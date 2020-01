Tek nekoliko šteta od lampica i svijeća, putna osiguranja pokrivaju i 100.000 €

U jeku je skijaška sezona, koju često obilježavaju i ozljede na putovanjima izvan zemlje pa su osiguravateljima pune ruke posla; bilo da se ugovaraju putna zdravstvena osiguranja ili isplaćuju prve štete. Blagdanska atmosfera u prosincu i prvom dijelu siječnja usto zna biti i doslovno zapaljiva pa se prijavljuju i imovinske štete od požara koje uzrokuju rasvjetna tijela, lampice i svijeće...

Rast premije od 10 do 20%

U Croatia osiguranju iz godine u godinu bilježe rast prodanih polica putnog zdravstvenog osiguranja, a u zimskim mjesecima imali su rast premije od oko 15 posto. Za skijaška putovanja nude policu koja pokriva troškove zdravstvene njege i liječenja za hitne slučajeve, a uključuje prijevoz vozilom hitne pomoći ili helikopterom do najbliže bolnice, transport u domovinu, naknadu troška skipassa neiskorištenog zbog bolničkog liječenja duljeg od tri dana, kao i naknadu štete za nezgode nastale pri bavljenju rekreativnim sportom. Polica uključuje i prijevoz preminulih u domovinu, ako je nezgoda završila smrtnim ishodom.

Ovakvu je policu moguće kombinirati s osiguranjem od privatne odgovornosti koje štiti od financijskih posljedica odgovornosti za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja drugih skijaša te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe, s osiguranjem prtljage i uslugom pomoći na cesti. Individualna polica zdravstvenog osiguranja za područje Europe, uz 20 posto popusta za ugovaranje online, iznosi 87 kuna za osmodnevno putovanje i pokriva zdravstvene troškove uslijed bolesti do 10.000 eura te 15.000 eura za nezgodu. Ugovori li se obiteljska polica za četveročlanu obitelj, osiguranje za jednu osobu iznosi 27 kuna, a uz dodatnu zaštitu od nezgode, uz osiguranje prtljage i privatne odgovornosti te pomoć na cesti 50 kuna.

U Generaliju kažu kako su u razdoblju adventa imali pojačano zanimanje i ugovaranje polica putnih zdravstvenih osiguranja za tzv. city-break putovanja u europske gradove. Njihova polica putnog zdravstvenog osiguranja za inozemstvo pokriva troškove nastale kao posljedica nužnog liječenja uslijed nezgode ili bolesti do ukupnog iznosa i do 50.000 eura, uz jednokratnu naknadu za boravak u bolnici dulji od 72 sata do 500 eura, prijevoz osiguranika u bolnicu te prijevoz u domovinu u slučaju smrti. Imaju i 24-satnu uslugu asistencije preko koje se osiguranici mogu informirati o proceduri nakon osiguranog slučaja, ali i u slučajevima gubitka dokumenata, pribavljanja prevoditelja i slično. Može se ugovoriti i automobilska asistencija, osiguranje od nezgode, osiguranje prtljage, osiguranje od otkaza putovanja i privatna odgovornost za štetu trećim osobama.

Wiener osiguranju u listopadu i prosincu prodaja putnog zdravstvenog osiguranja rasla je oko deset posto, kao i prodaja na webshopu za putna osiguranja koja se ugovaraju dan prije polaska. Za ostala putovanja izvan Hrvatske porast je iznosio oko 20 posto. Pokrića osiguranja za svijet kod njih mogu iznositi i do 100 tisuća eura, dok su pokrića za Europu uglavnom do iznosa od 15.000 eura, a obuhvaćaju i osiguranje od nezgode koje uključuje pokriće smrti zbog prometne nezgode, lom kostiju i nošenje gipsa.

Za putovanje do osam dana, koje uključuje putno zdravstveno osiguranje od 15.000 eura pokrića te dodatno pokriće za smrt u slučaju prometne nezgode u iznosu od 5000 eura, 150 eura za lom kostiju ili 200 eura za nošenje gipsa, moguće je ugovoriti policu od 72 kune, a za obitelj do pet osoba ukupna premija iznosi 158 kuna. Samo za putno zdravstveno osiguranje premija je 48 kuna, a za obiteljsko 105 kuna. I u Graweu je u prosincu rastao broj ugovorenih polica putnog osiguranja, a trend se nastavio u siječnju. Ugovaratelj, kažu, sam bira svotu osiguranja temeljem čega se formira i konačna cijena. Okvirni izračun nisu poslali.

Još čekaju prijave šteta

Štete od požara koje bi bile uzrokovane zapaljenjem božićnih lampica u Croatia osiguranju nisu zabilježili, no imali su jednu štetu čiji je uzrok bila svijeća iz adventskog vijenca. Tipska polica osiguranja građevinskog dijela stana ili kuće koja bi pokrila rizik požara, izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, poplave, krađe i ostalih rizika kod njih bi za površinu od oko 50 četvornih metara iznosila oko 900 kuna.

U Generaliju se za stan od 70 četvornih metara osnovna pokrića mogu osigurati za 461 kunu godišnje. Wiener osiguranje za stan od 60 četvornih metara nudi policu od 25 kuna mjesečno, uračuna li se popust koji se ostvaruje ugovaranjem na razdoblje od deset godina.

U Graweu su tijekom proteklih blagdana dobili tri odštetna zahtjeva koja se odnose na oštećenja na stambenim objektima uslijed korištenja blagdanske rasvjete, ali očekuju još prijava. Premija osiguranja za stan veličine 55 četvornih metara kod njih bi iznosila oko 370 kn godišnje.