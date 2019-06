Bijeda igre na kartu nacionalizma

U sklopu 43. Dana Satire Fadila Hadžića jedna od gostujućih predstava očekivala se s posebnim nestrpljenjem. Bio je to “Ničiji sin” Mate Matišića u izvedbi Beogradskog dramskog pozorišta, s Miodragom Krivokapićem u glavnoj ulozi.

Partija, Udba, rat i preokreti

Riječ je o crnohumornom psihološkom trileru, trećem dijelu “Posmrtne trilogije”, djelu koje ima sve odrednica načina na koji Matišić piše. Po mnogo čemu ovo je duboko subverzivan tekst koji kroz zamalo “sapuničarsku” priču otkriva sav jad politike, svu bijedu igranja na kartu nacionalizma, ali i nemoć svih nas koji živimo na prostoru gdje nam politika uvijek (i zauvijek) radi o glavi.

U središtu priče je sveučilišni profesor u predizbornoj kampanji. On ima sina invalida, a to da je Domovinski rat njegova sina smjestio u invalidska kolica glavna je njegova predizborna poruka, uz činjenicu da je i sam robijao kao politički zatvorenik. No, kada mu se na vratima stvori nekadašnji zatvorski čuvar, Srbin, maske počinju padati.

Doznajemo da je profesori bio član Partije, da je u zatvoru pokleknuo pod batinama i postao doušnik Udbe, ali i da je zatvorski čuvar sve vrijeme ucjenjivao žene političkih zatvorenika. One koje su ga odbile, postale su udovice jer ponekad se ljude i tri puta bacalo kroz prozor kako bi počinili “samoubojstvo”. One koje su pristale biti s njim, imaju žive muževe, baš poput profesorove žene koja mu je rodila i sina.

Stvar spašavaju glumci

Sjajan tekst, iako smo ga u ovoj predstavi vidjeli u pogrešnom ritmu, poput partiture svirane u pogrešnom tonalitetu. Redatelj Marko Misirača pažnju prebacuje sa sina, koji prekasno doznaje tko mu je otac, na tzv. oca i njegovu političku karijeru, i čini to na neuvjerljiv način, koji posebno smeta u trenucima kada je (poput slona u staklarnici) leš u susjednoj sobi, a policajac na vratima. Na sreću, stvar spašavaju glumci, predvođeni Miodragom Krivokapićem u ulozi Izidora, te Vladan Milić kao njegov (ne) sin. Danica Ristovski u ulozi majke i žene daje premalo u ulozi žene koja desetljećima vodi dvostruki život.