'Regionalni uspjeh želimo pretočiti u globalni i stvoriti najveću konferenciju za developere'

Deset je godina već prošlo otkako je Ivan Burazin pokrenuo Shift, konferenciju koja je okupljala mlade razvojne programere, odnosno, kako se to danas najčešće voli reći, developere. Shift je vrlo brzo postao glavno mjesto za networking mladih IT-jevaca, ali i za pronalaženje poslovnih partnera, klijenata kao i rješenja problema s kojima se susreću u svakodnevnom radu. Samo do sada se u 30 različitih događanja okupilo više od 15.000 posjetitelja, 500 predstavnika medija te isto toliko govornika. Jasno, i edukacija je jaka točka ove konferencije. Mjesto je to gdje su se mogla čuti predavanja utjecajnih ljudi iz IT-ja, a tako će biti i ove godine, bez obzira na to što će konferencija biti u hibridnom obliku, dijelom online, dijelom uživo.