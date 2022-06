Festival koji su snažno obilježili izvrsni mladi glumci, ali i ženske teme

Nevjerojatno moćni mladi glumci koje smo vidjeli u nekoliko predstava glavni su zgoditak upravo završenih 46. Dana satire Fadila Hadžića, popularnog međunarodnog festivala namijenjenog smijehu, ali i nadasve satiričkom promišljanju društva i vremena u kojem živimo, koji se tradicionalno svakog lipnja održava u kazalištu koje je ovaj festival i osnovalo – Satiričkom kazalištu Kerempuh. Ove godine publika je imala prilike gledati 11 predstava po izboru Jelene Kovačić, a sve su one snažno naglasile neke nove vjetrove koji su zapuhali ovim žanrom kazališne umjetnosti.

U prvom redu riječ je o mnogo većoj prisutnosti ženskih tema pa smo tako gledali “64” “Tene Štivičić u produkciji beogradskog Ateljea 212, što je bilo poprilično drugačije čitanja ove drame od načina na koji ju je na scenu HNK Zagreb postavila mlada redateljica Arija Rizvić. Glavnu ulogu u beogradskoj inačici “64” glumi odlična Hana Selimović, koja je za ulogu Eve, žene koja je svoj život podredila pokušaju da postane majka pa se upušta u potpomognutu oplodnju, dobila nagradu “Ivo Serdar” za ulogu koju je publika najbolje prihvatila. Zahvaljujući na nagradi, rekla je da je upravo na Danima satire prije desetak godina dobila svoju prvu veliku nagradu (bilo je to za ulogu majke u Frljićevu “Ocu na službenom putu”) te kako je ovom novom zatvorila svojevrsni krug. Najavila je kada kreće u nove projekte i neke nove smjehove, za koje se nada da će je ponovno dovesti u Zagreb. Na ovogodišnjim Danima satire vidjeli smo i splitsku žensku priču “Sretna ne bila” Playdrame, u režiji Helene Petković, koja je ujedno i autorski projekt glumica koje u njoj igraju, a koja progovara o mnogim prepoznatljivim događajima iz svakodnevnog života djevojaka i mladih žena na jugu, od problematičnog odnosa s majkama do još problematičnije potrage za “onim pravim” i srećom koja uvijek iznova izmiče zbog bjesomučnog ganjanja nekih nametnutih ideala.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell Nika Ivančić nagrađena je za “Realiste”

U konačnici i za pobjedničku predstavu može se reći da je – ženska priča jer ju je na najbolji mogući način obilježila jedna glumica. “Kus petlić” Aleksandra Popovića, u režiji Milana Neškovića, Narodnog pozorišta iz Subotice, priča je o tzv. malim ljudima koji pokušavaju preživjeti i živjeti u krvavim i okrutnim uvjetima Drugog svjetskog rata, osvojio je glavnu nagradu Dana satire, Veliku nagradu za najbolju predstavu u cjelini, dok je nagrada za najbolju žensku ulogu pripala Minji Petković za nevjerojatnu interpretaciju žene koja se pomalo naivno, ali od srca iskreno bori za svoj komadić života i sreće.

No 64. Dani satire Fadila Hadžića u prvom će redu biti zapamćeni po nevjerojatnim ulogama kojima su se na festivalu predstavili mladi glumci, u prvom redu oni koje smo vidjeli u predstavama “Realisti” Teatra Exit i “Ti si prvi hrabar” Kunstteatra i Umjetničke organizacije Punctum. “Realisti”, koji redaju nagrade na svim festivalima na kojima se predstave i koji su pravom putu da postanu hit kalibra “Kauboja”, dakle istinska perjanica programa Teatra Exit, s Dana satire otišli su s dvije nagrade: Domagoj Ivanković osvojio je nagradu za najbolju mušku ulogu “Mladen Crnobrnja Gumbek”, a Nika Ivančić, jedina glumica u postavi “Realista”, nagradu “Sabrija Biser” koja se dodjeljuje glumici ili glumcu do 28 godina.

Upravo je Nika Ivančić nakon dodjele nagrada dobila još jednu, koja ju je posebnu razveselila. Naime, svečana večer u Kerempuhu završila je koncertom Rade Šerbedžije i Zapadnog kolodvora, a glumački je bard jednu pjesmu posvetio svojoj studentici – Niki. Ista glumačka izvrsnost koja krasi “Realiste” prisutna je i u predstavi “Ti si prvi hrabar”, koja govori o odrastanju u jednom zagrebačkom kvartu, o životu na ulici koji trojicu posve različitih mladića vodi u sve opasniji svijet ovisnosti i kriminala. Glumci Pavle Matuško, Toma Medvešek i Bernard Tomić za svoje su uloge u ovoj predstavi nagrađeni posebnom nagradom za specijalno postignuće za, kako je istaknuo stručni žiri kojim je predsjedala glumica Ksenija Pajić, “hrabrost i autentičnost u stvaranju lokalnog, ali svima prepoznatljivog svijeta”. Dani satire su u našim okvirima poseban festival i zbog toga što njeguju, potiču i nagrađuje dramsko pismo mladih autora, naravno u žanru satire, pa se tako dodjeljuje i nagrada za najbolji tekst, koja nosi ime osnivača kazališta i Dana satire – Fadila Hadžića. Nju je osvojio Espi Tomičić za tekst “Ti si prvi hrabar”. Primajući nagradu, mladi je autor istaknuo kako je ravnopravno dijeli s glumcima koji predstavu igraju.

Ovogodišnji Dani satire bili su posvećeni pokojnom redatelju Saši Anočiću. Njegova tragična i prerana smrt zaustavila je rad na predstavi Karela i Jozefa Čapeka “Kukci” u HNK Split. Predstavu je završio glumački ansambl, upisujući u nju nježnu i nimalo patetičnu posvetu “čovjeku koji nas je učio smijehu”, kako je to definirala izbornica festivala Jelena Kovačić, a i preimenovali su je u “Kukci... zaustavljena priča”. Upravo je Saši Anočiću i ansamblu predstave pripala nagrada za najbolju režiju. Primio ju je glumac Pere Eranović, koji je dobio nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu. On je svoju nagradu posvetio kćeri, rođenoj dva dana prije nego što je “Kukce...” gledala zagrebačka publika. Nagrada za najbolju sporednu ulogu pripala je Merimi Lepić Redžepović za ulogu Julke u Nušićevoj “Protekciji”, predstavi koju je u Narodnom pozorištu Sarajevo režirao Kokan Mladenović, koji je poznatu priču srpskog komediografa premio u naše doba pa tako nagrađena glumica igra influencericu u Nušićevu svijetu i za to je zaslužila svaki “lajk”.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Skulpturu “Komedijaš” iz ruku glavnog urednika Večernjeg lista Dražena Klarića primio je Ivan Lević, pomoćnik direktora subotičkog kazališta

I ta prerada ili, točnije, rečeno prilagodba komedije Branislava Nušića našem vremenu i zamkama u koje upadaju naši životi jasno dokazuje veliki značaj Dana satire Fadila Hadžića. To je i dalje jedini festival satirične vrste u cijeloj regiji, a to pred njega stavlja i vrlo ozbiljan zadatak da štiti i razvija ovaj važni žanr kazališnog umijeća, čiji je značaj posebno vidljiv u kriznim vremenima. No Dani satire su tu i kako bi umjetnicima s ovih prostora pružili mjesto susreta i izmjene iskustva, a zagrebačkoj kazališnoj publici ponudili smijeh na zaista sve moguće načine.