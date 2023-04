Marulićevi dani slave nove tekstove, ali i 130 godina splitskog kazališta

Iznimno nas veseli što je iz godine u godinu sve više novih domaćih dramskih tekstova. Ovogodišnji Marulićevi dani u cijelosti su posvećeni vrijednoj obljetnici, 130. godišnjici postojanja zgrade HNK u Splitu, ističe ravnatelj festivala Srećko Šestan.

Od 21. do 28. travnja planirano je ukupno 18 programa, a bile su prijavljene čak 42 predstave iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH, Sjeverne Makedonije i Poljske.

– Izabrala sam jedanaest predstava koje su žanrovski i tematski posve različite, međutim njihova poveznica se sama nametnula. To je rat i obitelj, odnosno obiteljski odnosi. U predstavama dolaze do izražaja različiti redateljsko-dramaturški pristupi i kazališne poetike. U dijelu naslova zamjetna je tendencija intermedijalnog dijaloga između kazališta i filma ili televizije, a dio je nastao kao izravan odgovor na aktualnu društveno-političku stvarnost. To se prije svega odnosi na temu rata s kojom se iznova suočavaju Europa i svijet. U recentnim predstavama ima onih ne tako velikih ratova. To su mali, tihi, intimni, privatni, često obiteljski "ratovi" koji se vode između četiri zida, među članovima familije, ljubavnim partnerima, prijateljima – otkriva izbornica Kim Cuculić.

Zanimljivost je da su dva naslova s ovogodišnjih Marulićevih dana dobitnici nagrada "Marin Držić". To je predstava "55 kvadrata" Ivane Vuković i "Plodna voda" Marine Vujčić. I još jedna zanimljivost i neobičnost: publika će moći pogledati dvije predstave koje je režirao Ivan Plazibat ("55 kvadrata" i "Moj sin malo sporije hoda") i dvije predstave uprizorene po tekstovima Tene Štivičić ("Krijesnice" i "Kabaret Kaspar").

Dramaturg i producent festivala Jasen Boko najavljuje brojne popratne programe među kojima naročito ističe Radionicu dramskog pisanja koju vodi Tomislav Zajec. Na nju se prijavilo mnogo kandidata, a Zajec je odabrao šest žena. U sklopu 33. Marulićevih dana održat će se i jedan okrugli stol, jedna poetska zbirka i pjesnička manifestacija "Ča, more, judi", a predstavit će se i recentna teatrološka izdanja. Na otvaranju će se svečano dodijeliti nagrade Ministarstva kulture i medija "Marin Držić", a prvonagrađena predstava, drama "Žena himna" Davora Špišića, bit će i javno čitana u izvedbi studenata glume. U konkurenciji za najbolja ostvarenja ukupno je 11 predstava.