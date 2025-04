Na ZagrebDoxu pobijedio "Gospodin Nitko protiv Putina"

piše Bojana Radović

Vrhunske glumce "Adolescencije" doslovno je "pomela" gluma četrnaestogodišnjaka

Veliko je pitanje kako će u budućnosti izgledati Cooperova karijera. I o tome ne odlučuje on sam, jer njegovi roditelji, učitelji, svi redatelji koji ga sada žele... utjecat će na to hoće li on završiti na milijunskim ugovorima kao jedan od strip-junaka kakve obožava Hollywood ili smo dobili još jednu britansku glumačku veličinu koja će znati naći balans između filma i kazališta