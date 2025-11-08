Naši Portali
najbolje sa Zagreb Film Festivala

Erotika, crni humor i psihološki triler: Queer romansa istražuje ljubavnu igru dominacije i submisivnosti

"Zauzdan"
ZFF
VL
Autor
Tia Špero
08.11.2025.
u 10:34

Novo izdanje ZFF-a donosi više od 120 filmova, traje do 16. studenoga, a održava se na više lokacija diljem grada. Festival će u ponedjeljak 10. studenoga otvoriti film za koji svjetska kritika tvrdi da je nezaboravan, urnebesan i da ga je nemoguće ne voljeti, a to je "DJ Ahmet" makedonskog redatelja Georgija M. Unkovskog

Hrvatska kulturna sezona zahuktava se ključnim događajem zagrebačke jeseni – Zagreb Film Festivalom. Od 10. do 16. studenoga 23. izdanje ZFF-a na nekoliko gradskih lokacija, ali i online, donosi više od 120 pomno biranih filmova koji slave moć filmskog medija da upozorava na nove i drugačije priče, potičući empatiju i razumijevanje. Kako je istaknuo direktor festivala Boris T. Matić, u fokusu im ostaje temeljna misija: predstavljanje debitantskih i drugih filmova talentiranih autora iz cijelog svijeta.

Festival će u ponedjeljak 10. studenoga otvoriti film za koji svjetska kritika tvrdi da je nezaboravan, urnebesan i da ga je nemoguće ne voljeti, a to je "DJ Ahmet" makedonskog redatelja Georgija M. Unkovskog. Ova topla i šarmantna priča o odrastanju prati 15-godišnjaka iz zabačenoga ruralnog kraja Sjeverne Makedonije koji, boreći se s konzervativnom okolinom i očevim očekivanjima, sanja o tome da postane DJ. Film je već osvojio nagradu publike na Sundanceu, a poseban pečat daje mu glazba koju potpisuje hvaljeni hrvatski skladateljski duo, braća Alen i Nenad Sinkauz. Na otvaranju će se publici pridružiti i dio filmske ekipe, glumica Dora Akan Zlatanova i mladi debitant Arif Jakup, koji tumači naslovnu ulogu.

Zatvaranje je rezervirano pak za novo ostvarenje legende nezavisnog filma. Pobjednik Venecijanskog filmskog festivala, "Otac majka sestra brat" Jima Jarmuscha, bit će prikazan 15. studenoga nakon službene dodjele nagrada. Riječ je o triptihu natopljenom melankolijom koji se bavi složenim odnosima između roditelja i njihove odrasle djece. Uz nevjerojatnu glumačku postavu koju čine Tom Waits, Adam Driver, Cate Blanchett, Charlotte Rampling i Vicky Krieps, ovaj film ne smiju propustiti ljubitelji jedinstvenoga Jarmuscheva stila.

"DJ Ahmet"
Foto: ZFF

Posebnu pozornost privlači i dokudrama "Glas Hind Rajab" tuniske redateljice Kaouther Ben Hanije, nagrađena Srebrnim lavom u Veneciji. Film je potresna rekonstrukcija istinitog događaja iz siječnja 2024. o šestogodišnjoj palestinskoj djevojčici zarobljenoj u automobilu s ubijenim članovima obitelji. A razlog više da odete pogledati upravo ovaj film jest i to što će prihod od ulaznica biti doniran u humanitarne svrhe. Uz ovaj dojmljivi film, u glavnoj konkurenciji ističe se i izvrsno hrvatsko ostvarenje "Bog neće pomoći" Hane Jušić, atmosferična povijesna feministička drama s mističnim elementima, a koja je glumicama Manueli Martelli i Ani Mariji Veselčić donijela nagradu u Locarnu.

"Glas Hind Rajab"
"Glas Hind Rajab"
Foto: ZFF

Među stotinjak naslova na ovogodišnjem ZFF-u teško je izabrati samo neke, no nama je posebno draga provokativna britanska queer romansa "Zauzdan" redatelja Harryja Lightona. Odvažan spoj erotike, crnog humora i psihološkog trilera s Alexanderom Skarsgårdom i Harryjem Mellingom u glavnim ulogama, ovaj film istražuje ljubavnu igru dominacije i submisivnosti, a već je nagrađen za scenarij u Cannesu. Iz regije stižu nam dvije slične, iznimno osobne i nagrađivane melankolične meditacije o obitelji, identitetu i gubitku. "Vjetre, pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića, dobitnik Srca Sarajeva za najbolji film, hibridni je igrano-dokumentarni uradak u kojem redatelj rekreira vlastito iskustvo povratka kući nakon majčine smrti. Drugi je "Kako je ovdje tako zeleno?" Nikole Ležaića, pulski je laureat, film putovanja koji prati oca i sina dok posmrtne ostatke svoje majke, odnosno bake, koja je tijekom rata bila prisiljena pobjeći iz Hrvatske u Srbiju, vraćaju kući.

Iz daleke Kolumbije dolazi pak "Pjesnik" Simóna Mese Sotoa, duhovita satira o sredovječnom pjesniku koji vlastite nerealizirane ambicije pokušava ostvariti kroz talentiranu tinejdžericu. Tu je i američki nezavisni hit "Oprosti, ljubavi" redateljice i glavne glumice Eve Victor, koji na nestereotipan i šarmantan način, uz dozu crnog humora, progovara o suočavanju s traumom. Na koncu, izdvaja se i britansko-nigerijska obiteljska saga "Sjena moga oca" redatelja Akinole Daviesa Jr., smještena u pozadinu turbulentnih nigerijskih izbora 1993. godine.

"Sjena moga oca"
"Sjena moga oca"
Foto: ZFF

Osim glavnog programa, Zagreb Film Festival nudi i pregršt drugih sadržaja. Uvijek uzbudljiva međunarodna kratkometražna konkurencija donosi 12 filmova, nacionalni program Kockice i ove je godine najprestižniji prozor za domaće mlade autore, s osam novih filmova u utrci za Zlatna kolica. Bogat je i popratni program koji uključuje sekcije Velikih 5 s hitovima iz najvećih europskih kinematografija, KinoKino za najmlađe i još mnogo toga.

kultura Venecija film festival Locarno srce sarajeva Hana Jušić vodič nagrade film Zagreb film festival

