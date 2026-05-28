Ljetna turneja Ansambla LADO

Prva izvedba plesnog koncerta u sklopu ljetne turneje bit će 31. svibnja u Orašju na Danima Tolise, a zatim 27. lipnja u Prijedoru na Međunarodnom festivalu „Kozarsko kolo“. Slijede koncerti u Đakovu 29. lipnja te u Zagrebu 3. srpnja, na festivalu LADO na Mažurancu. Gostovanje u Sjevernoj Makedoniji uključuje tri plesna koncerta, 6. srpnja u Ohridu gdje će LADO nastupiti samostalno, a 7. i 10. srpnja u Bitoli i Skoplju, Ansambl LADO dijelit će scenu s makedonskim nacionalnim folklornim ansamblom Tanec. U Hrvatskoj LADO će nastupiti na 72. Splitskom ljetu 19. srpnja, a Ladov Orkestar nastupit će 18. srpnja na 29. festivalu Glumci u Zagvozdu te 20. srpnja u Solinu. Plesni koncerti očekuju nas 22. srpnja u Gospiću i 24. srpnja u Tomislavgradu.

Program plesnog koncerta i samostalnog koncerta Ladova Orkestra

Ljetna sezona Ansambla LADO donosi reprezentativan izbor koreografija i glazbenih točaka iz bogatog Ladovog repertoara. Programski je obuhvaćena raznolikost svih kulturnih područja Republike Hrvatske, kao i vrijedna tradicijska baština Hrvata izvan domovine. Uz “Ladarke”, “Bunjevačko momačko kolo” i “Podravske svate”, publika će vidjeti premijernu vokalnu-instrumentalnu točku “Ljubavne jačke iz Gradišća” u glazbenoj obradi Marka Firsta. Istovremeno, koncert Ladova Orkestra “Rijeke zvuka” predstavit će bogatstvo hrvatske tradicijske i umjetničke glazbene baštine kroz zvuk tradicijskih instrumenata i skladbe inspirirane narodnom glazbom, stvarajući tako slojevitu glazbenu sliku hrvatskog kulturnog identiteta. Ljetni program osmišljen je kao svojevrsni uvod u jesensku premijeru svečanog godišnjeg koncerta “Vrijeme plesa”.

Raspored izvedbi plesnih koncerata Ansambla LADO

Republika Hrvatska (29.6. Đakovo, 3.7. Zagreb, 19.7. Split, 24.7. Gospić)

Bosna i Hercegovina (31.5. Orašje, 27.6. Prijedor, 24.7. Tomislavgrad)

Sjeverna Makedonija (6.7. Ohrid, 8.7. Bitola, 10.7. Skoplje)

Raspored izvedbi koncerta Orkestra Ansambla LADO “Rijeke zvuka”

18. 7. 2026. Zagvozd

20. 7. 2026. Solin