Trgovanje novom dionicom Mon Perina počinje sutra

Nakon lanjske nove tehnološke dionice, na Zagrebačkoj burzi sutra će se moći trgovati i novom turističkom dionicom. Čelnica domaćerg tržišta kapitala Ivana Gažić i Massimo Piutti, predsjednik uprave baljanskog Mon Perina, jučer su potpisali ugovor o uvrštenju 10 milijuna dionica na uređenom tržištu. Time se nastavlja trend uvrštenja manjih kompanija koje su se iz obiteljskog biznisa razvile u ozbiljne tvrtke.

Preobrazili nerazvijenu općinu

Kako je kazala Ivana Gažić, Mon Perin - osnovan još 2005. - niz godina njeguje kulturu dioničarstva. Poput Spana, IT kompanije koja se lani u rujnu uvrstila na našoj burzi, i Mon Perin je nastao iz obiteljskog biznisa, odnosno inicijative nekadašnjeg člana uprave Adrisa Plinija Cuccurina - najvećeg dioničara Mon Perina - da putem socijalnog poduzetništva i kompanije u kojoj bi suvlasnici bili mještani Bala kvalitativno preobrazi to istarsko mjesto. Gažić je istaknula kako sada na burzu dolazi i kompanija iz turističkog sektora, posebno atraktivnog domaćim investitorima.

- Sada je vidljiv dolazak i "manjih" tvrtki, koje uviđaju prednosti dioničarstva i transparentnosti prikupljanja kapitala putem burze izjavila je Ivana Gažić.

Massimo Piutti je dodao kako su Bale prije osnivanja Mon Perina bila jedna od najnerazvijenijih općina u Hrvatskoj.

- Danas su jedno od najpoželjnijih mjesta za život - kazao je čelnik kompanije koji je, kako kaže, u vrijeme njezina osnivanja još bio srednjoškolac.

Mon Perin je osnovalo više od 700 osoba koje se mogu podijeliti u dvije skupine - mještane Bala te prijatelje Bala, odnosno one koji su željeli sudjelovati u projektu. Prije dvije godine tvrtka je iz društva s ograničenom odgovornošću preobikovana u dioničko društvo, a iako sada dolazi na burzu, trgovina udjelima, odnosno dionicama odvija se već godinama.

Luksuzni resort

Naime, Mon Perin je imao "internu burzu", kazao je Piutti, na kojoj su dioničari međusobno trgovali. Uključujući i tri dokapitalizacije, 2006., 2017. i 2021., u 16 godina ostvareno je ukupno 1322 transakcije po kupoprodajnoj cijeni od 214 milijuna kuna. Od osnutka pa do 2021. godine, investicije Mon Perina ukupno su dosegnule 204 milijuna kuna. No, pravi investicijski val tek slijedi. Kako je kazao Piutti, tvrtku očekuje pokretanje nove, još zahtjevnije i dinamičnije faze razvoja, što uključuje investicijski ciklus od 300 milijuna kuna od 2022. do 2026. godine, pri čemu je prva faza, vrijedna 56 milijuna kuna, krenula ove zime.

Investicije su usmjerene u turističku infrastrukturu, što uključuje prenamjenu dijela kampa u luksuzni resort s glamping kućicama, zatim prenamjenu dijela kampa s parcelama u zoni s mobilnim kućicama, izgradnju wellness centra i pratećih sadržaja za cjelogodišnje poslovanje, tu su i dodatni vodeni sadržaji, rekonstrukcija postojećih sanitarnih čvorova, ugostiteljskog objekta, recepcije i zone prodajnih punktova, ulaganje u solarne elektrane, kao i širenje kampa, za tri do četiri hektra, prema stvarnim granicama urbanističkog plana uređenja.

Piutti je izvijestio da ukupna davanja tvrtke općini Bale godišnje iznose oko tri milijuna kuna, a osim toga, na zemljištu koje je u vlasništvu općine u sklopu kampa Mon Perin je do 2021. godine u infrastrukturu uloženo oko 70 milijuna kuna. Prihodi su od 2006. do 2019. porasli za 11 puta, a rekordne 2019. iznosili su 59 milijuna kuna. Piutti je istaknuo da tvrtka unatoč neizvjesnostima trenutno bilježi rast bukinga i prihoda u odnosu na pretpandemijsku 2019. godinu.

Trgovanje Mon Perinom počinje sutra, po početnoj cijeni iz lanjske dokapitalizacije od 33 kune.