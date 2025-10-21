VIDEO U emisiji Večernjeg lista otkrivamo nepoznate detalje o slučaju Dalibora Matanića

Tjedan dana nakon što je intervju s redateljem Daliborom Matanićem izazvao opće zgražanje javnosti, radi čega se javno ispričala glavna urednica časopisa Gloria koja je taj intervju vodila, u studiju Večernjeg lista analizirali smo društvene odjeke tog događaja. Kada i kako optuženim nasilnicima možemo davati medijski prostor? Kakav to utjecaj ima na žrtve? Je li se naše društvo napokon senzibiliziralo na temu nasilja? Više od godinu dana nakon otkrića Večernjeg lista, u kojoj je fazi slučaj Matanić?

U studiju Večernjeg lista o tome su govorile umirovljena profesorica novinarstva Gordana Vilović, aktivistica za ženska prava Sanja Sarnavka, umjetnica Arijana Lekić Fridrih, te Milena Zajović, novinarka i psihologinja koja je prva pisala o optužbama protiv Dalibora Matanića. Sugovornice su otkrile niz do sada nepoznatih detalja o samom slučaju i njegovim glavnim akterima, a govorilo se i o širem problemu zaštite žrtava rodno uvjetovanog nasilja u Hrvatskoj. Razgovor je vodio novinar Večernjeg lista Dario Topić.