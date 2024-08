Znajući da se Thompson vraća na scenu nakon dvije godine, bilo mi je jasno da će biti zanimljivo, ali naivan nisam očekivao da će se vratiti i sve "izvorne postavke". Mislio sam si da se možda nešto promijenilo, "pusti čovjeka na miru, daj mu fore". Ali problem je što on nama ne da mira, a sa starim forama radikalan dio njegovih poklonika opet dominira medijskim prostorom zadnjih dana.

Još prije Thompsonova gostovanja na zajedničkom koncertu na gradskom stadionu u Imotskom osvanule su fotografije kipa Tina Ujevića umotanog u zastavu HOS-a s natpisom "za dom spremni", ok(r)uženom poklonicima jednake, mada zastarjele i staromodne modne linije s majicama i istim natpisima, ali staromodnost i prošlost jesu ono što ih "pali".

Odmah se moglo reći, e, moj narode vratio se Thompson, sami ste si krivi, jer se s njim vratila i ekipa kojoj su ovakvi motivi osnovni motiv izlaska iz stana, pogotovo ako se radi o Thompsonovu koncertu koji namjerno vraća stare teme u javni prostor 21. stoljeća. Uostalom, koncert se i zvao "Imotski ne zaboravi". Što? Pa umjesto da govorimo o uspjehu lokalne ekonomije i spavanju nuđenom za 500 eura u Imotskom – što znači da su neki za posjet koncertu Thompsona platili kao i oni za Taylor Swift – opet se nekoliko dana bavimo mračnjaštvom.

Budimo iskreni, bez obzira na to što su im puna usta branitelja, domovine, jugokomunističke agresije i sličnog, to jednostavno ne drži vodu. Zapravo nas ne trebaju čuvati ni od čega, jer nam, ako možda nisu znali ništa ne prijeti, osim što je policija morala čuvati spomenik Tina Ujevića, čovjeka čija se biografija nikako ne uklapa u vizuru kojom su ga umotali u zastavu HOS-a. Pa sam Franjo Tuđman im je još 1992. u emisiji Romana Bolkovića poručio da "zna da je među tim mladićima bilo hrvatskih fanatika, hrvatskih ljudi koji su imali hrvatske ideale, ali je začuđujuće da nasjedaju onima koji im oblače crne košulje i fašističke oznake iz izgubljenog 2. svjetskog rata. Šta bi bilo od Njemačke da se nastavila na crnokušuljaškim i smeđekošuljaškim tradicijama (…) To je bila jedna od glavnih smetnji za međunarodno priznanje Hrvatske", a on je valjda znao o čemu se radi.

GALERIJA Thompsonu zadrhtao glas kada je spomenuo obitelj i dramu

Ispada da danas ima više HOS-ovaca nego ih je bilo u vrijeme najžešćih borbi u obrani Hrvatske. Priopćenjima su oštro reagirali predsjednik republike i pučka pravobraniteljica, rekli su svoje o ustaškim pozdravima i ikonografiji, policija radi izvide, neka institucije rade svoj posao, ali to postaje skoro pa nemoguće nakon službenog relativiziranja pozdrava "za dom spremni".

Postao je to omiljeni šlagvort mladeži pri izlasku i ušao u domaći mainstream kao vid pobune nekih protiv nečega, ali čega? Zna se da je na nedavnim izborima pobijedio HDZ, da je u vladi i Domovinski pokret, pa ipak, usprkos toga što desnica nema čime biti iznervirana ili ne daj bože prestašena zbog brige za budućnost Hrvatske (to mogu biti ljevičari), stalno se govori o prijetnjama, čuvanju ovoga ili onoga, slave branitelja koju nitko ne dovodi u pitanje i sličnim floskulama.

Pa i novi Thompsonov hit "Ako ne znaš šta je bilo" pogled je unazad, kao da će netko zaboraviti prošlost ako nas Thompson ne podsjeti. Ispada da su svi drugi niškoristi i zaboravni. Proizvodi se radikalizacija društva umjesto radikalizacija uspješnosti ljetne turističke sezone, a domoljubno profiterstvo koristi stari narativ; prijetnje postoje i stvarne su, a mi vas od njih branimo.

GALERIJA Thompson oduševio sve na prvom koncertu nakon dvije godine

Ali ni takve primisli ne bi bile nedozvoljene u demokratskom društvu, no kad upleteš u to nedemokratski "za dom spremni" i priču vratiš na taj teren, institucije ne mogu raditi svoj posao, jer bi kamere vjerojatno pokazale da pola stadiona viče tu omiljenu uzrečicu čiji je glavni protagonist Ante Pavelić poklonio prilično veliki dio obale Hrvatske. Pa bi danas Thompson svirao u Italiji u Dugopolju pored Splita, da Franjo Tuđman i partizani nisu pobijedili u Drugom svjetskom ratu.

No i to se da riješiti, ali kako, kad i gradonačelnik Dubrovnika nedavno završava nastup sa "za dom spremni", kao i mnogi prije i poslije njega, pa je klincima to fora i imaju od koga učiti. Moglo bi se to riješiti zakonom, nakon čega bi institucije imale jasniju sliku kako raditi svoj posao još bolje. Upravo zbog toga Thompsonu su zabranjeni koncerti po EU, jer tamo u startu ne žele da im se okupi ovakva ekipa ljudi čiji su ideološki parametri suprotni današnjem uređenom svijetu.

U Engleskoj je ovaj tjedan desničarski huligan kažnjen s tri mjeseca zatvora zbog napada na policajca i svi tamo govore kako se fašizam neće tolerirati, jer i tamo su koristili narativ "neprijatelja", imigranata druge boje kože. U emisiji "Neobičnosti Švicarske" prije neki dan na HTV-u mogli ste vidjeti da pljuvanje na ulici povlači kaznu od 150 franaka, a čovjek koji je svoje kućno smeće (nerazvrstano) bacio u uličnu kantu za smeće, dobio je kaznu od 400 franaka.

U takvom sustavu zna se što koliko košta pa ga možemo prenijeti i kod nas i jasnije razvrstavati smeće, a nakon Thompsonova gostovanja na koncertu u Imotskom i samostalnog nastupa tamo iduće večeri, institucije će moći raditi svoj posao u Dugoplju na koncertu 16. kolovoza. Naravno, Dugopolju u Hrvatskoj.