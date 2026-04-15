kandidirala se i Oriana Kunčić

Kazališno vijeće predložilo Jakova Bilića za ravnatelja HNK-a u Šibeniku, čeka se amenovanje gradonačelnika

Šibenik: Jakov Bilić, ravnatelj HNK Šibenik
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Hina
15.04.2026.
u 11:03

Ravnatelj šibenskoga HNK-a bira se iz drugog pokušaja. Prvi natječaj je poništen nakon što je Bilić prijavio Kazališnom vijeću i policiji da je kuverta s njegovom prijavom stigla otvorena

Kazališno vijeće šibenskog Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) za novog je ravnatelja, između dvoje kandidata, predložilo dosadašnjeg ravnatelja Jakova Bilića, a konačnu odluku o prijedlogu i imenovanju ravnatelja treba donijeti šibenski gradonačelnik Željko Burić.

Za Bilića, kojemu bi to bio treći mandat na čelu kazališta, bila su četiri člana Kazališnog vijeća dok je jedan bio suzdržan. Uz Bilića, za ravnateljicu se kandidirala glumica i pedagoginja Oriana Kunčić.

"Nećemo još službeno pustiti bijeli dim jer gradonačelnik Šibenika Željko Burić mora amenovati naš izbor. Ono što nas veseli i o čemu smo najviše govorili jest to što je oboje kandidata imalo kvalitetne programe. Osvijestili su da naše produkcije moraju imati visok produkcijski standard, visoko podignutu ljestvicu estetskog kriterija te društveno-moralnu odgovornost", izjavila je predsjednica Vijeća Anđela Fržop.

Kazala je da je i druga kandidatkinja Oriana Kunčić precizno razradila svoj program. "Iako smo se svi složili da trebamo postaviti visoke standarde, njezin program ipak je bio malo pretenciozan. Njega financijska snaga šibenskoga kazališta ne može pratiti. S druge strane, program Jakova Bilića bio je konkretniji, izvediv je", rekla je.

"Smatramo da imamo potreban temelj da kazalište u idućem mandatu bljesne, publika ne mora imati nikakvog straha. Naša kazališna kuća je mala, ravnatelj mora obnašati umjetničku i menadžersku ulogu. Pristupili smo ovoj odluci ozbiljno, uzeli smo dva tjedna za analizu oba programa“, rekla je Fržop.

Ravnatelj šibenskoga HNK-a bira se iz drugog pokušaja. Prvi natječaj je poništen nakon što je Bilić prijavio Kazališnom vijeću i policiji da je kuverta s njegovom prijavom stigla otvorena.

