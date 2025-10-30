Ali Doğan Gönültaş - očaravajući glas Anadolije u Lisinskom

Rođen u brdskom kraju istočne Anadolije, gdje je glazba temelj očuvanja povijesti, tradicije i kulture, taj branitelj kulturne, jezične i duhovne baštine svoje regije još je kao dječak pokazao veliku muzikalnost. Svoj je pjevački, svirački i skladateljski dar produbio istraživanjima usmene povijesti, kulture, glazbe i jezika manjina, osluškujući starije i bilježeći njihove priče te radom na glazbenim aranžmanima.

Njegova je glazba kolaž različitih kultura – posebno nomadsko i hipnotičko iskustvo koje njegov očaravajući glas i snolike melodije pretvaraju u transcendentni doživljaj. Njegujući stilove poput kurdskog narodnog plesa govend te nepogrešivim izborom tradicionalnih glazbala i ritmičkih valova, taj umjetnik „potpuno privlačne osobnosti“, kako navodi glazbena kritika, „svojim dubinskim ritmičkim putovanjem hvata naše srce i miluje ga s pažnjom i znanjem budeći slojeve kulturnog božanstva i grleći cijelo njegovo stanovništvo“.

Gönültaş pjeva na peterima jezicima, a diplomirao je na odjelima za arheologiju te za radio, televiziju i film. Profesionalnu glazbenu karijeru započeo je u post-rock eksperimentalnom sastavu Ze Tijê, koji je snimio dva albuma i održao stotine koncerata u Turskoj. Nakon toga posvetio se kurdskoj glazbi i više od deset godina istraživao je povijest i glazbeno nasljeđe regije iz koje potječe njegova obitelj.

Rezultat tog rada, vrijednog i u etnomuzikološkom smislu, bio je fantastično dočekan i naknadno reizdan album Kiğı, naslovljen po Alijevu rodnom mjestu. Album su redom hvalili nebrojeni svjetski glazbeni kritičari zbog emocionalno snažnih izvedbi i autentičnog zvuka anadolsko-mezopotamskog podneblja. Za njegov glas ustvrdili su da „otima pozornost“ i da je ponekad „poput vapaja iz srca, a ponekad oslobađajući i radostan“.

Album je osvojio vrhove top-ljestvica i Njemačku nagradu glazbenih kritičara u kategoriji tradicionalne etnoglazbe, a jednak uspjeh postigao je njegov nasljednik, album Keyeyî 2024. godine. Gönültaşa su s oduševljenjem dočekale sve važne europske pozornice i najcjenjeniji svjetski festivali, a prošle je godine nastupio u službenom programu WOMEX-a, najveće svjetske konferencije i sajma posvećenog globalnom zvuku, čime je potvrdio ugled jednog od najvažnijih predstavnika suvremene etnoscene.

Uz bogatu koncertnu karijeru, djeluje i kao aranžer, producent i skladatelj filmske glazbe, vodi radionice o glazbi istočne Anadolije te je uređivao, vodio i producirao emisije posvećene manje poznatim glazbenim žanrovima na turskoj televiziji.

Na koncertima najčešće svira kurdski tradicionalni instrument tembur i akustičnu gitaru, a 5. studenoga u Lisinskom će ga pratiti udaraljkaš Ali Kutlutürk i klarinetist Fırat Çakılcı, izvrsni glazbenici s kojima dijeli strast prema glazbenoj tradiciji.

Ne propustite ekskluzivnu priliku za jedinstven doživljaj koji stvaraju Alijev glas posebne emotivnosti te privlačne melodije i instrumenti, zbog kojih kritičari diljem svijeta zaključuju da „svijetu treba više ljudi poput Alija Doğana Gönültaşa!“