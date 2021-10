Većina se u poduzetništvo upušta iz nužde. Slab je to motiv

U Hrvatskoj poduzetništvo nije važno. Ja ne mislim da bi poduzetnici trebali biti benevolentni. Mislim da bismo trebali urlati puno više. U samom je korijenu riječi da poduzimamo nešto. Ne poduzimamo dovoljno – komentirao je Nikola Dujmović, čelnik i osnivač IT tvrtke Span poduzetničku klimu u Hrvatskoj na predstavljanju rezultata istraživanja GEM (Global Entrepreneurship Monitor) o poduzetništvu.

Novac više nije problem

Predstavljeno je jučer pod nazivom “Što čini Hrvatsku (ne) poduzetničkom zemljom?”, što je profesorica Slavica Singer s Fakulteta ekonomije u Osijeku, koja ga je provodila u Hrvatskoj sa suradnicima, prokomentirala otkrivši da se jedan ministar jako protivio takvom nazivu, ali je nakon dugog uvjeravanja popustio.

Istraživanje je pokazalo da 54% ispitanika u Hrvatskoj smatra da bavljenje poduzetništvom nije nešto što bi im omogućilo visok ili viši status u društvu, dok je prosjek EU 74%.

– U ranijim istraživanjima raspoloživost novca navodila se kao problem. Sad više nije problem. Još uvijek postoji problem vrste novca. Pregršt je novca, ali to je novac svih građana EU i postoji odgovornost za to kako se on koristi – kaže prof. S. Singer, a o nepresušnom izvoru novca govorio je i direktor HUB-a Zdenko Adrović koji je ponovio staru bankarsku mantru da novca ima, ali ne i potražnje.

Na predstavljanju je bio i ministar gospodarstva Tomislav Ćorić koji se nije referirao na konkretne rezultate istraživanja nego uopćeno prokomentirao kako se Vlada protekle dvije godine bavila gašenjem požara uzrokovanog covid krizom, a u situacijama u kojima kuća gori pitanje kvalitete farbe na zidovima od sekundarnog je značaja i upravo to se događalo 2020.

– Sad smo na razini prosjeka EU po razini pokretanja novih firmi sa 12,7% godišnje. No pitanje je motivacije; po omjeru iz nužde ili iz prilike prilično loše stojimo, većina se odlučuje iz nužde. Oni iz nužde imaju kraći vremenski horizont, ne razmišljaju o inovativnosti. Malo je “odraslih” poduzeća, starijih od 42 mjeseca – istaknula je profesorica Singer te dodale da su sva istraživanja pokazala da smo, što smo obrazovaniji, bolji poduzetnici.

Stranke nudile svašta

– Mi se mrcvarimo s kurikularnom reformom, a među zadnjima smo u EU po obrazovnim kompetencijama – kaže S. Singer. Govoreći o vlastitom poduzetničkom iskustvu Nikola Dujmović je otkrio i da njegova tvrtka nije željela podmićivati, ali da nema stranke koja ih nije zvala i obećavala sve i svašta. Onda su za prevladavajuće poslovanje izabrali – inozemstvo.

