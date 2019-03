Start up Bjelovar: Najboljoj tvrtci 100 000 kuna

Danas počinje faza prijava za "Start up Bjelovar". Nakon uspješno provedenog projekta prošle godine, kada je tvrtka Ferrodus osvojila 100 000 kuna za najbolji start up, Udruga poslovnih anđela, Grad Bjelovar, HUP, Bjelovarsko veleučiliste i Obrtnička komora i ove godine će temeljem dogovora izabrati najbolji start up.

Navedenom će pripasti 100 000 kuna, odluku donosi navedeni stručni tim, a jedini je uvjet da se posluje u Bjelovaru, već poznatoj tax free zoni.

>>Dario Hrebak

[video: 29874 / ]

>> Davorin Štetner