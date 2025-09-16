Naši Portali
Svjetska prezentacija hrvatskog folklora

Ansambl LADO na Svjetskoj izložbi EXPO Osaka 2025.

VL
Autor
promo
16.09.2025.
u 11:20

Ansambl LADO sudjelovanjem na Svjetskoj izložbi EXPO Osaka 2025. u Japanu, reprezentativnim će programima predstaviti jedinstvenu kulturnu baštinu Republike Hrvatske. Jedini nacionalni profesionalni folklorni ansambl nastupit će u Japanu 20. i 21. rujna na Nacionalnom danu Republike Hrvatske. Nastupi Lada na Svjetskoj izložbi EXPO realizirani su u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske.

Svjetska izložba EXPO Osaka 2025. platforma je putem koje LADO predstavlja Republiku Hrvatsku, pomno odabranim programima koji uključuju zaštićenu nematerijalnu kulturnu baštinu na UNESCO-ovim listama. Ansambl će nastupiti plesnim koncertom 20. rujna na EXPO Festival Stationu, nakon kojeg slijedi Prezentacija tradicijskih glazbala u kojoj sudjeluje Orkestar Ansambla. Prezentacija tradicijskih glazbala, kroz odabrani izbor glazbenih brojeva, predstavit će bogat opus hrvatske glazbene riznice Ansambla LADO. Ansambl će nastupiti na svečanoj ceremoniji otvaranja Nacionalnog dana Republike Hrvatske, 21. rujna, plesnim koncertom koji donosi najljepše koreografije i glazbena djela, poput Valpovačkog i Primoštenskog kola te Prigorskih plesova. Ceremonija će se održati u National Day Hall Ray Gardenu, a posjetitelji će uz plesni koncert uživati u svečanom mimohodu Ladovih plesača pjevača i glazbenika, koji će iznimnim vokalno-instrumentalnim točkama prezentirati bogatstvo hrvatske glazbene i plesne tradicije i različitost narodnog ruha. Ansambl LADO će u Japanu, čije je  tržište već osvojio nizom gostovanja i turneja, još jednom pokazati koliko je relevantan kao jedinstvena javna ustanova u kulturi i izniman hrvatski kulturni brend na globalnoj sceni. LADO je ponosan je što će svojom umjetnošću obilježiti ovo događanje od svjetskoj značaja.

Ansambl LADO u svojoj je dugoj povijesti više puta imao čast biti dio Svjetske izložbe EXPO. Uz posljednji nastup na Dubai EXPO 2020. u ožujku 2022., LADO je na EXPO-u prvi put nastupio 1967. u Montrealu, a zatim 1986. u Vancouveru, 2005. u japanskom Aichiju te 2010. u Shanghaiu. Nastupima i prisutnošću Ansambla LADO na World EXPO Osaka 2025., LADO obilježava šesto sudjelovanje na ovoj međunarodnoj manifestaciji, gdje kao jedinstveni folklorni ansambl i neizmjerni kulturni ambasador od vlastitog osnutka 1949., pa i u suvremenom dobu, ustraje na jasnoj misiji pozicioniranja Hrvatske na svjetskoj kulturnoj sceni.

Ključne riječi
PR promo

