Arhivu Toše Dapca prijeti iseljenje čeka li MSU isplata milijunske odštete?

Arhivu Toše Dapca, jednoga od najvažnijih hrvatskih fotografa, osnivača i jednog od glavnih predstavnika tzv. Zagrebačke škole umjetničke fotografije, prijeti iseljenje. Arhiv je, kojim upravlja Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu (MSU), već godinama smješten na prvom katu kuće Job u Ilici 17, koja je u dvotrećinskom vlasništvu Grada Zagreba. Jednom je trećinom pak u privatnom vlasništvu poduzetnika Karla Kaufmana, koji je 2014. godine pokrenuo postupak zbog nezakonitoga korištenja njegove nekretnine. Prema nepravomoćnoj presudi Trgovačkoga suda u Zagrebu, MSU mora iseliti Arhiv Toše Dapca iz Ilice, kao i platiti najamninu privatnom vlasniku za razdoblje od 2005. do 2017. godine od gotovo milijun i pol kuna.

Nepravomoćna presuda

Priča s Tošom Dapcem i kućom Job u Ilici stara je gotovo koliko i kuća. Naime, otkako je sagrađena 1930-ih godina, bila je jedno od omiljenih okupljališta umjetnika. Tako su tu svoj atelijer imali i arhitekt Josip Pičman, Ivan Vitić, Kazimir Ostrogović, Marijan Haberle, a na prvoj etaži bili su foto atelijeri Rudolfa Mosingera i Toše Dapca. Nakon smrti Toše Dapca, atelijer je preimenovan u Arhiv i nastavio ga je voditi njegov nećak i nasljednik Petar Dabac. Deset godina poslije Arhiv postaje galerija u kojoj se priređuju brojne izložbe i radionice.

U ožujku 2006. godine Arhiv, zajedno s vrijednom fotografskom opremom, gotovo dvjesto tisuća negativa i oko dvije tisuće fotografskih povećanja, od nasljednika otkupljuje Grad Zagreb i daje ga na upravljanje MSU-u. Dok su Grad Zagreb i MSU sklopili ugovor o najmu, u cijeloj je priči izostavljen suvlasnik, odnosno Karlo Kaufman, u čijem je vlasništvu nešto manje od šezdeset kvadrata nekretnine.

Naime, s njim nikada nikakav ugovor o najmu nije potpisan.

– Jednostavno, do tog ugovora nikad nije došlo, a svi smo na neki način bili zainteresirani. No, to se nije dogodilo, nego se dogodila odmah tužba – rekla je ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Snježana Pintarić za Vijesti iz kulture HRT-a.

Pod upravom MSU-a

Arhiv Toše Dapca 2002. godine upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, i to zato što je njegova ostavština vrijedan svjedok vremena 50-ih i 60-ih godina prošloga stoljeća, najplodnijega Dapčeva razdoblja.

U svojoj pola stoljeća dugoj karijeri Tošo Dabac je snimao arhitekturu, kulturne spomenike, narodne običaje, a posebno su ga inspirirali obični ljudi sa zagrebačkih ulica. Međutim, zasad pred očima suda i zakona ništa od toga nije bitno jer je nekretnina očito korištena bez valjane osnove.

Naravno, sudski proces još uvijek nije dovršen s obzirom na to da MSU, ali i Grad Zagreb imaju pravo uložiti žalbu na nepravomoćnu presudu.

– Mi smo uložili žalbu i nadamo se da će konačna presuda biti u našu korist jer ipak je riječ o prostoru i arhivu koji je zaštićeno kulturno dobro i nadamo se da ćemo moći nastaviti svoju djelatnost u ovom prostoru – poručuje ravnateljica MSU-a Snježana Pintarić.