U potrazi ste za novim radnim mjestom? Zapošljavaju Karlovačka banka, Encian, New Yorker...

Falkensteiner zapošljava u Zadru na poziciji agent u rezervacijskom centru (m/ž). Prijave su otvorene do 10.6. Od kandidata se očekuju minimalno dvije do tri godine radnog iskustva, poznavanje MS Office-a, aktivno poznavanje stranih jezika u govoru i pismu, komunikativnost, fleksibilnost, dinamičnost, kreativnost, ljubaznost i motiviranost. Posao obuhvaća odgovaranje na telefonske i pismene upite i rezervacije te kontakt s gostima. Prijavite se.

Manpower zapošljava za potrebe klijenta na poziciji Finance Director (m/ž). Mjesto rada je Zadar, a prijave su otvorene do 20.5. Potrebne su vještine rješavanja problematike, donošenja odluka, strateškog planiranja, snažne kvantitativne i analitičke kompetencije te izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine. Očekuje se minimalno petogodišnje iskustvo rada na sličnim poslovima, visoka stručna sprema iz ekonomija te odlično poznavanje engleskog jezika. Prijavite se.

Encian d.o.o. zapošljava referenta nabave i prodaje (m/ž). Lokacija rada je Zagreb, a prijaviti se možete najkasnije do 19.5. Radni zadaci uključuju samostalno upravljanje svim fazama nabave robe, izradu nabavnih kalkulacija, administrativne poslove vezane uz organizaciju carinjenja roba, organizaciju transporta te komunikaciju s inozemnim kupcima i slično. Od kandidata se očekuju minimalno srednja stručna sprema ekonomskog smjera, poželjno iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i predanost u radu, savjesnost, pedantnost i fleksibilnost, komunikacijske i pregovaračke vještine. Potrebno je aktivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računalu. Aplicirajte ovdje.

AA Euro Croatia d.o.o. zapošljava na poziciji Full Stack Developer (m/ž). Lokacija rada je Zagreb, a posao se može obavljati i od kuće. Prijave su otvorene do 10.6. Potrebne su kvalifikacije snažno praktično znanje i iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu i EU državljanstvo. Poželjno je iskustvo kao UI/UX dizajner. Aplicirajte.

Rufus usluge d.o.o. zapošljava na pozicijama Salesman Pre-Owned IVECO OK Trucks (m/ž) i Sales Administration – IVECO OK Trucks (m/ž). Mjesto rada je Slavonski Brod, a prijave su otvorene do 5.6. Poslodavac omogućuje educiranje, treninge i razvoj. Potrebno je iskustvo u prodaji i dobro relevantnog tržišta. Prijavite se ovdje.

Karlovačka banka d.d. zapošljava na poziciji voditelj poslovnog odnosa poduzetničkog bankarstva (m/ž) u Zagrebu. Prijave se zaprimaju najkasnije do 25.5. Posao podrazumijeva samostalno vođenje poslovnog odnosa s klijentima poduzetničkog bankarstva, upravljanje portfeljem postojećih klijenata, uspostavljanje, održavanje i usavršavanje poslovnih odnosa s postojećim i potencijalnim klijentima i slično. Potrebna je visoka stručna sprema ekonomske struke, najmanje tri godine iskustva, izvrsno poznavanje financijske analize te dobre komunikacijske, pregovaračke i prodajne vještine. Aplicirajte.

MTS online d.o.o. traži pojačanja na pozicijama specijalist korisničke podrške sa znanjem stranog jezika (m/ž), PHP developer (m/ž) i App developer (m/ž). Lokacije rada su Varaždin i Jalkovec, a prijaviti se možete najkasnije do 9.6. Od kandidata se očekuju srednja, odnosno visoka stručna sprema, minimalno dvije godine iskustva te znanje njemačkog jezika. Poslodavac nudi mogućnost rada na neodređeno, priliku za usavršavanjem stranog jezika s izvornim govornicima, rad u ugodnoj atmosferi. Prijavite se.

Ferotehna d.o.o. zapošljava na poziciji knjigovođa za administrativno-knjigovodstvene poslove (m/ž). Mjesto rada je Škrljevo, a prijaviti se možete do 24.5. Potrebna je minimalno srednja stručna sprema te iskustvo u radu. Prednost donosi poznavanje rada u Pantheonu. Aplicirajte putem linka.

SLK Projekt d.o.o. traži voditelja bioplinskog postrojenja (m/ž). Mjesto rada je Hercegovac, a prijave su otvorene do 6.6. Minimalni su uvjeti srednja stručna sprema mehaničar ili električar/tehničar, trogodišnje iskustvo rada na sličnim poslovima, samostalnost i odgovornost u radu te poznavanje osnovnih popravaka mehanike i elektrike. Potrebno je poznavanje njemačkog jezika na razini A2-C1 ili poznavanje engleskog na razini A2-C1 ili više. Prijavite se.

New Yorker zapošljava diljem Hrvatske na pozicijama voditelj poslovnice (m/ž) i suradnik u prodaji (m/ž). Prijave su otvorene do 19.5. Od kandidata se traži minimalno srednja stručna sprema, orijentiranost prema kupcima, sklonost timskom radu, komunikativnost i fleksibilnost te sklonost prema modi i trendovima New Yorker. Aplicirajte ovdje.

