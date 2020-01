Uloga mentora je prije svega slušanje, a onda i usmjeravanje osobe

U ovogodišnjem projektu “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” u organizaciji Večernjeg lista i časopisa Zaposlena sudjeluje i Irena Šarić Dombaj iz L’Oréala, koja u komunikacijama radi više od 15 godina. Magistrirala je kemiju, ali profesionalnu karijeru ipak odlučila graditi na drugom polju pa je na London School of Public Relations završila odnose s javnošću. Na počecima karijere u L’Oréalu bavila se širim spektrom poslova kao što su prodajni odjel, komunikacije i savjetovalište korisnika, a danas je direktorica korporativnih komunikacija u L’Oréal Adria-Balkanu te je direktno zadužena za Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu te još tri zemlje u regiji. Jedan od najpoznatijih projekata na kojima radi i na koji je posebno ponosna jest nacionalni program stipendiranja mladih znanstvenica “Za žene u znanosti”, koji se već 13 godina provodi u Hrvatskoj i Sloveniji.

Što za vas znači mentorstvo i koliko je važno saslušati iskusnije u određenom poslu?

Mentorstvo je od izuzetne važnosti za razvoj karijere jer se otvorenom i iskrenom interakcijom s kolegama koji imaju bogato i različito iskustvo mogu postizati viši ciljevi i razvijati sposobnosti potrebne za napredak u karijeri, ali osobni rast. Mislim da je u ovom odnosu jako važno slušanje i strpljivost s obje strane jer su i mentor i osoba koja je mentorirana dobitnici jer je učenje od iskusnijih jednako važno kao i učenje od novih, mladih generacija te širenje pogleda na svijet. Pozitivne promjene koje napravimo u jednom području neminovno pozitivno utječu na ostale sfere naših života dajući nam zrelost. Mislim da je važno imati osobu koja vam daje vjetar u leđa na dnevnoj bazi i za koju znate da vam je uvijek pri ruci za savjet ili samo brainstorming.

Poštuju li mlade žene danas savjete i jesu li ih spremne tražiti?

Prije svega mislim da mentorstvo ne treba dijeliti prema spolu. Danas je jako puno savjeta, preporuka, tutoriala dostupno on-line i vjerujem da mladi ljudi to dosta koriste. Ali i dalje smo svi okruženi ljudima i interakcija s kolegama živa je tvar koju treba graditi i usmjeravati. Ipak, rekla bih da su žene u promišljanjima i odnosima puno agilnije i spremnije tražiti savjet ili samo razgovarati o svojim potrebama te time osvijestiti prednosti ili nedostatke.

Kako odabrati dobrog mentora/mentoricu?

U mnogim velikim kompanijama postoje već razvijeni mentorski programi u koje vas upućuju kolege iz odjela ljudskih resursa no često ne možete baš birati koga želite za mentora iako su to redom iskusni profesionalci. Ako se odlučite sami potražiti mentora unutar ili izvan tvrtke, važno je da prethodno razmislite o razlogu potrebe za mentorom te kakvu vrstu mentora trebate. Kad ste to osvijestili potražite osobu ili organizaciju ili tvrtku koja se poklapa s profilom vašeg idealnog mentora. Možete i sudjelovati na različitim predavanjima, radionicama i događajima na kojima ćete imati priliku upoznati potencijalnog mentora.

Uloga mentora je prije svega slušanje, a onda i usmjeravanje osobe koju mentorira kroz njen/njegov osobni i profesionalni razvoj te pružanje podrške u izazovnim trenucima bez traženja povratne usluge. Odlika dobrog mentora je istinska želja za dijeljenjem znanja proizašlog iz iskustva te zadovoljstvo uočavanjem napretka profesionalnog ali i osobnog rasta drugih kolega.

Može li odabir dobre mentorice pomoći u kasnijem poslu te životu?

Svakako može, temelje koje postavite u odnosu s mentoricom ili mentorom mogu utjecati na smjer karijere, ali i života jer promjene koje napravimo u jednom području života neminovno utječu i na ostale sfere naših života. Nužno je da taj odnos bude temeljen na iskrenosti, otvorenosti i povjerenju jer se jedino tako mogu dogoditi prave promjene i napredak.

Jeste li vi imali mentora/mentoricu? Objasniti kako su vam on/ona pomogli?

Ja sam imala sreću da sam imala, a imam ih još i danas, nekoliko različitih kolegica i kolega s kojima vrlo otvoreno surađujem i razgovaram te u odnosu s njima i dalje gradim svoju osobnu i karijernu „kućicu“. Kako su se moje potrebe tijekom vremena mijenjale, tako su neki od njih više ili manje bili uključeni, ali uvijek jako prisutni. Istinski se veselim što je ta suradnja uzajamna i nadam se da će trajati i dalje.

Inženjerka ste kemije, kako to da ste se ipak odlučili na posao izvan laboratorija?

Još tijekom studija zaključila sam da će moj životni i karijerni smjer ipak biti nešto drugačiji od čiste posvećenosti znanosti. Jako sam težila interakciji s ljudima i promicanju važnosti uloge znanosti u našim životima. Htjela sam ostati u bliskoj vezi s područjem mog studija i to sam pronašla u kompaniji u kojoj radim već 17 godina. L’Oréal je kompanija koja omogućuje napredak u puno smjerova ako to želite, daje vam nepregledne mogućnosti edukacije i rasta, ali prije svega je vrlo “humana” kompanija s vrlo čvrstim etičkim principima i odgovornim poslovanjem. Ono što me neizmjerno veseli jest neprestano poticanje zaposlenika na napredak, postavljanje svjetskih trendova u području ljepote te inovativni proizvodi i uređaji koje donosimo na tržišta. Tehnologija je i u području ljepote preuzela dominaciju tako da od nas i dalje možete očekivati zaista samo lijepe vijesti.

Koji su to najveći izazovi s kojima se susrećete na svakodnevnoj bazi i kako ih prebroditi?

Najveći je izazov postići ravnotežu između posla i obiteljskog života. Kako sam zadužena za nekoliko zemalja u našoj regiji, dosta putujem i provodim određeno vrijeme bez obitelji. Na svu sreću, moj suprug i dva najbolja dječaka na svijetu moja su najveća podrška i bez njihova razumijevanja sve bi bilo dvostruko teže. Ali i tehnologija nam danas omogućuje da budemo neprestano u kontaktu pa se svi ti izazovi nekako lakše podnesu.