Kad prođe korona, udar kometa ili druga nedaća, ostat će Iron Maiden

U petak 3. rujna objavljen je novi album “Senjutsu” grupe Iron Maiden. Tko zna koji po redu, ali prvi nakon “The Book Of Soul” iz 2015. I ne bi to bila posebna vijest da se ne radi o vjerojatno najprodavanijem inozemnom izdanju mjeseca kod nas, a možda i šireg razdoblja. Znam to iz podataka o (velikim) prednarudžbama za domaće tržište, za koje distribuciju radi Dancing Bear, partner Warnera. Drugim riječima, i kad prođe korona, udar kometa ili neka druga nedaća, možemo se kladiti da će ostati Iron Maiden i fanatična odanost njihove publike.