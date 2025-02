Smije li Thompson pjevati na Hipodromu? Naravno, pitanje je samo što (se) smije pjevati

Dobrim organizacijskim manevrom Marko Perković Thompson uputio je zahtjev za održavanje koncerta na zagrebačkom Hipodromu 6. lipnja. Gradske vlasti (Ustanova za upravljanje sportskim objektima) primile su to na znanje i zahtjev će se procesuirati i transferirati te će se odlučiti o koncertu. Naizgled ništa čudno, koncert kao koncert. Očito je to prilika za Thompsona da se (radno) vrati u metropolu nakon puno godina, a zagrebački Hipodrom kao mjesto gdje su svirali najveći i gdje se okupi najveći broj publike, deseci tisuća ljudi, više je nego simboličan pokazatelj da i on sebe ubraja u najveće. Još nitko od domaćih izvođača nikad nije zakupio Hipodrom.

Lani je ondje bio Ed Sheeran, pred oko 60 tisuća ljudi. Nakon Thompsonova povratka i koncerata u Imotskom i u Dugopolju kraj Splita prošle godine, s predvidljivom dozom političkog "crnog" cirkusa koji su ih pratili, naravno da je metropola iduća velika pozornica na kojoj bi Thompson želio nastupiti. Dapače, lani sam u Večernjem listu pisao tekst o povratku Thompsona, pa sam se u jednom od njih čak i doslovno zapitao je li Thompson jedini 'domaći' izvođač koji može napuniti stadione. Na Maksimiru je svirao još 2007. Doduše, napisao sam i ovo: "Da je, recimo, putem interneta poručio: 'Ne vičite za dom spremni, ne pjevajte o Juri i Bobanu, ne nosite majice HOS-a jer su još 1992. i Franjo Tuđman i Ante Gotovina bili protiv toga', (HOS je već tada rasformiran), situacija bi bila drukčija."

Bez obzira na moje neslaganje s Thompsonovim svjetonazorom i političkim provokacijama koje se posreduju spomenutom ikonografijom, već sam i prije pisao da dozvole za koncerte – konkretno u pulskoj Areni, jer o njoj je bila riječ kad je Thompsson tamo dobivao odbijenice – nisu i ne bi smjele biti stvar cenzure ili političkih sklonosti. Pa tako i ovom prilikom u vezi mogućeg hipodromskog koncerta, priče oko dobivanje dozvola trebale bi imati veze isključivo sa sadržajem koji se nudi. To jest onime što je (realno) moguće očekivati od Thompsonova koncerta, a budući znamo o čemu se radi, zapravo i nema prevelikih nepoznanica.

Nezgodna je to situacija za Tomaševića i zagrebačku gradsku vlast, jer moraju balansirati između zdravog razuma, pravne legislative i mogućih iskoraka u zabranjeno, a sve to pred tisućama ljudi koji jedva čekaju njihovu odluku. Drugim riječima, nahebali su i ovako i onako; ako daju dozvolu za koncert, reagirat će svi oni koji ne žele da nam se gradom valjaju ljudi u crnim majicama s natpisom HOS, hrvatskim zastavama s početnim bijelim poljem i viču parole kao Torcida u Splitu prije nekoliko dana. Odbiju li pak dozvolu za koncert, eto ti na grbači svih najdesnijih koji će početi vikati o zabranama, nemogućnosti rada, sve do standardne mantre o tome da "cajke" pune dvorane u Zagrebu, a Thompsonu se to brani.

Pokušamo li biti racionalni, treba se pozvati na zakon i promotriti što je dozvoljeno, a što ne. To je zapravo jedini valjani razlog po kojem treba promatrati odluku o bilo čijem koncertu. Primjerice, "cajke" nisu zabranjene i svatko svoj novac troši na ono što voli, dok je uzvik "za dom spremni" zabranjen, barem donekle. Problem, naravno, nastaje zbog tog odokativnog i zakonski nejasnog tumačenja uzvika "za dom spremni", koji se malo smije, a malo ne smije upotrebljavati, pa je pitanje je li Thompsonov uzvik u toj pjesmi – a priznajmo, samo ta pjesma je bitna – zaštićeni simbol novije političke (ne)kulture koji potpada pod ovo široko i rastezljivo tumačenje ili je ipak iskorak u moguće ideološko divljanje koji treba zabraniti.

Mogli bismo se ovom prilikom – tj. mogla bi to učiniti zagrebačka vlast, da si olakša odluku – pozvati i na moguću usporedbu s onime što bi se dogodilo da, recimo, Marko Perković Thompson zatraži dozvolu za nastup na hipodromu u Münchenu ili Beču. Znamo li da su mu takvi zahtjevi odbijani i da već dugo nije (radno) izašao iz Hrvatske, pozicija Hrvatske i gradskih vlasti u Zagrebu postaje nešto jasnija, ali ne i lakša. Jer, ipak je on "naš" pjevač, a naši su i glasači koji dolaze (ili ne dolaze) na njegove koncerte, pa je zagrebačka gradska vlast opet u nezavidnom problemu.

Jer, mi jesmo u EU, ali kad treba tamošnje zakone o javnim okupljanima ili pravila prenijeti na domaći teren, onda postoje odstupanja koja ekvilibriraju između proglašene europske uljuđenosti i domaćih neuljudnih ljudskih posebnosti, pri čemu ni skorašnji lokalni izbori nisu za odbaciti. Jer u ovom sumraku, padu i razjedinjenosti domaće desnice na nedavnim predsjedničkim i ranijim parlamentarnim izborima, jasno je da se Thompson ovom prilikom pojavljuje kao moguće vezivno tkivo među svima njima. Vjerojatno i kao najčvršće ljepilo.

Oni možda ne mogu osvojiti pet posto glasova, ali on sigurno može privući pedesetak tisuća ljudi na zagrebački Hipodrom i osvojiti metropolu isto kao i Ed Sheeran lani. Budući da se mnogi, pa i predsjednik Zoran Milanović, kod nas često pozivaju na Franju Tuđmana, možda ne bi bilo loše svima njima, a posebno radikalnim desnima i domoljubnim profiterima, još jednom ponoviti što je Franjo Tuđman davne 1992. govorio o HOS-u i svemu onome što nas, kako vidimo, do danas tlači. Pretpostavljam da je on dovoljan autoritet i prvima i drugima i trećima, pa i Thompsonu, stoga će ga možda i poslušati.

Dakle, Franjo Tuđman im je još 1992. u emisiji Romana Bolkovića poručio da "zna da je među tim mladićima bilo hrvatskih fanatika, hrvatskih ljudi koji su imali hrvatske ideale, ali je začuđujuće da nasjedaju onima koji im oblače crne košulje i fašističke oznake iz izgubljenog 2. svjetskog rata. Šta bi bilo od Njemačke da se nastavila na crnokušuljaškim i smeđekošuljaškim tradicijama (…) To je bila jedna od glavnih smetnji za međunarodno priznanje Hrvatske". A on je valjda znao o čemu se radi.