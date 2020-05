Čeka se u redovima: Hrvati poludili za drive in kinima

Film na platnu, zvijezde na nebu i kokice u automobilu na parkiralištu, na sigurnom od koronavirusa. Drive-in kino u sadašnjim je okolnostima, kada je nužno držati fizičku distancu, čini se, za zaljubljenike u filmove idealno. Koncept takvog kina nastao je u SAD-u još davne 1915. godine, kada je u Novom Meksiku otvoren Theatre de Guadalupe, gledalište na otvorenom u kojem je četrdesetak mjesta bilo rezervirano za automobile.

Drive-in kino poslije je patentirao američki magnat Richard M. Hollingshead Jr., ali tek je nakon Drugog svjetskog rata i ulaskom automobila u masovnu uporabu, njihova popularnost doživjela golem procvat. Postala su važan dio pop-kulture i omiljen način obiteljske zabave s obzirom na to da su parovi mogli sa sobom dovoditi i malu djecu bez straha da će ostalim gledateljima smetati – ali i najbolje mjesto za mladenačke ljubavne sastanke.

Zvuk u drive-in kinima nekada se prenosio putem strateški postavljenih zvučnika, no tom se problemu doskočilo korištenjem privremenih radijskih frekvencija, pa tako i do danas u takvim kinima zvuci filma dopiru iz autoradija.

Na samom vrhuncu njihove popularnosti u SAD-u 1958. godine bilo je više od 4063 drive-in kina, a najviše ih danas imaju Kalifornija (44), Pennsylvania (45) i New York (49). Drive-in kina i ostala su najpopularnija u SAD-u, dok je Europa, a tako i Hrvatska ipak ostala vjerna klasici. Bilo je i kod nas nekoliko pokušaja oživljavanja te tradicije, no većinom se nisu uspjeli zadržati, a neki su i neslavno propali – poput planirane projekcije na krovu Westgatea u ljeto 2012. godine koja je privukla veliki broj građana, ali je otkazana jer je platno – odnio vjetar.

Sada, kako bi se doskočilo pandemijskom problemu zatvorenih kina, i kod nas niknule su brojne inicijative za otvaranje takvih gledališta na otvorenom. Hrvatska studentska asocijacija već je unazad nekoliko godina na parkiralištu kod zagrebačke Kockice organizirala popularno drive-in kino, a i ove godine nastavila je tu tradiciju, no na drugoj lokaciji.

– Čekamo još lokacijsku dozvolu od Grada, a bude li sve po planu, prva projekcija održat će se već u svibnju – kaže voditeljica projekta Ivana Bradić.

Studentska asocijacija već godinama organizira drive in kino kod zagrebačke Kockice, a sada se vraćaju s novim programom

– Najviše nas je razveselilo kada su nam se javljali posjetitelji oduševljeni našim konceptom i pitali kad će krenuti DriveIN projekcije. To nam je jasan znak da je publika prepoznala naš trud te da im se sviđa kino – ističe Bradić.

Da je zaista popularan, svjedoči i činjenica da je od 2013. godine, odnosno otkako je projekt zaživio, kino posjetilo oko 10.000 filmofila. Prikazivalo se na desetke svjetskih hitova, a publika je na projekcijama punila poligon. Golem odaziv ima i riječko Autokino, otkrila nam je Marta Ban iz Art-kina Croatia koje, u suradnji s udrugom Filmaktiv, već treći put organizira takav događaj. I ovog puta održat će se na parkiralištu Beretich, a prva projekcija u planu je večeras. Sve su ulaznice planule u manje od sat vremena!

Autokino nakon gotovo dva mjeseca pauze ponovno otvara filmski program u Rijeci i to nas jako veseli. Uz puno truda, Filmaktiv i mi omogućili smo riječkoj publici da ponovno gleda projekcije na velikom platnu što je, smatramo, jedan od najboljih načina da se u filmu uživa. Projekt se odvija u sklopu programa Europske prijestolnice kulture 2020., i drago nam je da smo uspjeli pronaći neki novi način da kultura u Rijeci i dalje živi – rekla nam je Ban te dodala da su zbog mjera opreza ipak ograničili broj vozila kako bi nastojali što više smanjiti kontakt među posjetiteljima.

Drive-in kina inspirirala su i dvoje zagrebačkih studenata, Marina Lea Jankovića i Sabrinu Herak Smoković koji stoje iza produkcijske kuće Sabmarine, da organiziraju projekt Drive in kultura, kako bi tijekom korona krize pomogli kulturnoj zajednici i studentima. Nakon uspješne kampanje dizajnerskih zaštitnih maski, Sabmarine tako je organizirao trodnevno humanitarno događanje koje će se odvijati centru Zagreba od 15. do 17. svibnja, ali točnu lokaciju nam nisu htjeli otkriti. Ulaz na drive in kulturu bit će besplatan, no prikupljat će se dobrovoljne donacije za studente Zagrebačkog sveučilišta koji su ovom situacijom osobito pogođeni.

Produkcija Sabmarine nedavno je predstavila i kolekciju maskica u suradnji s dizajnerom Vascom, a sada nam pripremaju drive in kulturu

- Kao studenti Akademije dramske umjetnosti i kulturni djelatnici, osjećali smo potrebu pomoći kulturnoj zajednici, inicirati projekt koji bi ponovno pokrenuo kulturna događanja u Hrvatskoj. Dosadilo nam je gledati filmove na laptopu, dosadilo nam je biti doma. Tako smo i došli na ideju. Ona potpuno odgovara uputama Stožera, nikoga ne ugrožava, a dokazali bismo da smo i mi kulturnjaci snalažljivi i prilagodljivi situacijama – rekli su nam Janković i Smoković, koji vjeruju i da, ako bi se projekt Drive in kulture počeo provoditi na redovitoj bazi, mogao postati tradicija. A uz filmski, svaka večer će početi i posebnim glazbenim programom – s obzirom na to da je program još strogo čuvana tajna, pratite Facebook stranicu događaja na kojoj će Sabmarine uskoro objaviti sve detalje.

DriveIN kino Hrvatske studentske asocijacije pripremilo je gledateljima bogat filmski program, a na listi filmova, otkrila nam je Ivana Bradić, nalazi se i slavna romantična komedija “Briljantin”. Riječko Autokino fokusirat će se na prave filmske klasike te će se otvoriti projekcijom “Danguba” legendarnog redatelja Federica Fellinija kako bi proslavili stotu godišnjicu njegova rođenja. Iduće dvije subote Riječane očekuju i kultni film francuskog novog vala “Do posljednjeg daha” Jean-Luca Godarda te vestern Sama Peckinpaha “Divlja horda”.

I Grad Varaždin je u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem i kinom Gaj svojim građanima ponudio užitak gledanja filmova na velikom platnu. Jučer su tako na parkiralištu varaždinske Arene gledali detektivsku komediju “Nož u leđa” Riana Johnsona, a redovi pred Varaždinskim drive in kinom koji sežu sve do rotora, pa ne čudi da su fotografije tog prometno-filmskog čuda postale hit na društvenim mrežama!

Gužva za varaždinsko drive in kino iznenadila je čak i organizatore

Uskoro će sličnu priliku dobiti i Zagorci te će 16. svibnja film “Loving Pablo” o zloglasnom narcobossu Pablu Escobaru imati priliku gledati na parkiralištu Punkt Beer Housea u Mokricama.

Veliki drive-in event organizira i agencija Kreativna poslovna rješenja na zasad još nepoznatoj lokaciji u Zagrebu. Pripremili su čak osam filmova, uključujući komercijalne hitove poput “Brzih i žestokih”, a u kino će stati 300 automobila. Ulaznicu ćete platiti 100 kuna po vozilu, ali i taj je događaj humanitarnog karaktera, a dobit ćete i paket pića i grickalica za dvoje.

A kako smo već ustanovili da su drive-in kina savršena mjesta za ljubavne parove, svim zagrebačkim romanticima iz Hrvatske studentske asocijacije poručuju da su uvijek spremni na nove anegdote. Zato, ako zaželite ovog svibnja svoju bolju polovicu zaprositi preko kinoplatna, i to će vam, kažu, vrlo rado omogućiti.