Najbolja slovenska predstava, a Gumbek upisan na stazu slavnih

Velikim slavljem završili su 43. Dani satire Fadila Hadžića sinoć u Kerempuhu. Satiričko kazalište dodjelu nagrada uklopilo je u poseban program – hommage velikom majstoru glume i kabareta Mladenu Crnobrnji Gumbeku, koji je dobio svoju zvijezdu na stazi slavnih pred ovim popularnim zagrebačkim kazalištem.

Prvi put i novčane nagrade

Kroz zanimljiv i dinamičan program posvećen Gumbeku publiku su vodili Željko Königsknecht i Hrvoje Kečkeš. Tako će se kraj 43. Dana satire Fadil Hadžić pamtiti i po vatrometu na samom kraju svečanosti, ali i po onom što je vrlo nepristojno raditi u kazalištu. Svi su, naime, šuškali papirima od bombona jer publici su na samom ulasku u Kerempuh posluženi bomboni “Bronhi”, kako bi se svi okupljeni još jednom (s velikom sjetom) sjetili slavnih reklama koje je svojedobno Gumbek snimio za Kraš i u kojima je stvorio zauvijek zapamćen lik, ali i izrekao jednu od najprepoznatljivijih reklamnih rečenica svih vremena, legendarnu: “Lakše se diše.”

A kako je disao ocjenjivački sud 43. Dana satire, koji su činili glumac Dražen Čuček, dramaturg Dubravko Mihanović i kazališna kritičarka Večernjeg lista Bojana Radović, ne znamo. Pretpostavljamo otežano jer ove su godine odgledali trinaest predstava i nakon toga podijelili devet nagrada, a velika je novost da su prvi put nagrade i novčane.

Tako su po tisuću eura osvojili glumci čije su uloge proglašene najboljima, a to su Darija Lorenci Flatz, za ulogu u predstavi “Brodolomke” Kazališta Moruzgva i Ludens teatra, te gost iz Beograda Boris Isaković, koji je žiri zadivio svojom ulogom gospodina R. u predstavi “Zašto je poludeo gospodin R.”, koja je nastala prema istoimenom filmu velikog njemačkog redatelja Rainera Wernera Fassbindera.

Za istu predstavu, u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda redatelj Bobo Jelčić nagrađen je nagradom za najbolju režiju.

Nagrada Fadil Hadžić za najbolji tekst, također, uz novčani iznos od tisuću eura, pripala je Mati Matišiću za dramu “Ničiji sin”, a žiri je u svom obrazloženju istaknuo kako je to “tekst koji je komedija koliko i tragedija, moralitet koliko i satira, groteska koliko i bespoštedna realistična drama, gurnuti smo u makabrični svijet prenapregnut do granica izdrživog, svijet gdje žrtvujemo – pa i najmilije – da bismo se uspeli do vrha neke zamišljene piramide, zvala se ona uspjeh, priznanje ili moć. Događaji su ludi onoliko koliko je ludo vrijeme u kojem živimo, a drama koja se suočava s njima kontroverzna je i danas, kao i onda kad je napisana. Gorak i potresan, provokativan i drzak, nesmiljen i sućutan komad.”

Nagrada Ivo Serdar za ulogu koju je publika najbolje prihvatila “ostaje” u Kerempuhu. Osvojio ju je Filip Detelić za ulogu u predstavi “Elling”, a žiri je u svom obrazloženju istaknuo i njegov doprinos predstavi “Blue Moon”, koju je u Kerempuhu, po istoimenom romanu Damira Karakaša režirao Boris Liješević.

Nagrada Sabrija Biser za mladog glumca ili glumicu do 28 godina putuje u Split. Osvojila ju je Katarina Romac za ulogu Katarine u Shakespeareovu “Kroćenju goropadnice” Hrvatskog narodnog kazališta Split u režiji Ivana Plazibata. Ocjenjivački sud za mladu glumicu kaže da je pred njom blistava budućnost. I doista, nagrađena je za nimalo laku (čak i fizički zahtjevnu) ulogu u novom, suvremenom čitanju poznate Shakespeareove drame gdje se njegov svijet zrcali na aktualno nasilje prema ženama našeg vremena, a baš je tu ulogu mlada glumica, naravno uz veliku pomoć redatelja i cijelog glumačkog ansambla, kako je i sama rekla, kreirala još kao studentica.

Iznimna kazališna hrabrost

Nagrada pak za najbolju sporednu ulogu pripala je Nadine Mičić za ulogu Ine u predstavi “Murlin Murlo”, koprodukciji Akademije scenskih umjetnosti iz Sarajeva i Dragon teatra iz Zadra. Nagrada za najbolju sporednu mušku ulogu pripala je Viliju Matuli za ulogu Djeda i Điđija u Kerempuhovu “Blue Moonu”. Ocjenjivački je sud dodijelio i posebno priznanje, a ono je pripalo ekipi predstave “Katalonac” Ivana Penovića, u izvedbi Teatra &TD i Rupera za “ kazališnu hrabrost i kreativnu slobodu”. Velika nagrada Večernjeg lista za najbolju predstavu u cjelini pripala je predstavi “Realisti” Slovenskog narodnog gledališča iz Nove Gorice, a nagradu im je uručio glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.