LISINSKI SRIJEDOM

Ali Doğan Gönültaş - očaravajući glas Anadolije u Lisinskom

30.10.2025.
u 13:51

U sklopu programa Lisinski srijedom zagrebačka publika imat će priliku 5. studenoga upoznati iznimnog kurdskog umjetnika Alija Doğana Gönültaşa, ambasadora glazbe, arheologa i filmologa koji glazbom čuva povijest i identitet svojeg naroda.

Rođen u brdskom kraju istočne Anadolije, gdje je glazba temelj očuvanja povijesti, tradicije i kulture, taj branitelj kulturne, jezične i duhovne baštine svoje regije još je kao dječak pokazao veliku muzikalnost. Svoj je pjevački, svirački i skladateljski dar produbio istraživanjima usmene povijesti, kulture, glazbe i jezika manjina, osluškujući starije i bilježeći njihove priče te radom na glazbenim aranžmanima.

Njegova je glazba kolaž različitih kultura – posebno nomadsko i hipnotičko iskustvo koje njegov očaravajući glas i snolike melodije pretvaraju u transcendentni doživljaj. Njegujući stilove poput kurdskog narodnog plesa govend te nepogrešivim izborom tradicionalnih glazbala i ritmičkih valova, taj umjetnik „potpuno privlačne osobnosti“, kako navodi glazbena kritika, „svojim dubinskim ritmičkim putovanjem hvata naše srce i miluje ga s pažnjom i znanjem budeći slojeve kulturnog božanstva i grleći cijelo njegovo stanovništvo“.

Gönültaş pjeva na peterima jezicima, a diplomirao je na odjelima za arheologiju te za radio, televiziju i film. Profesionalnu glazbenu karijeru započeo je u post-rock eksperimentalnom sastavu Ze Tijê, koji je snimio dva albuma i održao stotine koncerata u Turskoj. Nakon toga posvetio se kurdskoj glazbi i više od deset godina istraživao je povijest i glazbeno nasljeđe regije iz koje potječe njegova obitelj.

Rezultat tog rada, vrijednog i u etnomuzikološkom smislu, bio je fantastično dočekan i naknadno reizdan album Kiğı, naslovljen po Alijevu rodnom mjestu. Album su redom hvalili nebrojeni svjetski glazbeni kritičari zbog emocionalno snažnih izvedbi i autentičnog zvuka anadolsko-mezopotamskog podneblja. Za njegov glas ustvrdili su da „otima pozornost“ i da je ponekad „poput vapaja iz srca, a ponekad oslobađajući i radostan“.

Album je osvojio vrhove top-ljestvica i Njemačku nagradu glazbenih kritičara u kategoriji tradicionalne etnoglazbe, a jednak uspjeh postigao je njegov nasljednik, album Keyeyî 2024. godine. Gönültaşa su s oduševljenjem dočekale sve važne europske pozornice i najcjenjeniji svjetski festivali, a prošle je godine nastupio u službenom programu WOMEX-a, najveće svjetske konferencije i sajma posvećenog globalnom zvuku, čime je potvrdio ugled jednog od najvažnijih predstavnika suvremene etnoscene.

Uz bogatu koncertnu karijeru, djeluje i kao aranžer, producent i skladatelj filmske glazbe, vodi radionice o glazbi istočne Anadolije te je uređivao, vodio i producirao emisije posvećene manje poznatim glazbenim žanrovima na turskoj televiziji.

Na koncertima najčešće svira kurdski tradicionalni instrument tembur i akustičnu gitaru, a 5. studenoga u Lisinskom će ga pratiti udaraljkaš Ali Kutlutürk i klarinetist Fırat Çakılcı, izvrsni glazbenici s kojima dijeli strast prema glazbenoj tradiciji.

Ne propustite ekskluzivnu priliku za jedinstven doživljaj koji stvaraju Alijev glas posebne emotivnosti te privlačne melodije i instrumenti, zbog kojih kritičari diljem svijeta zaključuju da „svijetu treba više ljudi poput Alija Doğana Gönültaşa!“

Još iz kategorije

NOĆ KOJA JE PROMIJENILA SVIJET

Mladi genije prevario je Amerikance, izazvao histeriju i natjerao ih u kolektivni bijeg

U noći uoči Noći vještica 1938. godine, radio drama "Rat svjetova" Orsona Wellesa o invaziji Marsovaca izazvala je masovnu paniku diljem SAD-a. Događaj je mladog redatelja lansirao u zvijezde i razotkrio nevjerojatnu moć medija. U atmosferi opće tjeskobe u kojoj se tada očekivao i rat u Europi, javnost je bila naviknuta na iznenadne, zastrašujuće vijesti pa su mnogi njegovu "invaziju izvanzemaljaca" protumačili kao vješto kodirani izvještaj o napadu Hitlerove Njemačke

Novo u Teatru EXIT

Ženske suze, zagrljaji i snaga u godini dana bez muškaraca

Premijera predstave "Malo Blago" u režiji i adaptaciji Lee Anastazije Fleger je 31. listopada, a baku, majku i kćer glume Mirela Brekalo, Jelena Miholjević i Anja Jogunica. Autorica teksta je Elaine Murphy, renomirana irska dramatičarka i glumica, čiji je tekst nagrađen brojnim priznanjima (Irish Times Best New Play Award, The Fishamble New Writing Award, Stewart Parker BBC Northern Ireland Drama Award, Zebbie Award for Best Play)

Tko pjeva zlo ne misli
problem restauracije hrvatskih filmskih klasika

'Breza' je neprihvatljivo redizajnirana, naizgled kao CSI Miami, no napokon je restauriran 'Tko pjeva zlo ne misli'

Proces digitalne restauracije hrvatskih filmskih klasika, započet 2008. s "Brezom" redatelja Ante Babaje, bio je prespor, nedovoljno financiran i neujednačen u tempu. Naime, od 2008. dosad restaurirano je samo tridesetak dugometražnih filmova od njih oko 300 pohranjenih u Kinoteci, a danas bi, čak i udvostručenim tempom restauracije od pet do šest dugometražnih filmova godišnje, za obnovu svih naslova trebalo više od 40 godina!

