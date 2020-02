Zbog koronavirusa nafta od početka godine pojeftinijla 18%

Koronavirus uspio je zatresti tržišta kapitala i međunarodne robne burze. Očekivano usporavanje kineske ekonomije na približno tri posto rasta u prvom kvartalu ove godine dovelo je do pada cijene sirove nafte na međunarodnim robnim burzama za približno 18 posto od početka godine.

Ostvarile li procjene, to znači da će kinesko gospodarstvo rasti upola sporije nego u četvrtom kvartalu 2019., zbog čega dolazi i do manje potražnje za naftom.

Hrvatska ekonomija zasad ne trpi negativne posljedice koronavirusa, štoviše, domaći su potrošači čak nešto i profitirali na pojeftinjenju sirove nafte jer su maloprodajne cijene benzina u Hrvatskoj padale šest tjedana, no ovaj je tjedan počelo lagano poskupljenje benzina od četiri lipe (na približno 9,63 kune za litru supera) i dizela za osam lipa (9,34).

Slično kao i s naftom, kolebanja su prisutna i na dioničkim tržištima koja su proteklih dana bilježila minuse, da bi u srijedu došlo do laganog oporavka jer ekonomski su analitičari povjerovali u podatke da dolazi do usporavanje epidemije. Službeni podaci pokazuju da su novi slučajevi u Kini pali drugi dan zaredom pa je srijeda donijela lagani oporavak na tržištima, no Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nema dovoljno podataka na osnovi kojih bi zaključili da je epidemija obuzdana.

Rusija je pak otišla korak dalje te je od danas privremeno zabranila ulazak kineskih državljana u Rusiju kako bi zaustavila prenošenje virusa. Dosad su u Rusiji potvrđena dva oboljela pacijenta, obojica kineski državljani. Kad je riječ o cijenama sirove nafte, srijeda je donijela lagano povećanje cijena sirove nafte tipa Brent za 75 lipa, na oko 58 dolara, i to kao posljedica procjene da usporava broj novooboljelih slučajeva.

Nervozu je početkom tjedna potaknulo i upozorenje američkog tehnološkog diva Apple da u tekućem kvartalu neće ostvariti planirane prihode. Proizvođač iPhonea navodi da se njegovi proizvodni kapaciteti u Kini počinju otvarati, ali sporije nego što se očekivalo.

Međunarodna agencija za energiju očekuje da će potražnja za naftom pasti 435.000 barela dnevno na godišnjoj razini, što je prvo tromjesečno smanjenje u više od 10 godina. Smanjene su i prognoze za cijelu 2020. godinu za četvrtinu, na 825.000 barela dnevno što je, podsjećaju analitičari RBA, najniža razinu od 2011. Globalna ponuda nafte smanjena je i zbog zbivanja u Libiji te smanjene proizvodnje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali te su gubitke nadoknadile zemlje koje su izvan OPEC-a.

– Uz nastavak neizvjesnosti, strahova i špekulacija oko pravih razmjera epidemije koronavirusom, ostajemo pri našim očekivanjima o silaznom trendu cijena sirove nafte tijekom ove godine zbog prekomjerne ponude i potencijalnog daljnjeg slabljenja rasta potražnje, navode analitičari RBA. No, ove se godine očekuje poskupljenje hrane i inflacija oko 1,5% godišnje.

GALERIJA Zbog koronavirusa nafta od početka godine pojeftinijla 18%