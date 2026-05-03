#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Tri dana jazza

Folkestra se vraća nakon deset godina: Kultni trio na proljetnom JazzHR Festivalu

Milena Zajović
03.05.2026.
u 15:24

Na otvorenju 11. svibnja nastupit će JazzIstra Orchestra u suradnji sa sastavom Nola, donoseći fuziju poznatih pjesama i big band jazz izričaja

Nakon deset godina koncertne pauze, kultni jazz sastav Folkestra vraća se pred zagrebačku publiku. Tročlani bend nastupit će 12. svibnja u Petom Kupeu u sklopu proljetnog izdanja JazzHR Festivala, koji se u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja održava od 11. do 13. svibnja.

Folkestru čine Teo Martinović, Žiga Golob i Kruno Levačić, poznati po totalnom pristupu jazz improvizaciji. Njihovi nastupi nemaju unaprijed definiran tijek – glazba nastaje u trenutku, kroz spontanu interakciju i nepredvidive preokrete. Posljednji koncert prije pauze održali su 2016. u rasprodanom KSET-u, nastupu koji se i danas prepričava među ljubiteljima benda.

Uoči koncerta Folkestre, iste večeri u Petom Kupeu, Goran Jurić i Zrinka Barić predstavit će svoj konceptualni album "Metal", u kojem kroz spoj jazza i filmske naracije stvaraju zvučni dokumentarac o imaginarnim svjetovima, koristeći analogne uređaje iz druge polovice 20. stoljeća.

Na otvorenju 11. svibnja nastupit će JazzIstra Orchestra u suradnji sa sastavom Nola, donoseći fuziju poznatih pjesama i big band jazz izričaja. Tijekom festivala publika će imati priliku čuti i Gorana Jurića i Zrinku Barić, HGM Jazz Orkestra Next Generation te Valeriju Nikolovsku, koja će zatvoriti festival koncertom "Green Heart".

Poseban uvod u festivalski tjedan bit će koncert Tacet Jazz Quinteta 7. svibnja u Institutu Liszt Zagreb, u okviru Petőfi kulturnog programa i u partnerstvu s JazzHR-om. Publiku očekuje raznovrstan repertoar koji obuhvaća melankolične balade, energični hard bop i latino utjecaje, a ulaz na koncert je slobodan.

Festival će biti zaokružen 13. svibnja nastupom HGM Jazz Orkestra Next Generation, sastavljenog od četrdesetak mladih glazbenika pod vodstvom trubača Zvonimira Bajevića, te završnim koncertom Valerije Nikolovske. Tijekom sva tri dana nakon službenog programa održavat će se i neformalni "Vinyl Sessions" after program.

JazzHR Festival JazzIstra Orchestra peti kupe jazz Folkestra

Ponta lopud jazz festival

Bubnjarska legenda i vrhunska pijanistica: Glazbeno-bračni par Hakim dolazi na Lopud

Bubnjarska legenda Omar Hakim koja stoji iza suradnji s Dire Straitsima, Madonnom i Michaelom Jacksonom i pijanistica Rachel Z Hakim koju je The Guardian usporedio s Herbiejem Hancockom – gostovat će na četvrtom izdanju Ponta Lopud Jazz Festivala Omar Hakim i Rachel Z Hakim, čije su karijere obilježile neke od najvažnijih glazbenih priča posljednjih četrdeset godina, od 27. do 29. kolovoza na Lopudu otvaraju vrata svog glazbenog svijeta mladim talentima

17. Zagreb Jazz Festival

Armenski pijanist Tigran Hamasyan sa kvartetom doživio stajaće ovacije u rasprodanom Kerempuhu

Na djelu je bila prava jazz-fusion strategija eklektičnog i električnog sastava koji u svoju svirku uključuje brojne tradicijske, sakralne i elektronske utjecaje. Za širu publiku poveznica se može adresirati prema Weather Report ili prva tri albuma Leba i soli dok su u većoj mjeri koristili etničku makedonsku tradiciju, s razlikom što Hamasyan nema gitarista u kvartetu

