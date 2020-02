Joaquin Phoenix: Jedan spol dominira, otimamo mlijeko kravama... sebični smo!

Nakon izrazito angažiranog govora na dodjeli nagrada BAFTA, na kojem je britansku akademiju prozvao za rasizam zbog izostanka crnih laureata, glumac Joaquin Phoenix imao je aktivistički trenutak i na Oscarima, gdje je održao strastveni govor o jednakosti, ne štedeći nikoga pa ni sebe.

"Prepun sam zahvalnosti i ne osjećam da sam iznad bilo kojeg svojeg nominiranog kolege ili bilo koga drugog u ovoj prostoriji, jer svi dijelimo istu ljubav - onu prema filmu. Zahvaljujući filmu imao sam najneobičniji život i ne znam gdje bih bio bez njega. Ali mislim da je najveći dar koji mi je film dao, kao i mnogim ljudima u industriji, mogućnost je da koristimo svoj glas za one koji ga nemaju. Razmišljao sam o nekim teškim problemima s kojima se kolektivno susrećemo", započeo je glumac.

"Nije važno govorimo li o rodnoj nejednakosti ili rasizmu, LGBT pravima ili pravima životinja, govorimo o borbi protiv nepravde. Govorimo o borbi protiv uvjerenja da jedan narod, jedan čovjek, jedna rasa, jedan spol, jedna vrsta ima pravo dominirati, ali i kontrolirati drugima", pojasnio je Phoenix, koji se snažno zalaže i za zaštitu prava životinja.

"Odvojili smo se od prirode. Mnogi od nas krivi su za egocentrizam, vjerujemo da smo centar svijeta. Ulazimo u prirodni svijet i pljačkamo ga zbog njegovih resursa. Osjećamo pravo da možemo umjetnim putem osjemenimo kravu i otmemo joj bebu, iako je njen krik nemoguće ne čuti. A potom joj još uzmemo mlijeko, namijenjeno njenoj bebi, i stavljamo ga u svoju kavu, svoj doručak", opisao je zaneseni glumac.

"Bojimo se ideje osobne promjene jer mislimo da trebamo nešto žrtvovati, odreći se nečega. No ljudska bića toliko su kreativna i inventivna... Kad koristimo ljubav i suosjećanje kao putokaze mi možemo stvarati, razvijati i provoditi sustave promjena koji su korisni svim živim bićima i okolišu. Cijeli sam život bio nitko i ništa, bio sam sebičan. Ponekad sam bio okrutan, osoba s kojom je teško raditi i zahvalan sam što su mi mnogi od vas u ovoj prostoriji dali drugu priliku. Mislim da je to najbolje od nas - to što podupiremo jedno drugoga. Ne kada zbog pogrešaka i prošlosti odbacujemo jedni druge, već kada pomažemo jedno drugome", rekao je Phoenix.

"Moj brat napisao je ovaj stih sa samo 17 godina: Požuri u spasenje s ljubavi, mir će uslijediti", zaključio je Joaquin, odajući počast pokojnom glumcu i teen idolu Riveru Phoenixu.