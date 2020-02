Najbolji i najčudniji trenuci 92. dodjele Oscara

Ovogodišnja se, 92. dodjela Oscara ne može pohvaliti velikim skandalima. Nitko se nije spotaknuo, sva su imena bila relativno dobro pročitana (uz brojne reference na Idinu Menzel, ili kako ju je nesretno nazvao John Travolta, Adele Dazeem) i osim malo susramlja i loših šala koje su bacali prezenteri, sve je išlo kao po špagi. Doduše, svaka dodjela ima svoje najbolje i najčudnije trenutke, a mi vam donosimo pet najboljih.

Natalie Portman na crvenom tepihu nosila je Diorov plašt s izvezenim imenima redateljica koje nepravedno ove godine nisu nominirane za Oscara.

natalie portman has all the female directors who were snubbed embroidered on her cape. this legend #oscars pic.twitter.com/sUtYOmhvZz