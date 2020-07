Filmski inducirani turizam Hrvatske od "Winnetoua" do "Igre prijestolja"

Prestižni britanski nakladnik znanstvene literature Routledge objavio je monumentalno izdanje posvećeno međuovisnosti turizma i medija „The Routledge Companion to Media and Tourism“. U tom izdanju namijenjenom akademskoj zajednici na sveučilištima diljem svijeta te djelatnicima turističke i medijske industrije nalazi se sveobuhvatan pregled istraživanja konvergencije medija i turizma, s posebnim naglaskom na koncept medijatiziranog turizma.

Izdanje su uredile ugledne znanstvenice s tog područja u nastajanju: Maria Månsson, Annæ Buchmann, Cecilia Cassinger i Lena Eskilsson. Knjiga je okupila vodeće znanstvenike koji se bave tom problematikom iz cijeloga svijeta. Također donosi mnogobrojne studija slučaja iz prakse niza država, pri čemu film ima posebnu ulogu.

Među autorima poglavlja su i hrvatski znanstvenici prof. dr. sc. Božo Skoko i doc. dr. sc. Katarina Miličević, koji su obradili temu filmski induciranog turizma na primjeru Hrvatske pod naslovom Challenges of film-induced tourism in Croatia: From Winnetou to Game of Thrones. Naime, Hrvatska kao atraktivna europska turistička destinacija desetljećima je prepoznata i kao filmska lokacija, gdje je snimljen niz popularnih filmova i serija. Međutim, to je nedovoljno kapitalizirala pa su te činjenice uglavnom nepoznate.

Kako bi dodatno unaprijedila audio-vizualnu produkciju, Hrvatska je 2008. utemeljila javnu ustanovu Hrvatski audiovizualni centar, a kako bi iskoristila film u međunarodnoj promociji, 2013. donijela je i strategiju filmskog turizma. Temeljem nastojanja HAVC-a u Hrvatskoj je snimljen niz produkcija poput Igre prijestolja i Zvjezdanih ratova u Dubrovniku. Rad analizira prednosti i nedostatke filmski induciranog turizma za identitet i imidž destinacije. Autori također analiziraju na primjeru Hrvatske kakav tip filmske produkcije koristi promociji destinacije, te koje je napore nužno poduzeti da bi se to kapitaliziralo, a u kojim situacijama promocija destinacije kroz film može izazvati zbunjenost kod turista pa i štetu za imidž destinacije. Autori se već niz godina bave brendom i imidžom turističke destinacije, ali i države u cijelosti.

Skoko je redoviti profesor na Odsjeku za strateško komuniciranje na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, te jedan od prvih istraživača fenomena brenda i imidža države na ovim prostorima. Suutemeljitelj je vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment Millenium promocija.

Miličević je docentica Sveučilišta u Ljubljani i Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta te partnerica u globalnoj kompaniji za savjetovanje u hotelijerstvu, turizmu i industriji slobodnog vremena „Horwath HTL Zagreb“. Osim toga, direktorica je i suosnivačica tvrtke „thinktourism“. Zahvaljujući znanstvenom proučavanju hrvatskog pristupa te angažmanu hrvatskih znanstvenika na međunarodnom planu, nedvojbeno je kako će hrvatska iskustva postati inspiracija mnogima diljem svijeta, ali i poticaj domaćim institucijama da bolje iskoriste – sukladno preporukama – moć filma u međunarodnom pozicioniranju Hrvatske.