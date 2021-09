Horor-dragulj o potrazi za roniocem koji je spasio stotine ljudi

Gledati “Plimu crvenog Mjeseca” dvosjekli je mač: ili će učiniti da se zbog sporosti pomiješane s transcedentnošću i konceptualnošću ne dočeka odjavna špica ili će gledatelje uspjeti zgrabiti i dopustiti im da odlutaju u beskrajno smirujuće kadrove kroz koje kao da se pluta. No za potonje iskustvo ipak se treba potruditi jer tijekom 80-ak minuta, koliko film traje, važno je aktivno raditi na zadržavanju koncentracije za gledanje. No da se isplati – isplati se!

“Plima crvenog Mjeseca”, koja je svjetsku premijeru doživjela na Berlinaleu, a koju je regionalna publika, imala priliku pogledati na Mediteran Film Festivalu, prije svega je jedno maestralno vizualno ostvarenje. Mirna snimateljska ruka stvorila je statične kadrove od kojih mnogi mogu proći kao zasebna umjetnička djela. Lagani i ne prečesti pokreti kamerom toliko su suptilni i svakako uvelike pridonose sveukupnoj meditativnoj atmosferi koju je uspješno stvorio španjolski redatelj Lois Patiño.

U ovoj bajkovitoj atmosferi u kojoj su itekako snažni elementi i tradicije i folklora, ali i horora i trilera, pratimo priču o smrti Rubija, ronioca koji je spasio desetke, pa i stotine života. Sada ga više nema, a o njegovoj se smrti govori u eufemizmima poput “progutalo ga je more”. No mještani se u njegovu galicijskom selu na more (a kasnije i na Mjesec) referiraju kao na – čudovišta. Personificirajući more, ovaj film postaje oda koja je puna ne samo strahopoštovanja nego i neobjašnjive ljubavi i povezanosti prema “vodi” koja toliko daje, a još više uzima. Čak bi se moglo reći da je pojedini val iz “Plime crvenog Mjeseca” zapravo jedna jako mračnija, turobnija, opasnija i strašnija verzija pjesme “Udica”, a posebice stiha “Čujen more kaže, Bogu fala / što se nisan rodi kao čovik”.

U filmu se ništa, zapravo, ne kreće. Osim mora. Kroz statičnost, koja je više nalik paralizi, jedinu kakvu-takvu živost daju tek glasovi (najčešće žalopojni) u offu pomoću kojih se prati priča o kolektivnoj tuzi i žalovanju. Kada se pak u fabulu upletu tri vještice koje pokušavaju pronaći Rubija, sve postaje još više zbunjujuće. U igru ulazi skidanje kletve, ali i neobične scene u kojima vještice mještanima preko cijelog tijela navlače plahte. Iako potreba za tim nije najjasnija, mještani s bijelim plahtama uistinu podsjećaju na bića Kodama iz “Princeze Mononoke”. U tom je japanskom animiranom hitu njihovo pojavljivanje značilo da je šuma kojom Mononoke prolazi zdrava, no koliko galicijski Kodama duhovi donose zdravlje svome mjestu, pitanje je koje je sklono različitim tumačenjima. Puno je toga u filmu takoreći lelujavo: od samog ugođaja do tumačenja određenih postupaka u radnji. Međutim, upravo je to prednost koja pokazuje kako za potpuno prepuštanje – moru, filmu ili bilo čemu – katkad treba jednostavno samo se prepustiti.

1. Plima crvenog Mjeseca Drama, horor, Španjolska, 84 min Režija: Lois Patiño Producenti: Felipe Lage Coro, Iván Patiño

