nekoliko sati znat će se konačno da li smo dobili tog Oskara. Krivo je reći 'da li smo ga osvojili', jer filmske nagrade se ne osvajaju. Film nije sport, mi ne skačemo dalje od drugih, ne pogađamo više puta koš od drugih, ne udaramo se šakama…" "Nijedna nagrada ne može povećati emotivno iskustvo koje vam neki film pruža, niti ne umanjuje snagu filmova koji tu nagradu ne dobiju. Zato, što god bilo, samo opušteno i uživajte noćas", poručio je.

