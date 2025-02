Nagrade Grammy dodijeljene su ove nedjelje, prvi put uz izravni prijenos na ABC-u, te servisima Disney+ i Hulu. Odustajanje od pedesetgodišnjeg ekskluzivnog ugovora s TV gigantom CBS i prelazak na platforme bliže mlađoj publici samo su neki od pokazatelja značajnih promjena u glazbenoj industriji koje se ogledaju u ovogodišnjoj dodjeli.

Beyoncé je bila velika pobjednica večeri s tri nagrade, uključujući i dugo željenu nagradu za album godine. Kao umjetnica koja već desetljećima pomiče granice u glazbenoj industriji te se snažno zalaže za rasnu jednakost i emancipaciju žena, Beyoncé je svojim albumom "Cowboy Carter" na komadiće rasturila stereotipe o country glazbi kao tradicionalno bijelom žanru.

Kendrick Lamar osvojio je pak najviše nagrada – ukupno pet, uključujući pjesmu godine i snimku godine za "Not Like Us", inspiriranu sukobom s kanadskim reperom Drakeom. Lamar je umjetnik koji kroz svoje tekstove uporno progovara o rasnoj nepravdi, mentalnom zdravlju i klasnoj nejednakosti, što se pokazuje sve važnijim u novoj Trumpovoj Americi.

I dok se oboje s pravom mogu zvati pobjednicima ovogodišnje dodjele, mlađoj su publici vjerojatno zanimljiviji trijumfi Charli XCX i Chappell Roan, koje su nam u 2024. godini pokazale novi, još moderniji smjer u kojem se kreće pop-glazba. Njih dvije živi su dokaz da je ne samo moguće nego i poželjno postići komercijalni uspjeh bez kompromitiranja umjetničke vizije ili osobnih sloboda.

Kao slika i prilika današnje generacije socijalno osviještenih klinaca, Chappell Roan dobila je Grammy za najbolju novu umjetnicu. Njezina muzika, koja otvoreno govori o LGBTQ+ temama i osobnim iskustvima, pokazuje kako moderne pop zvijezde više ne moraju skrivati svoje identitete, a nagrada koju je dobila predstavlja i značajan pomak u prepoznavanju alternativnih pop izvođača, koji su se desetljećima teško probijali kroz glazbeni mainstream.

Meni osobno posebno je zanimljivo da je Roan, nakon što je u pandemiji izgubila ugovor s izdavačkom kućom, samostalno izgradila karijeru kroz društvene mreže i nastupe uživo, pokazujući srednji prst ne samo glazbenoj nego i tradicionalnoj medijskoj industriji na čija pravila ne pristaje.

I njezina kolegica Charli XCX, nagrađena za najbolji elektronički album i najbolju dance pop snimku, svojom je hiperpop avangardom pokazala kako izgleda moderna pop-zvijezda. Njen uspjeh temelji se na eksperimentalnom pristupu koji (za nekadašnje standarde gotovo blasfemično) miješa underground i mainstream, stvarajući zvuk koji je istovremeno izazovan i pitak.

Slično kao i Chappell Roan, Charli je izgradila snažnu vezu sa svojim obožavateljima kroz društvene mreže i izravnu komunikaciju. Tijekom pandemije, u stvarnom je vremenu stvarala album "How I'm Feeling Now" zajedno s fanovima, dijeleći proces na Instagramu i tražeći njihov feedback.

Od albuma "True Romance" do najnovijeg "BRAT", dosljedno je demonstrirala da je moguće biti komercijalno uspješan bez žrtvovanja umjetničkog integriteta. Zeleni neon njezina zadnjeg albuma prošlog je ljeta postao viralni fenomen, toliko utjecajan da je na valu njegova uspjeha u nekom trenutku jahala i kandidatkinja za američku predsjednicu Kamala Harris.

Ako su Beyoncé i Kendrick Lamar bili glasovi generacije rođene devedesetih, ove dvije umjetnice predstavnice su generacije 21. stoljeća, one kojoj je i dalje stalo do ljudskih sloboda, ali te slobode izražavaju po vlastitim pravilima. Na nama je da ih pratimo i od njih učimo, jer često su pametniji od nas.