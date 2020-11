Ministrice kulture Hrvatske, Njemačke i Portugala zajedno o ulozi žena u kulturi

U članku za njemački časopis The European koji se bavi temama europske politike i kulture, državna ministrica za kulturu i medije Savezne Republike Njemačke Monika Grütters, ministrica kulture i medija RH Nina Obuljen Koržinek i ministrica kulture Portugala Graça Fonseca zajedno su progovorile o pitanju rodne ravnopravnosti u kulturi i njene nužnosti za jačanje kulturne raznolikosti.

Ministrice koje su uzastopno predsjedale Vijećem Europske unije potaknule su da se po prvi puta uvrsti tema rodne ravnopravnosti u okvire europske kulturne politike. Ističu kako, iako posljednjih desetljeća žene u kulturi sve više izlaze iz sjene muških kolega, put prema većoj rodnoj jednakosti ostaje strm i trnovit. "Nedovoljno se postiglo od 1982. godine, kada je američka umjetnica Isabel Bishop izjavila: 'Nisam htjela biti žena umjetnica. Htjela sam samo biti umjetnica'", stajalište je ministrica triju zemalja.

Nakon što smo posvjedočili kako su pandemija virusa covid-19 i ograničenja u javnom životu snažno pogodili kulturni i kreativni sektor te poništili velik dio dosadašnjeg napretka, sve je veći razlog za zabrinutost da bi uspjesi koje su postigle umjetnice i žene u drugim kreativnim područjima mogli biti izbrisani učincima koronavirusa, upozoravaju ministrice. Trajno prisutne rodne stereotipe i nejednakost pandemija je učinila još vidljivijima, a u brojnim ih je slučajevima i ojačala. Pitanje rodne ravnopravnosti u kulturi od prevelikog je značaja da bi se odgodilo do završetka pandemije, smatraju.

"Na sreću, sve više ljudi shvaća da rodna jednakost nije samo prilika koju je potrebno pružiti ženama, već da je ona nužna za jačanje kulturne raznolikosti koja nas ujedinjuje. Stoga je prikladno da je moto Europske unije 'Ujedinjeni u raznolikosti'", ističu. No, kako bismo uistinu bili ujedinjeni u raznolikosti, moramo crpiti pun potencijal dostupan u našim društvima umjesto isključivanja polovice kreativnog stanovništva iz procesa oblikovanja naše budućnosti.

"Imajući to na umu, mi, ministrice kulture i medija Hrvatske, Njemačke i Portugala, želimo surađivati s našim europskim kolegicama i kolegama te u okviru međusobne suradnje razvijati inovativne ideje i mjere za kulturu. Koristimo priliku proizašlu iz naša tri uzastopna predsjedanja Vijećem Europske unije da prvi put uvrstimo temu rodne ravnopravnosti u okvire europske kulturne politike", poručuju ministrice u The Europeanu.

Napominju kako zajedno s kolegama u ministarstvima kulture i medija svih država članica Europske unije i s europskim institucijama tragaju za načinima da umjetnicama omoguće da se bave svojim zanimanjima, a da pritom ne budu diskriminirane.

"Nastojimo osigurati i jednaku zastupljenost žena na vodećim položajima u njihovim strukama", govore ministrice, dodajući kako je jednaka zastupljenost već prisutna u mnogim našim odborima, "ali to nije dovoljno". One žele povećati vidljivost žena u kulturnom i kreativnom sektoru promicanjem jednake zastupljenosti ženskog stvaralaštva na izložbama, u muzejima, galerijama, kazalištima, festivalima i koncertima. To je jedini način da se izađe iz uskih i ograničavajućih okvira neravnopravnosti spolova, upozoravaju.

Kao primjere dobre prakse navode izložbu "Borba za vidljivost: umjetnice u Nacionalnoj galeriji prije 1919.", održanu u berlinskoj Alte Nationalgalerie od listopada 2019. do ožujka 2020., te izložbu posvećenu umjetnicama od početka 20. stoljeća do danas koju će Portugal u okviru svojeg predsjedanja Vijećem Europske unije u prvome semestru 2021. godine organizirati u Bozaru u Bruxellesu.

Hrvatska je također prepoznala važnost ove teme te u tom smislu razvija kulturne i medijske projekte, kao što je sveobuhvatna medijska platforma "Žene i mediji" koju je pokrenula Agencija za elektroničke medije, a kojom se nastoji osnažiti i informirati žene, obrazovati javnost i podizati svijest o položaju žena u društvu, ojačati ispravnu medijsku vidljivost žena te izbrisati štetne stereotipe kojima su žene često izložene.

"Ako ne želimo da sadašnja generacija umjetnica desetljećima čeka na priznanje koje zaslužuje, moramo djelovati sada", ističu ministrice, dodajući kako nebrojene vrijedne, talentirane i inovativne umjetnice, glumice, redateljice, kustosice, glazbenice i žene u drugim kreativnim područjima mogu izuzetno puno doprinijeti europskoj raznolikosti.

"Iskoristimo te mogućnosti! Uživajmo u dodatnom potencijalu i perspektivama koje nam te žene nude! Učinimo najviše što možemo da osiguramo da visoke vrijednosti kulture i umjetnosti posluže kao primjer u korist jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti!", poručuju.