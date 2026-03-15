FOTO Zvijezde već stižu na crveni tepih Oscara, napetost uoči 98. dodjele je na vrhuncu

Večeras se s početkom u ponoć po našem vremenu, održava 98. po redu dodjela Oscara, a ceremoniju ponovno vodi komičar Conan O'Brien. Zvijezde su već počele pristizati na crveni tepih Dolby Theatrea u Los Angelesu, a u središtu pozornosti je rijetko viđen dvoboj za titulu najboljeg filma. S jedne strane je vampirski horor "Grešnici" redatelja Ryana Cooglera, koji je srušio sve rekorde sa čak šesnaest nominacija, nadmašivši tako legendarne filmove poput "Titanica" i "La La Landa". S druge strane stoji politička drama "Jedna bitka za drugom" cijenjenog Paula Thomasa Andersona, koja ga prati u stopu s trinaest nominacija.

Što se "Grešnika" Ryana Cooglera tiče, riječ je o filmu koji je ostvario veliki komercijalni uspjeh i oduševio publiku, ali na scenu došao i u iznimno kulturno relevantnom trenutku. Nakon godina #OscarsSoWhite protesta, "Grešnici" su u fokus Akademije napokon stavili crne umjetnike, koji su osigurali čak deset nominacija za crne umjetnike, što je najviše za ijedan film u povijesti.

Njegov glavni konkurent priča je pak o redateljskom velikanu koji nikada nije osvojio Oscara. Paul Thomas Anderson u svojoj karijeri ima čak četrnaest nominacija, ali zlatni kipić mu je uvijek izmicao. Mnogi vjeruju da je ovo njegova godina, barem u kategoriji najboljeg redatelja, gdje slovi kao apsolutni favorit nakon osvajanja nagrada BAFTA i Zlatnog globusa.

Utrka je tijesna, jer ipak, kao što su istaknuli Večernjakovi kritičari Robert Bubalo i Jelena Ružić, Oscari nikada nisu samo pitanje kvalitete. Povijest dodjele nagrada pokazuje da u igru često ulaze i drugi faktori: karijere koje čekaju priznanje, raspoloženje birača ili jednostavno trenutačni kulturni kontekst.

Zvijezde već stižu na crveni tepih Oscara, napetost uoči 98. dodjele je na vrhuncu

Dok se glavna bitka vodi za najbolji film, sigurna oklada večeri je ona za najbolju glumicu, gdje se očekuje da će Jessie Buckley odnijeti pobjedu za svoju potresnu ulogu u drami "Hamnet". U ostalim kategorijama stvari nisu tako jednostavne. Za najboljeg glumca vodi se tijesna borba između Michaela B. Jordana ("Grešnici") i Timothéeja Chalameta ("Marty Veličanstveni"), dok je kategorija sporedne glumice najneizvjesnija, s tri različite pobjednice na prethodnim važnim dodjelama. Kod sporednih glumaca, čini se da je Sean Penn ("Jedna bitka za drugom") u blagoj prednosti.

Ova dodjela Oskara ostat će zapamćena i po uvođenju potpuno nove natjecateljske kategorije, i to po prvi put od 2001. godine. Akademija će premijerno dodijeliti Oscar za najbolji casting, čime se odaje priznanje casting direktorima za njihovu itekako važnu ulogu u stvaranju filma. Time se ukupan broj kategorija penje na dvadeset i četiri. Za prvu nagradu u povijesti natječu se casting direktori filmova "Grešnici", "Jedna bitka za drugom", "Hamnet", "Marty Veličanstveni" i "Tajni agent". Također, ovo je prva dodjela na kojoj se primjenjuje strogo pravilo da članovi Akademije moraju pogledati sve nominirane filmove u pojedinoj kategoriji kako bi u njoj mogli glasati.

Među ostalim filmovima koji bi mogli obilježiti večer su "Frankenstein" Guillerma del Tora i norveška drama "Sentimentalna vrijednost" Joachima Triera, oba s po devet impresivnih nominacija. Iako je Del Toro izostavljen iz redateljske utrke, njegov film dominira u tehničkim kategorijama. U kategoriji najboljeg međunarodnog filma upravo "Sentimentalna vrijednost" slovi za favorita, iako je konkurencija žestoka. Animirani fenomen "KPop Demon Hunters" gotovo sigurno odnosi nagrade za najbolji animirani film i najbolju originalnu pjesmu za hit "Golden". Počasni Oscari ranije su dodijeljeni Tomu Cruiseu i Debbie Allen, dok je humanitarna nagrada Jean Hersholt pripala legendarnoj Dolly Parton.