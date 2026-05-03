Folkestra se vraća nakon deset godina: Kultni trio na proljetnom JazzHR Festivalu

Nakon deset godina koncertne pauze, kultni jazz sastav Folkestra vraća se pred zagrebačku publiku. Tročlani bend nastupit će 12. svibnja u Petom Kupeu u sklopu proljetnog izdanja JazzHR Festivala, koji se u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja održava od 11. do 13. svibnja.

Folkestru čine Teo Martinović, Žiga Golob i Kruno Levačić, poznati po totalnom pristupu jazz improvizaciji. Njihovi nastupi nemaju unaprijed definiran tijek – glazba nastaje u trenutku, kroz spontanu interakciju i nepredvidive preokrete. Posljednji koncert prije pauze održali su 2016. u rasprodanom KSET-u, nastupu koji se i danas prepričava među ljubiteljima benda.

Uoči koncerta Folkestre, iste večeri u Petom Kupeu, Goran Jurić i Zrinka Barić predstavit će svoj konceptualni album "Metal", u kojem kroz spoj jazza i filmske naracije stvaraju zvučni dokumentarac o imaginarnim svjetovima, koristeći analogne uređaje iz druge polovice 20. stoljeća.

Na otvorenju 11. svibnja nastupit će JazzIstra Orchestra u suradnji sa sastavom Nola, donoseći fuziju poznatih pjesama i big band jazz izričaja. Tijekom festivala publika će imati priliku čuti i Gorana Jurića i Zrinku Barić, HGM Jazz Orkestra Next Generation te Valeriju Nikolovsku, koja će zatvoriti festival koncertom "Green Heart".

Poseban uvod u festivalski tjedan bit će koncert Tacet Jazz Quinteta 7. svibnja u Institutu Liszt Zagreb, u okviru Petőfi kulturnog programa i u partnerstvu s JazzHR-om. Publiku očekuje raznovrstan repertoar koji obuhvaća melankolične balade, energični hard bop i latino utjecaje, a ulaz na koncert je slobodan.

Festival će biti zaokružen 13. svibnja nastupom HGM Jazz Orkestra Next Generation, sastavljenog od četrdesetak mladih glazbenika pod vodstvom trubača Zvonimira Bajevića, te završnim koncertom Valerije Nikolovske. Tijekom sva tri dana nakon službenog programa održavat će se i neformalni "Vinyl Sessions" after program.